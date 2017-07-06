 Совместные учения морской охраны Госпогранслужбы и авиации ВСУ прошли в зоне АТО. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
В ходе обучения морские пограничники отработали задачи по отражению нападения авиации во время несения боевого дежурства в акватории Азовского моря, учились распознавать воздушные цели, определять - "свой-чужой".
В свою очередь, военные летчики учились атаковать морские цели различными типами боевых самолетов. Пилоты проводили воздушную разведку и наводили с воздуха бомбардировочную авиацию. В качестве морских целей выступали корабль специального обеспечения "Оникс" и малый катер морской охраны UMS-1000 мариупольского отряда морской охраны.
Всего в совместным тренировкам были привлечены 6 летательных аппаратов Воздушных Сил ВСУ и тактическая группа Мариупольского отряда морской охраны ГПСУ.
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В один день на остров крыс с трех направлений зайдут несколько айнзацгрупп с Херсонщины и Запорожской области, И в это время же белый свет для крысьчан превратится в копейку.
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«Уряд повинен просувати реформи і в сфері боротьби з корупцією. Постійно ми чуємо мантру, що Україна провела більше реформ за 3 роки після Революції Гідності, ніж за попередні два десятка років», - цитує Джонсона inforesist.org.
Читайте більше тут: http://expres.ua/news/2017/07/06/251021-shef-mzs-brytaniyi-borys-dzhonson-nespodivano-rozkrytykuvav-ukrayinu
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Лукашенко или кто то другой - сути не меняет - нет свободного общества и свободно мимлющих людей в Белоруси ( 10 персон не вщёт это меньше 0,0001 %) - если работа важнее свободы, то нет, просто нет и всё - это не упрёк, просто констотация факта.
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Не думаю, что он кому-то нужен в качестве засланца).
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