 Совместные учения морской охраны Госпогранслужбу и авиации ВСУ прошли в зоне АТО. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
В ходе обучения морские пограничники отработали задачи по отражению нападения авиации во время несения боевого дежурства в акватории Азовского моря, учились распознавать воздушные цели, определять - "свой-чужой".
В свою очередь, военные летчики учились атаковать морские цели различными типами боевых самолетов. Пилоты проводили воздушную разведку и наводили с воздуха бомбардировочную авиацию. В качестве морских целей выступали корабль специального обеспечения "Оникс" и малый катер морской охраны UMS-1000 мариупольского отряда морской охраны.
Всего в совместным тренировкам были привлечены 6 летательных аппаратов Воздушных Сил ВСУ и тактическая группа Мариупольского отряда морской охраны ГПСУ.
404 5
Материалы по теме: Оборона
МВД намерено усилить охрану на границе с Приднестровьем, - замминистра Яровой(19)
Резервисты батальонов теробороны провели учебные стрельбы на Киевщине и Черкасщине. ФОТОрепортаж(33)
"Украина - краеугольный камень в евроатлантической безопасности", - замгенсека НАТО Дукару на встрече с Турчиновым. ФОТОрепортаж(17)
Майор Гончар о системе мониторинга в зоне АТО: Не чувствуем какой-то особой заинтересованности военного руководства(36)
Привет Керченскому мосту: Азовское море замерзает. ФОТО(0)
Торжественные мероприятия по случаю 25-й годовщины ВМС Украины прошли в Одессе. ФОТОрепортаж(87)
Бойцы отрядов территориальной обороны провели учения на Харьковщине. ФОТОрепортаж(19)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
В один день на остров крыс с трех направлений зайдут несколько айнзацгрупп с Херсонщины и Запорожской области, И в это время же белый свет для крысьчан превратится в копейку.
Ответить