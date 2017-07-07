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 Политика Украины
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 Изменившие присяге на верность Украине военнослужащие в оккупированном Крыму не могут устроиться на работу: Все же понимают, что мы преступники. ДОКУМЕНТ

Служащие ВСУ, которые изменили присяге на верность Украине и остались в оккупированном Крыму и не уволились, теперь не могут получить документы воинского учета, а соответственно не могут официально трудоустроиться.

Об этом сообщили Керчь.ФМ бывшие контрактники, которые изменили присяге и остались в оккупированном Крыму, передает Цензор.НЕТ.

Теперь они не могут устроиться на работу - не могут получить документы воинского учета, которую требуют оккупанты для трудоустройства.

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"Как известно, часть военнослужащих уехала в Украину, остальные остались здесь. Некоторые, как мы, от военной службы отказались вообще. В наших военниках не стоит отметка о том, что мы уволены из вооруженных сил Украины. В отделах кадров предприятий у нас требуют отметку о постановке на воинский учет, а военкомат нас на учет не ставит. Мы своими письмами дошли уже до Минобороны РФ. Штаб ЮВО ответил, что выдать военный билет смогут только после того, как мы уволимся с предыдущего места службы. Но все же понимают, что в Украине мы преступники и первая же попытка пересечь границу для нас обернется, как минимум, тюрьмой", - цитирует издание одного из предателей Украины.

В редакции имеется официальный ответ изменнику из Штаба Южного военного округа РФ, в котором ему отказано в выдаче военного билета пока не будет утрачен статус военнослужащего иностранного государства.

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"Согласно разъяснениям начальника управления кадров Южного военного округа, граждане Российской Федерации, имеющие военный билет иностранного государства (в частности Украины), в котором надлежащим образом не оформлено установленным порядком увольнение с военной службы, считаются военнослужащими иностранного государства и не подлежат постановке на воинский учет в военных комиссариатах Российской Федерации", - говорится в ответе.

Изменившие присяге на верность Украине военнослужащие в оккупированном Крыму не могут устроиться на работу: Все же понимают, что мы преступники 01


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vot povezlo lisjnehromosmnomu - nacepili lentocjku kakih to umstvenih menjsjinstv i on rad, tam ne flag rasjki na lentocjke.
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Слово "предатели" к ним не совсем подходит. Предатели - это те, кто сразу же першли на службу в российскую армию. А это скорее дезертиры, что впрочем не менее позорно, чем предатели. С точки зрения Закона, РФ по отношению к ним абсолютно права. А вот те, кто сразу после оккупации Крыма вернулись на материк, оформили увольнение, а потом вернулись домой в Крым как гражданские лица не имеют никаких проблем. Более того, те, кто оформил в Украине военные пенсии, получают сейчас очень неплохие российские пенсии. Правда не все. В последнее время начали сильно нажухивать.
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Вообще поводу бывших военных много пытаннь..Они в своё время получали зарплату, квартиры, пенсию в 45 лет нигде не воюя, а когда настало время Родину защищать, оказалось армии у нас нет. И сейчас военные пенсионеры требуют такую же пенсию как и воевавшим в АТО.
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за взятки и ТАКОЕ будут делать, наверное.... и не удивлюсь....
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Ситуация крайне интересная. Если был письменный приказ, вч покинуть Крым,то он нарушитель приказа и соответственно изменивший присяге.Если такого приказа не было,то он военнослужащий украинской армии ,оставшийся в тылу врага.Я думаю приказ был.Соответственно, ему кроме как на себя, пенять не на кого.
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В подобных ситуациях у военных, тем более моряков существует команда - Каждый сам за себя. Это касается тех кто попадет в окружение и не может получит помощи от своих, или на корабле который тонет. Нужно выбирать, остаться героем или быть предателем.
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Сидели чуваки, дети совковых пенсионеров, радовались жизни на Крымском берегу Черного моря. Для прикола пошли служить в украинскую армию, какое ни какое халявное бабло. Ни за что толком не отвечаешь, солдаты тебе дачу строят, потихоньку воруешь казенное добро и бухаешь целыми днями. И тут, на тебе, русский мир приперся. Выбирать не приходится, квартиру с дачей бросать не хочется, де еще бабла по больше обещают. Вот только ума не хватило понять, что предателей нигде не любят.
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Nu vot, vsio praviljno i logicjno - nu ne budet rasjka prinimatj v svoiji rjadi, tak nazivajemih vojenih cjuzjova gosudarstva - eto skoljko zje sjpigunov u nih togda budet - razvaljat armiji federaciji v raz dva. A eto jesjcjo boleje - v principe prinimajet sluzjasjcjih (konecjno toljko juridicjeski) budusjcjih NATOvcev
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Почему предатели?
Всего лишь ПЕРЕПРИСЯГНУЛИ.
Переприсягали же в девяностых, и ничё.
Или "там другое"?))))
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныИзменившие присяге на верность Украине военнослужащие в оккупированном Крыму не могут устроиться на работу: Все же понимают, что мы преступники. ДОКУМЕНТ
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