 Изменившие присяге на верность Украине военнослужащие в оккупированном Крыму не могут устроиться на работу: Все же понимают, что мы преступники. ДОКУМЕНТ

Об этом сообщили Керчь.ФМ бывшие контрактники, которые изменили присяге и остались в оккупированном Крыму, передает Цензор.НЕТ.
Теперь они не могут устроиться на работу - не могут получить документы воинского учета, которую требуют оккупанты для трудоустройства.
"Как известно, часть военнослужащих уехала в Украину, остальные остались здесь. Некоторые, как мы, от военной службы отказались вообще. В наших военниках не стоит отметка о том, что мы уволены из вооруженных сил Украины. В отделах кадров предприятий у нас требуют отметку о постановке на воинский учет, а военкомат нас на учет не ставит. Мы своими письмами дошли уже до Минобороны РФ. Штаб ЮВО ответил, что выдать военный билет смогут только после того, как мы уволимся с предыдущего места службы. Но все же понимают, что в Украине мы преступники и первая же попытка пересечь границу для нас обернется, как минимум, тюрьмой", - цитирует издание одного из предателей Украины.
В редакции имеется официальный ответ изменнику из Штаба Южного военного округа РФ, в котором ему отказано в выдаче военного билета пока не будет утрачен статус военнослужащего иностранного государства.
"Согласно разъяснениям начальника управления кадров Южного военного округа, граждане Российской Федерации, имеющие военный билет иностранного государства (в частности Украины), в котором надлежащим образом не оформлено установленным порядком увольнение с военной службы, считаются военнослужащими иностранного государства и не подлежат постановке на воинский учет в военных комиссариатах Российской Федерации", - говорится в ответе.
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Всего лишь ПЕРЕПРИСЯГНУЛИ.
Переприсягали же в девяностых, и ничё.
Или "там другое"?))))
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