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 Политика Украины
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Материалы по теме:
Все про:Крым (20080) военнослужащие (3818) государственная измена (161)

 Изменившие присяге в оккупированном Крыму не могут устроиться на работу: Все же понимают, что мы преступники. ДОКУМЕНТ

Служащие ВСУ, которые изменили присяге на верность Украине и остались в оккупированном Крыму и не уволились, теперь не могут получить документы воинского учета, а соответственно не могут официально трудоустроиться.

Об этом сообщили Керчь.ФМ бывшие контрактники, которые изменили присяге и остались в оккупированном Крыму, передает Цензор.НЕТ.

Теперь они не могут устроиться на работу - не могут получить документы воинского учета, которую требуют оккупанты для трудоустройства.

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"Как известно, часть военнослужащих уехала в Украину, остальные остались здесь. Некоторые, как мы, от военной службы отказались вообще. В наших военниках не стоит отметка о том, что мы уволены из вооруженных сил Украины. В отделах кадров предприятий у нас требуют отметку о постановке на воинский учет, а военкомат нас на учет не ставит. Мы своими письмами дошли уже до Минобороны РФ. Штаб ЮВО ответил, что выдать военный билет смогут только после того, как мы уволимся с предыдущего места службы. Но все же понимают, что в Украине мы преступники и первая же попытка пересечь границу для нас обернется, как минимум, тюрьмой", - цитирует издание одного из предателей Украины.

В редакции имеется официальный ответ изменнику из Штаба Южного военного округа РФ, в котором ему отказано в выдаче военного билета пока не будет утрачен статус военнослужащего иностранного государства.

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"Согласно разъяснениям начальника управления кадров Южного военного округа, граждане Российской Федерации, имеющие военный билет иностранного государства (в частности Украины), в котором надлежащим образом не оформлено установленным порядком увольнение с военной службы, считаются военнослужащими иностранного государства и не подлежат постановке на воинский учет в военных комиссариатах Российской Федерации", - говорится в ответе.

Изменившие присяге в оккупированном Крыму не могут устроиться на работу: Все же понимают, что мы преступники 01


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Они думали, что из автоматом уволят из ВСУ.
Должны были уволить.
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Давно у нас введена смертная казнь?
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Из автомата - согласен. Можно и из карабина. Где вы видели, чтобы предателей вот так просто уволили и им все с рук сошло? Вы ситуацию разверните во время ВМВ и все станет ясно.
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Собственно в чем предательство?
А может кто-то объявлял военное положение, если уж так хочется аналогий с Великой Отеч
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для таких навозных жуков как ты, любая навозная куча -родина, тебе не понять...
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Расскажешь это. жучиха. тем 90% ВСУшников что остались в Крыму и приняли другую присягу
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22 июня 1941 года, военные СССР не должны были оборонятся от Гитлеровской армии...
Так как не было военного положения...
Такая Ваша логика...
Но почемуто тех кто не оборонялся утром 22 июня 1941 года - обьявили предателями...
Почему?
Вы или трусы оденьте или крестик снимите!
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Дурик. 22 июня - объявление войны, тоесть автоматическое введение военного положения и ограничение гражданских свобод и законов
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если страна не объявила военное положение, то и предать её нельзя?

Если серьезно, какой у тебя диагноз?
Некроз копролита, что выполняет обязанности твоего убогого мозга, и постоянно дребезжит о твои тазовые кости? Или загнивание той тухлой блевоты, что наполняет весьма незначительное расстояние между лобовой и затылочной костью твоей впечатляюще толстостенной черепной коробки?


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За невыполнение приказа о передислокации на материковую Украину
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За невыполнение приказа можно уволить и можно судить....
Вы второй вариант рассматриваете?
=====
Статья 403. Невыполнение приказа
Опубликовано в Уголовный кодекс Украины: Кримінальний кодекс України

1. Неисполнение приказа начальника, совершенное при отсутствии признаков, указанных в части первой статьи 402 настоящего Кодекса, если оно повлекло тяжкие последствия, -
наказывается служебным ограничением на срок до двух лет или содержанием в дисциплинарном батальоне на срок до одного года, либо лишением свободы на срок до двух лет.=====

Так что поздравляю Вас - господин соврамши!!!
Вы оказывается или пиздабол или Путинский тролль...
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Можно судить можно не судить, но это не измена Родине.
Измена Родине. в частности - принятие военнослужащим присяги другого государства.
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Я Вам привел документ.
Вы мне вместо обоснованных определений приводите свои трактовки и хотелки...
Пока не приведете обоснованные аргументы, буду считать Вас пропагандоном Путинским!
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Измена Родине самовольное оствление места службы на срок более 2 часов. Кстати в совке в советской армии именно так и было. Даже для срочников. До двух часов считалась самоволка, более двух часов измена.
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alex alex cd20d3ce "Измена Родине. в частности - принятие военнослужащим присяги другого государства".

Тупая баранина, прежде чем чавкать своей вафельницей непроходимую тупость

космического масштаба и космической же глупости, попробуй хоть раз включить свой рудиментарный недомозг. И понять, что измена - несколько более широкое понятие.

Согласно ст. 111 УК Украины это - "есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины во вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины: переход на сторону врага в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта, шпионаж, оказание иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины"
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При СССР измена Родины это если только в сторону границы посмотрел
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Скорее второе. Бо уж очень оно хочет, шоб дизертиров и предателей просто освободили от присяги (т.е. уволили).
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Статья 402. Неповиновение
Уголовный кодекс Украины: Кримінальний кодекс України

1. Неповиновение, то есть открытый отказ от исполнения приказа начальника, а также иное умышленное неисполнение приказа -
наказываются служебным ограничением на срок до двух лет или содержанием в дисциплинарном батальоне на срок до двух лет, или лишением свободы на срок до трех лет.
2. Те же деяния, если они совершены группой лиц или повлекшие тяжкие последствия, -
наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет.
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Еще раз.
Можно судить можно не судить, но это не измена Родине.
Измена Родине. в частности - принятие военнослужащим присяги другого государства.
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Еще раз.
Я Вам привел документ.
Вы мне вместо обоснованных определений приводите свои трактовки и хотелки...
Пока не приведете обоснованные аргументы, буду считать Вас пропагандоном Путинским!
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Я согласен с документом. Но нарушение устава и измена - совершенно другие вещи.
Даже по вашим цитатам их должны были уволить и судить.
Почему до сих пор не уволили?
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Приказ Турчинова был? Был.
Неисполнение было? Было.
Теперь обоснуйте необходимость увольнения.
При этом не своими хотелками, а аргументами и ссылками.
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Невыполнение приказа о передислокации можно прировнять к дезертирству, что в мирное время равно нарушению устава и автоматически подразумевает увольнение с волчьим билетом. Прошло три года. а они дальше числяться служащими ВСУ. Парадокс. не находите?
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Придурок, с чего ты решил, что они до сих пор числятся служащими ВСУ?
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Где здесь написано, что должны уволить?
Тут написано, что наказываются служебным ограничением на срок до двух лет или содержанием в дисциплинарном батальоне на срок до двух лет, или лишением свободы на срок до трех лет.
2. Те же деяния, если они совершены группой лиц или повлекшие тяжкие последствия, -
наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Или у Вас особое зрение?
Вы видите то, чего не видят другие?
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Особое мнение.
Подобные лица судятся заочно с увольнением и лишением всехн аград и званий.
За три года их не то, что не судилии не уволили. но даже и вспоминают о них
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Военная прокуратура Киевского гарнизона Центрального региона Украины направила в суд обвинительные заключения акты в отношении пяти крымских военнослужащих. Их обвиняют в дезертирстве и государственной измене.
Как передает корреспондент NDNews, трое обвиняемых работали в Службе безопасности Украины, двое - в министерстве обороны. После вхождения Крыма в состав России они «не прибыли из АР Крым для дальнейшего прохождения службы на материковой части Украины», - говорится в официальном сообщении ведомства.

https://newdaynews.ru/crimea/580948.html-----------------------

Так-что делается и будет делатся...
Просто это долго и требует ресурсов...
Поэтому рано или поздно всем достанется...
А данное действие не имеет сроков давности.
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НУ да, ну да, вы и я можем ошибаться, ну пусть в суд обращаются и доказывают свою правоту что Родину они не изменяли, там же специалисты по праву сидят, а мы дилетанты,
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Так чего ж не судят? Скор срок давности уже пройдет
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В этом случае срока давности нет, прийдет время все отгребут.
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На вброс похоже.
Зачем закрасили ФИО? Страна должна знать своих героев.
Печати нет.
Такую писулину я в фотошопе намалюю минут за 5.
На вброс похоже.
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Не вброс. Правда. Если военнослужащий не уволился из ВСУ и не пошел служить в росармию, на госслужбу в Крыму не возьмут.
На обычную работу в частном секторе ограничений нет
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alex, Те кто переприсягнул на верность рашке - это крымские шлюхи и не хрен сравнивать с 1918 и 1991 когда исчезли расейская империя и совок соответственно, Украина была и будет, а крымских шлюх департируем в рашку, как только Крым будет освобождён.
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Только давай без бравурщины. Тошнит уже от нее за посл. три года.
Давай хоть какую то аналитику с фактами и т.д.
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естественно, после отбытия установленного УК Украины наказания
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ЗНАЛИ НА ЧТО ИДУТ И ТЕПЕРЬ ПУСТЬ РАССПЛАЧИВАЮТСЯ ЗА ЭТО,,,
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Наоборот, они честнее других, как не приняли присягу армии дпугого государства и из-за этого и пострадали
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"... честнее других..." - честнее? Честные тогда уехали, и сейчас в Одессе после Широкино. А эти - "честнее других мерзавцев"? Это как осетрина 2-й свежести.

(https://www.youtube.com/watch?v=cPb95lzMuU4)
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В этом вопросе всё просто - принял присягу - исполняй. Или ты предатель. Только чёрное и белое. Полутонов не бывает. Не может быть клятва "не совсем честной", тогда это уже не клятва.
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Если смотреть трезво по прошествии трех лет и если уехали местные крымчане. то они просто глупцы.
Ибо остались без жилья и родного окружения. С неопределенностью и в три раза более низкой зарплатой. Про патриотизм можешь мне не втирать.
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У Вас похоже задача, любым путем отмазать...
Если Вы подписали контракт, то будте добры выполнять...
Либо Вы должны этот контракт разорвать, исполнив при этом предписанные процедуры...

Вы можете хотеть отмазать, это Ваше право.
Но для остальных - это Ваша хотелка.
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Нет Если я дезертир - то меня должны судить и уволить. Не было ни того. ни того
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Вы хотите быстро?
Но быстро только кролики плодятся.
Это тысячи конкретных ситуаций, которые требуют каждое свое делопроизводство...
И каждое дело должно быть юридически правильным, чтобы потом не было таких предьяв как у Вас...
Так как если будет в деле хоть малейшая лазейка, то лично Вы тутже заявите о неправильности...
Поэтому рано или поздно каждому будет предьявлено обвинение...
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Ты типичный упоротый ватный п#здабол пытающийся уперто вбрасывать бред...
"Согласно разъяснениям начальника управления кадров Южного военного округа, граждане Российской Федерации, имеющие военный билет иностранного государства (в частности Украины), в котором надлежащим образом не оформлено установленным порядком увольнение с военной службы, считаются военнослужащими иностранного государства и не подлежат постановке на воинский учет в военных комиссариатах Российской Федерации" (с)

Лошара, этих дезертиров-предателей давно уволили, но все эти процедуры были совершены в Украине, а паРаша требует "надлежащим образом оформленого установленным порядком увольнения", т.е. отметки в украинском военном билете и тд., чего у этих аленей нет и не будет, так как при попытке въехать в Украину их сразу задержат и будут судить.
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Ну вот приедь в Украину увольняться, как раз и суд по тебе организуют. Всё как ты просишь ))
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всё правильно, сначала судить/посадить, потом уволить, лишить выслуги, званий, наград...
ну, в общем, предатель как предатель....

а если вчитаться в документ на фото, в статье, то там фраза - постановка на воинский учёт в РФ только как "рядовой запаса", не зависимо от присвоенных званий в укрармии!
так что, гражданин-предатель-рядовой, на какой конец палки вас натянут - нам без разницы.... если побываете в Украине, то на два попадёте...
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Почему же тогда не уехали с другими и остались в КрЫМУ?
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Потому что умнее других. Остались с семьями в своих домах, а не в бараках под Одессой
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То-есть предпочли свои шкурные интересы, материальные выгоды , таких однозначно нужно судить вместе с их личинками.
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Все правильно.А на что расчитывали?.Предатель-он и в Африке-предатель.Есть плюс-в армию рф не заберут.Но и минус-в "плен" как иностранного военного могут взять...))
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Не верно. Они отказались продолжать службу в росармии
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Всё верно . Но когда у тебя в Крыму есть квартира , у твоих родителей и детей тоже есть квартира . В 2014 году им предложили стать патриотами в Украине , но в общаге . Я их не оправдываю , мы им не предоставили выбор .
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Кто хотел сохранить лицо, приехали в Украину и уволились в установленном порядке. А на хитрые жопы всегда что то найдется...
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Здесь полностью согласен.
В 2014м можно было уволиться и снова ехать в Крым получать роспаспорт
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Выбор предоставили: или патриот или квартира. Выбрали квартиру.
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Моя родственница медсестра из военчасти под Симферополем выбрала остаться с Украиной. Их перевезли под Запорожье, жили в чем придется, а сейчас уже и квартиру получила в Николаеве.
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Искренне рад . Прошло три года ? Им , в Крыму , надо было сразу предложить жильё , если Украина их ценит .
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Как не камуфлируй, а предатель он и в Африке предатель, предавший раз будет предавать всегда.
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Нахрен они нужны Украине в тюрьме, кормить их...
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Есть один вариант, когда работают больше, чем съедают, пока не умрут от истощения. Его еще в 19-м веке англичане придумали.
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ТОЛЬКО КАК РЯДОВОЙ ЗАПАСА, НЕ ЗАВИСИМО ОТ ВОИНСКОГО ЗВАНИЯ ПРИСВОЕННОГО В УКРАРМИИ!!!!!!

так контр-адмирала ещё ни кто не опускал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Березовский, Денис Валентинович

НУ ЧЁ, СУКИ, КАМНЕЙ С НЕБА ХОТЕЛОСЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Предатель и блядь - это состояние души. И те и другие руководствуются исключительно чем угодно, кроме долга и для обеих категорий понятие "честь" просто не существует.
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Предатель Родины - это клеймо до самой смерти.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныИзменившие присяге в оккупированном Крыму не могут устроиться на работу: Все же понимают, что мы преступники. ДОКУМЕНТ
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