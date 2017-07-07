 Плантация конопли, стоимостью 2 млн грн, ликвидирована на Черниговщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
5 июля в ходе санкционированного обыска в доме жителя Нежина оперативники изъяли у хозяина две металлические банки с семенами конопли, а на его приусадебном участке обнаружили плантацию элитной конопли. Фактически коноплей был засажен весь огород злоумышленника, других растений, кроме сорняков, там не было.
Правоохранители вырвали всю плантацию конопли и тщательно упаковали ее для экспертизы. Полицейские насчитали около 9 тыс. растений общим весом в полтонны. По ценам черного рынка, изъятое оценивается в 2 миллиона гривен.
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это важный момент
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у нас что, мало раковых больных (к сожалению)...
или хорошо, что они от боли загинаются, от того что нет нормальных лекарств и денег на нормальные лекарства...
а что значит для них "бесплатно", мы видели - не дай Бог, и врагу не пожелаешь!...
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а это говорит о том что хозяин не очень хороший хозяин, хотя трудно судить не указано заросший ли был огород или просто всё ж не выполишь,а пестициды вредно
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