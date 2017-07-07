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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Офицеры, призванные из запаса, повышают квалификацию на Львовщине. ФОТОрепортаж

В течение трех месяцев на базе Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск, на Львовщине будут проходить курсы повышения квалификации офицеров запаса, прошедших подготовку на военных кафедрах и не имеющих опыта военной службы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Более 300 офицеров запаса за это время должны восстановить приобретенные во время обучения на военной кафедре знания и навыки.

"Независимо от специальности, со всеми офицерами будут проводиться занятия по основным военным дисциплинам, тактической медицины, противоминной деятельности, а также организации связи, морально-психологического обеспечения и РХБ защиты, в целом составляет 50% учебного времени. Вторая половина посвящена изучению и совершенствованию специальных дисциплин, необходимых офицерам за их непосредственным военным специальности", - рассказал начальник курсов переподготовки, повышения квалификации полковник Валерий Суприган.

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Читайте на "Цензор.НЕТ": Призыв офицеров запаса коснется всех регионов, - Генштаб

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Программой подготовки предусмотрено, что не менее трети занятий будут проходить в ночное время. Закончатся обучения экзаменом, который будет включать проведение практических комплексных действий, которые продлятся не менее трех суток.
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Это же все стоит не дешево. Неужели проще наращивать армию, чем договориться полюбовно с сепарами?
Кто-то обещал быстро прекратить войну, но сейчас на ней зарабатывает.
Они же вроде хотели не много. Всего лишь федерализацию (возможность самим себе избирать губернатора) и второй официальный язык.
Неужели это стоит потерянных человеческих жизней и повальной нищеты?
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Они там всю жизнь жили. У них там дома, семьи, работа. Куда им в тундру в палатки?
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Конечно есть. Большая часть которых свалила из ОРДЛО благодаря войне, развязанной россией против Украины, равно как и в Крыму.
И не пытайся киздеть про гражданскую войну, её нет.
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"Партизаны-офицеры, ваша печень под прицелом" . Надеюсь- сейчас всё не так, как было ранее. А то, я особо и не помню свои полтора месяца "переподготовки".
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныОфицеры, призванные из запаса, повышают квалификацию на Львовщине. ФОТОрепортаж
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