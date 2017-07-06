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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Совместные учения морской охраны Госпогранслужбу и авиации ВСУ прошли в зоне АТО. ФОТОрепортаж

Вчера, впервые с начала проведения АТО, в акватории Азовского моря прошли совместные учения тактической группы Мариупольского отряда морской охраны Госпогранслужбы и самолетов Воздушных Сил ВСУ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

В ходе обучения морские пограничники отработали задачи по отражению нападения авиации во время несения боевого дежурства в акватории Азовского моря, учились распознавать воздушные цели, определять - "свой-чужой".

Совместные учения морской охраны Госпогранслужбу и авиации ВСУ прошли в зоне АТО 01

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Совместные учения морской охраны Госпогранслужбу и авиации ВСУ прошли в зоне АТО 02
Совместные учения морской охраны Госпогранслужбу и авиации ВСУ прошли в зоне АТО 03

В свою очередь, военные летчики учились атаковать морские цели различными типами боевых самолетов. Пилоты проводили воздушную разведку и наводили с воздуха бомбардировочную авиацию. В качестве морских целей выступали корабль специального обеспечения "Оникс" и малый катер морской охраны UMS-1000 мариупольского отряда морской охраны.

Совместные учения морской охраны Госпогранслужбу и авиации ВСУ прошли в зоне АТО 04

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Совместные учения морской охраны Госпогранслужбу и авиации ВСУ прошли в зоне АТО 05
Совместные учения морской охраны Госпогранслужбу и авиации ВСУ прошли в зоне АТО 06
Совместные учения морской охраны Госпогранслужбу и авиации ВСУ прошли в зоне АТО 07

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Всего в совместным тренировкам были привлечены 6 летательных аппаратов Воздушных Сил ВСУ и тактическая группа Мариупольского отряда морской охраны ГПСУ.
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Навчатись завжди корисно!! Так тримати і в добрий час !!!
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Где резиновая лодка с двумя фсб-эшными "зайцами" ? Они ещё десяток дней должны учиться быть живой мишенью.
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это хорошие учения. нужные. готовить надо железный кулак и самим становится гегемонами.
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Время Ч неизбежно подходит. И дай Бог, чтобы мы подошли к нему как можно подготовленее.
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не будет никакого времени Ч. Все будет обыденно и буднично.

В один день на остров крыс с трех направлений зайдут несколько айнзацгрупп с Херсонщины и Запорожской области, И в это время же белый свет для крысьчан превратится в копейку.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСовместные учения морской охраны Госпогранслужбу и авиации ВСУ прошли в зоне АТО. ФОТОрепортаж
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