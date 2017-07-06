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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Совместные учения морской охраны Госпогранслужбы и авиации ВСУ прошли в зоне АТО. ФОТОрепортаж

Вчера, впервые с начала проведения АТО, в акватории Азовского моря прошли совместные учения тактической группы Мариупольского отряда морской охраны Госпогранслужбы и самолетов Воздушных Сил ВСУ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

В ходе обучения морские пограничники отработали задачи по отражению нападения авиации во время несения боевого дежурства в акватории Азовского моря, учились распознавать воздушные цели, определять - "свой-чужой".

Совместные учения морской охраны Госпогранслужбы и авиации ВСУ прошли в зоне АТО 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Резервисты батальонов теробороны провели учебные стрельбы на Киевщине и Черкасщине. ФОТОрепортаж

Совместные учения морской охраны Госпогранслужбы и авиации ВСУ прошли в зоне АТО 02
Совместные учения морской охраны Госпогранслужбы и авиации ВСУ прошли в зоне АТО 03

В свою очередь, военные летчики учились атаковать морские цели различными типами боевых самолетов. Пилоты проводили воздушную разведку и наводили с воздуха бомбардировочную авиацию. В качестве морских целей выступали корабль специального обеспечения "Оникс" и малый катер морской охраны UMS-1000 мариупольского отряда морской охраны.

Совместные учения морской охраны Госпогранслужбы и авиации ВСУ прошли в зоне АТО 04

Смотрите также: Работа Сил спецопераций Украины на учениях НАТО Flaming Sword-2017 в Литве. ВИДЕО

Совместные учения морской охраны Госпогранслужбы и авиации ВСУ прошли в зоне АТО 05
Совместные учения морской охраны Госпогранслужбы и авиации ВСУ прошли в зоне АТО 06
Совместные учения морской охраны Госпогранслужбы и авиации ВСУ прошли в зоне АТО 07

Смотрите: Харьковские курсанты провели первые самостоятельные полеты на МиГ-29. ФОТОрепортаж

Всего в совместным тренировкам были привлечены 6 летательных аппаратов Воздушных Сил ВСУ и тактическая группа Мариупольского отряда морской охраны ГПСУ.
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Навчатись завжди корисно!! Так тримати і в добрий час !!!
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Катери морської охорони, як і кораблі ВМСУ потрібно оснастити польською ЗРК Попрад, в якій не треба чекати 15 секунд до старту ракети, як в ПЗРК! Ракети ЗРК Попрад стартують миттєво, Попрад може вести кілька цілей одночасно і кореговано наводити на них ракети після старту! Цей ЗРК використовує допрацьовані ракети від ПЗРК, тому ця ЗРК дуже дешева та мала за розмірами і може розміщуватись навіть в кузові джипа.
Совместные учения морской охраны Госпогранслужбы и авиации ВСУ прошли в зоне АТО - Цензор.НЕТ 9019
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Где резиновая лодка с двумя фсб-эшными "зайцами" ? Они ещё десяток дней должны учиться быть живой мишенью.
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это хорошие учения. нужные. готовить надо железный кулак и самим становится гегемонами.
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Время Ч неизбежно подходит. И дай Бог, чтобы мы подошли к нему как можно подготовленее.
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не будет никакого времени Ч. Все будет обыденно и буднично.

В один день на остров крыс с трех направлений зайдут несколько айнзацгрупп с Херсонщины и Запорожской области, И в это время же белый свет для крысьчан превратится в копейку.
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вам сержик занадто піздно...треба було у 2140 батькивщину любити
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У вас наверное извилина распрямилась поправте пожалуйста ибо из вашей лобуды я ничего не понял.
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бывает,гражданин 1/*чо,не второпаешь,что такое батькивщина? ну бывает,гражданин 1/9
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Вы или протрезвейте или извилину все таки поправте. Мне не понятна ваша писанина. Я уже вам писал. что при всех своих недостатках я все таки патриот Украины. И почему то о нашей власти мнение такое же как и у меня.
«Уряд повинен просувати реформи і в сфері боротьби з корупцією. Постійно ми чуємо мантру, що Україна провела більше реформ за 3 роки після Революції Гідності, ніж за попередні два десятка років», - цитує Джонсона inforesist.org.
Читайте більше тут: http://expres.ua/news/2017/07/06/251021-shef-mzs-brytaniyi-borys-dzhonson-nespodivano-rozkrytykuvav-ukrayinu
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и що?это единственный ыксперд,которого гэбня смогла на свои бабки купить?не густо...должен хор пятницкого спивать отож...
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Я называю время Ч . Военное столкновение РФ и Украины.
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нету никакой рф. есть на роися территория где прозябают одни плешивые особи.
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Презирать врага и уменьшать его боевую мощь, это только вредить самим себе.
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это врага, а мордву и прочих касабов нужно презирать.
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Возможно. Но Столкновения Востока и полувостока будет гораздо позже, Чем Востока и Запада.
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серджио def6ff91))) Понимаете если будет военное столкновения, то россиянция пойдет по той же дорожке что и Югославии! Это судьба всех стран имеющий много национальный коренной этнос, это хорошо знают и на западе, это хорошо знают в самой россинции!
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глупости. на открытое столкновение ни Украина ни РФ не пойдут. Украина понятно почему, а РФ еще помнит печальный опыт Ирака - нефтяное эмбарго, нефть в обмен на продовольствие, и эшафот для Саддама.
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На третьей фотке Су-24, а на предпоследней что, учебный Л-39?
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а какая разница,кто мищенью подыгрввает?атаковать все равно не на сверхзвуке будут
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На такой высоте на сверхзвуке не летают. Законы физики, однако.
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коны физики как раз позволяют...законы лирики против ну,то есть,морали
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Ладно, согласен Удивило другое. Они что, собираются с помощью ДШК и Игол защищаться от воздушного нападения?
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почему нет?от низколетяших дозвуковых целей самое то
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кстати,ил-76 именно ими и сбили а су 25 примерно на таких скоростях и летает
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"пограничники отработали задачи по отражению нападения авиации"________________???????????????????? осталось научить войска ПВО обустройству контрольно-следовой полосы на границе...по моему это все - "стрельба из "катюш" прямой наводкой при форсировании Днепра"!
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выглядит не плохо, но в виду, что проводитса манёвры по отступлению и выводу воиск с даунбаса и лугандона - может быть с режисованна и Белорусь покрутитса как бы против рашки, но при важных вопросах улизнёт - а так да - будет как молнияотводная антена - входишь доверие и даваи смегчать нажим на рашку.
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Знаете, у меня есть твердое убеждение, что Лукашенко думает только о себе. И я придерживаюсь мнения, что как бы мы ни говорили, что не нужно доверять, а так оно и есть, но контактировать и "приглядывать" за ним все же нужно. Есть такая фраза, что друзей нужно держать близко, а врагов еще ближе. Что-то в этом есть...
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вот именно по этой поговорке - сценарии - ты это, давай надови на нас (кремлины отдаёт приказ) и проникнув к ним ближе, будешь разсказывать нам куда ветер дует и как нам вывернутса без сильных ушибов.
Лукашенко или кто то другой - сути не меняет - нет свободного общества и свободно мимлющих людей в Белоруси ( 10 персон не вщёт это меньше 0,0001 %) - если работа важнее свободы, то нет, просто нет и всё - это не упрёк, просто констотация факта.
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Он, конечно, всецело зависим. Но очень уж не любит, когда на него давят и приказы отдают) Так что не совсем так. Больше подойдет фраза: выкручивается, как уж на сковородке.
Не думаю, что он кому-то нужен в качестве засланца).
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСовместные учения морской охраны Госпогранслужбы и авиации ВСУ прошли в зоне АТО. ФОТОрепортаж
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