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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Плантация конопли, стоимостью 2 млн грн, ликвидирована на Черниговщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

На Черниговщине во время санкционированного обыска полиция уничтожила на приусадебном участке ранее судимого нежинца 9 тыс. растений конопли.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

5 июля в ходе санкционированного обыска в доме жителя Нежина оперативники изъяли у хозяина две металлические банки с семенами конопли, а на его приусадебном участке обнаружили плантацию элитной конопли. Фактически коноплей был засажен весь огород злоумышленника, других растений, кроме сорняков, там не было.

Плантация конопли, стоимостью 2 млн грн, ликвидирована на Черниговщине, - Нацполиция 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "С начала года полиция изъяла 2,5 тонны наркотиков", - Князев

Плантация конопли, стоимостью 2 млн грн, ликвидирована на Черниговщине, - Нацполиция 02
Плантация конопли, стоимостью 2 млн грн, ликвидирована на Черниговщине, - Нацполиция 03

Правоохранители вырвали всю плантацию конопли и тщательно упаковали ее для экспертизы. Полицейские насчитали около 9 тыс. растений общим весом в полтонны. По ценам черного рынка, изъятое оценивается в 2 миллиона гривен.

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хотя,как делают. сжигают процентов 10, куда добавляют левого сена.а траву- на продажу
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Варвары. Это же могло столько счастья доставить народу!
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"и тщательно упаковали ее для экспертизыИсточник: https://censor.net.ua/p446840"

это важный момент
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говорит о том насколько ответственно и аккуратно работники относятся к своей работе
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а зачем ликвидировать, всегда задаюсь этим вопроом... дебилы...
у нас что, мало раковых больных (к сожалению)...
или хорошо, что они от боли загинаются, от того что нет нормальных лекарств и денег на нормальные лекарства...
а что значит для них "бесплатно", мы видели - не дай Бог, и врагу не пожелаешь!...
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"других растений, кроме сорняков, там не было.Источник: https://censor.net.ua/p446840"
а это говорит о том что хозяин не очень хороший хозяин, хотя трудно судить не указано заросший ли был огород или просто всё ж не выполишь,а пестициды вредно
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПлантация конопли, стоимостью 2 млн грн, ликвидирована на Черниговщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
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