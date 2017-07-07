 Изменившие присяге в оккупированном Крыму не могут устроиться на работу: Все же понимают, что мы преступники. ДОКУМЕНТ

Об этом сообщили Керчь.ФМ бывшие контрактники, которые изменили присяге и остались в оккупированном Крыму, передает Цензор.НЕТ.
Теперь они не могут устроиться на работу - не могут получить документы воинского учета, которую требуют оккупанты для трудоустройства.
"Как известно, часть военнослужащих уехала в Украину, остальные остались здесь. Некоторые, как мы, от военной службы отказались вообще. В наших военниках не стоит отметка о том, что мы уволены из вооруженных сил Украины. В отделах кадров предприятий у нас требуют отметку о постановке на воинский учет, а военкомат нас на учет не ставит. Мы своими письмами дошли уже до Минобороны РФ. Штаб ЮВО ответил, что выдать военный билет смогут только после того, как мы уволимся с предыдущего места службы. Но все же понимают, что в Украине мы преступники и первая же попытка пересечь границу для нас обернется, как минимум, тюрьмой", - цитирует издание одного из предателей Украины.
В редакции имеется официальный ответ изменнику из Штаба Южного военного округа РФ, в котором ему отказано в выдаче военного билета пока не будет утрачен статус военнослужащего иностранного государства.
"Согласно разъяснениям начальника управления кадров Южного военного округа, граждане Российской Федерации, имеющие военный билет иностранного государства (в частности Украины), в котором надлежащим образом не оформлено установленным порядком увольнение с военной службы, считаются военнослужащими иностранного государства и не подлежат постановке на воинский учет в военных комиссариатах Российской Федерации", - говорится в ответе.
28012 371
Материалы по теме: Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Россия поставляет на оккупированный Донбасс 5 тыс. тонн топлива и 500 тыс. боеприпасов ежемесячно, - Муженко(20)
500 тысяч семей переселенцев необходимо обеспечить жильем, - Тука(164)
Российские военные проводят учения по эвакуации своих подразделений с Донбасса, - Лысенко(56)
Телеканал Минобороны РФ опубликовал карикатуру на Европу с Крымом в составе Украины. СКРИНШОТ(91)
"Сейчас возможно последняя попытка начать изменения мирным путем", - крымчанин про возвращение Крыма(0)
Украина нам задолжала пенсии с 2014 года. Положение семьи катастрофическое, - горловский террорист жалуется "мэру города от ДНР" на невыносимые условия жизни. ФОТО(161)
Российский рэпер Баста, незаконно посещавший Крым, снова едет в Киев(67)
Должны были уволить.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А может кто-то объявлял военное положение, если уж так хочется аналогий с Великой Отеч
Ответить
Ответить
Ответить
Так как не было военного положения...
Такая Ваша логика...
Но почемуто тех кто не оборонялся утром 22 июня 1941 года - обьявили предателями...
Почему?
Вы или трусы оденьте или крестик снимите!
Ответить
Ответить
Если серьезно, какой у тебя диагноз?
Некроз копролита, что выполняет обязанности твоего убогого мозга, и постоянно дребезжит о твои тазовые кости? Или загнивание той тухлой блевоты, что наполняет весьма незначительное расстояние между лобовой и затылочной костью твоей впечатляюще толстостенной черепной коробки?
Ответить
Ответить
Ответить
Вы второй вариант рассматриваете?
=====
Статья 403. Невыполнение приказа
Опубликовано в Уголовный кодекс Украины: Кримінальний кодекс України
1. Неисполнение приказа начальника, совершенное при отсутствии признаков, указанных в части первой статьи 402 настоящего Кодекса, если оно повлекло тяжкие последствия, -
наказывается служебным ограничением на срок до двух лет или содержанием в дисциплинарном батальоне на срок до одного года, либо лишением свободы на срок до двух лет.=====
Так что поздравляю Вас - господин соврамши!!!
Вы оказывается или пиздабол или Путинский тролль...
Ответить
Измена Родине. в частности - принятие военнослужащим присяги другого государства.
Ответить
Вы мне вместо обоснованных определений приводите свои трактовки и хотелки...
Пока не приведете обоснованные аргументы, буду считать Вас пропагандоном Путинским!
Ответить
Ответить
Ответить
Тупая баранина, прежде чем чавкать своей вафельницей непроходимую тупость
космического масштаба и космической же глупости, попробуй хоть раз включить свой рудиментарный недомозг. И понять, что измена - несколько более широкое понятие.
Согласно ст. 111 УК Украины это - "есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины во вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины: переход на сторону врага в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта, шпионаж, оказание иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины"
Ответить
Ответить
Ответить
Уголовный кодекс Украины: Кримінальний кодекс України
1. Неповиновение, то есть открытый отказ от исполнения приказа начальника, а также иное умышленное неисполнение приказа -
наказываются служебным ограничением на срок до двух лет или содержанием в дисциплинарном батальоне на срок до двух лет, или лишением свободы на срок до трех лет.
2. Те же деяния, если они совершены группой лиц или повлекшие тяжкие последствия, -
наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет.
Ответить
Можно судить можно не судить, но это не измена Родине.
Измена Родине. в частности - принятие военнослужащим присяги другого государства.
Ответить
Я Вам привел документ.
Вы мне вместо обоснованных определений приводите свои трактовки и хотелки...
Пока не приведете обоснованные аргументы, буду считать Вас пропагандоном Путинским!
Ответить
Даже по вашим цитатам их должны были уволить и судить.
Почему до сих пор не уволили?
Ответить
Неисполнение было? Было.
Теперь обоснуйте необходимость увольнения.
При этом не своими хотелками, а аргументами и ссылками.
Ответить
Ответить
Ответить
Тут написано, что наказываются служебным ограничением на срок до двух лет или содержанием в дисциплинарном батальоне на срок до двух лет, или лишением свободы на срок до трех лет.
2. Те же деяния, если они совершены группой лиц или повлекшие тяжкие последствия, -
наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет.
Или у Вас особое зрение?
Вы видите то, чего не видят другие?
Ответить
Подобные лица судятся заочно с увольнением и лишением всехн аград и званий.
За три года их не то, что не судилии не уволили. но даже и вспоминают о них
Ответить
Как передает корреспондент NDNews, трое обвиняемых работали в Службе безопасности Украины, двое - в министерстве обороны. После вхождения Крыма в состав России они «не прибыли из АР Крым для дальнейшего прохождения службы на материковой части Украины», - говорится в официальном сообщении ведомства.
https://newdaynews.ru/crimea/580948.html-----------------------
Так-что делается и будет делатся...
Просто это долго и требует ресурсов...
Поэтому рано или поздно всем достанется...
А данное действие не имеет сроков давности.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Зачем закрасили ФИО? Страна должна знать своих героев.
Печати нет.
Такую писулину я в фотошопе намалюю минут за 5.
На вброс похоже.
Ответить
На обычную работу в частном секторе ограничений нет
Ответить
Ответить
Ответить
Давай хоть какую то аналитику с фактами и т.д.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
(https://www.youtube.com/watch?v=cPb95lzMuU4)
Ответить
Ответить
Ибо остались без жилья и родного окружения. С неопределенностью и в три раза более низкой зарплатой. Про патриотизм можешь мне не втирать.
Ответить
Если Вы подписали контракт, то будте добры выполнять...
Либо Вы должны этот контракт разорвать, исполнив при этом предписанные процедуры...
Вы можете хотеть отмазать, это Ваше право.
Но для остальных - это Ваша хотелка.
Ответить
Ответить
Но быстро только кролики плодятся.
Это тысячи конкретных ситуаций, которые требуют каждое свое делопроизводство...
И каждое дело должно быть юридически правильным, чтобы потом не было таких предьяв как у Вас...
Так как если будет в деле хоть малейшая лазейка, то лично Вы тутже заявите о неправильности...
Поэтому рано или поздно каждому будет предьявлено обвинение...
Ответить
"Согласно разъяснениям начальника управления кадров Южного военного округа, граждане Российской Федерации, имеющие военный билет иностранного государства (в частности Украины), в котором надлежащим образом не оформлено установленным порядком увольнение с военной службы, считаются военнослужащими иностранного государства и не подлежат постановке на воинский учет в военных комиссариатах Российской Федерации" (с)
Лошара, этих дезертиров-предателей давно уволили, но все эти процедуры были совершены в Украине, а паРаша требует "надлежащим образом оформленого установленным порядком увольнения", т.е. отметки в украинском военном билете и тд., чего у этих аленей нет и не будет, так как при попытке въехать в Украину их сразу задержат и будут судить.
Ответить
Ответить
ну, в общем, предатель как предатель....
а если вчитаться в документ на фото, в статье, то там фраза - постановка на воинский учёт в РФ только как "рядовой запаса", не зависимо от присвоенных званий в укрармии!
так что, гражданин-предатель-рядовой, на какой конец палки вас натянут - нам без разницы.... если побываете в Украине, то на два попадёте...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
В 2014м можно было уволиться и снова ехать в Крым получать роспаспорт
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
так контр-адмирала ещё ни кто не опускал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Березовский, Денис Валентинович
НУ ЧЁ, СУКИ, КАМНЕЙ С НЕБА ХОТЕЛОСЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить