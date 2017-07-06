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 Политика Украины
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Все про:Великобритания (1672) Гройсман (3130) реформы (2705)

 Гройсман призвал международных партнеров инвестировать в украинские реформы для их ускорения. ФОТО

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на Лондонской конференции, призвал международных партнеров инвестировать в украинские реформы для их ускорения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Сегодня на Лондонской конференции, которая касалась поддержки украинских реформ со стороны наших международных партнеров, я говорил о том, что для их ускорения, в реформы нужно инвестировать", - написал он.

По словам премьера, среди его приоритетов - реформа образования. Именно эту реформу он назвал на конференции в качестве примера того, где поддержка международных партнеров наиболее важна.

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"Мы не должны откладывать или затягивать с модернизацией нашего образования и-за нехватки ресурсов. Поэтому сегодня нужно искать ресурсы как внутри страны за счет ускорения экономического роста, так и привлекать донорскую поддержку. Такую поддержку мы уже получаем от наших партнеров и в ближайшее время надеемся на новые совместные проекты в этой сфере", - отметил Гройсман.

Гройсман призвал международных партнеров инвестировать в украинские реформы для их ускорения 01

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Особенно в пенсионную реХВорму, можно нехило заработать на укрпенсах!
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.......
Несите ваши денежки - иначе быть беде.
И в полночь ваши денежки заройте в землю там,
И в полночь ваши денежки заройте в землю, где?
Заройте в землю, где…
Не горы, не овраги и не лес,
Не океан без дна и берегов,
А поле, поле, поле, поле Чудес,
А поле, поле, поле, поле Чудес,
Поле чудес в Стране Дураков.
Крекс-пекс-фекс…
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Сразу после того как ты почувствуешь сытость!
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не на них уже кто то заработал. сейчас только мигрень можно на них заработать.
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Та не, на новом пенсаконе рассчитывают заработать ещё. И необходимо прикрытие(отмазка стало быт).
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Если считать, что есть нищие пенсы и есть полунищие... как они на них заработают? сделают всех нищими? тогда это не реформа, а афера и надо брать в кавычки слово реформа. и пенсзакон не закон, а муть голубая.
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А это и есть афера, пенсии сделают на четверть ниже по отношению к средней зарплате. А это не хилые денежки!
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Не прячьте ваши денежки по банкам и углам,
Несите ваши денежки - иначе быть беде.
И в полночь ваши денежки заройте в землю там,
И в полночь ваши денежки заройте в землю, где?
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Лучший гитарист мира из Запорожья Эстас Тонне ничего не инвестирует в Украину.Простой бродячий музыкант,по имени Гражданин Мира.
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Попрошайкой были чЛенин Сралин и их ипанутая Мировая революция рабочего быдла и трудового Крестьянства,осообенно в 1922 году.
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Базиліо розповідав про поле чудес потенційним Буратінам.
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Проблема в том. что Буратин там не было, а Кот Базилио был.
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Ну прям как Шура балаганов . Дай миллион, дай миллион......
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КацаПсины педагоги всего мира..Особенно Плешивы Педофил всея РАБссии))))))))
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боле трехлетние мировые инвестиции в украинские реформы , "реформаторами при влласти" ростасканы....реформы не тронуты... в Украине, инвестиции, от слов реформы, тут же делают ноги....в сторону офшорную...
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Никто в украинское опъепалово не будет вкладывать ,все все уже поняли окончательно,кстати МВФ отложил финансирование до конца года.
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Внешний долг РАБссии 16 триллионов.Бакланы кацаПсинские... это не я сказал...Герман Грэф и Лесей Кудрин..Заипали вы вяличием сваим))))))))
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Частушка времен Горбачева:
"Моя Милка показала,
Новое движение,
Я -то думал "перестройка",
А это "ускорение""...
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А слабо уговорить весь политический бомонд сброситься денюшкой, а грося?
Просто если даже сбросятся наличкой, той, что у каждого дома лежит - поверьте, как минимум на одну реформу хватит...
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НУ ПОНЯТНО. ЕСЛИ КОНФЕРЕНЦИЯ В ПРИЛУКАХ. а в Лондоне кто приперся. ? похоже все сотрудники посольства со спины
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с семьями........... И не смогли даже все места в зале заполнить.
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Кто то ещё не верит, что Гройсман это генетический дебил?
Ведь ему буквально сегодня, на встрече глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что никаких реальных реформ в Украине за три года нет, а есть только одни мантры про реформы и враньё со стороны нашей власти... (новость об этом ниже сегодня есть на Цензоре)...
И тем не менее, Гройман с упорством дебила, повторяет свои тупые мантры про реформы, их ускорение...
В общем горбатого Гройсмана могила исправит... Дибилы руководят страной,с которых уже смеётся весь запад и макает мордой в их дерьмо.
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Почему он дебил?...
Он что, в чужой карман кладет?...
Какой же это дебил?... Дебилы это мы...
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Грубо выражаясь, Джонсон ему сегодня сказал, что бы Гройсман перестал уже врать и нести ахинею про реформы, ибо их нет. И все это знают в мире... А Гройсман опять за своё. даже после слов Джонсона...
Ну что тот же Джонсон подумает, да и весь запад, про придурошного Гройсмана?
Да тот же Джонсон сам рекомендует своим британским бизнесменам не связываться с шоколадными ворами и брехунами...
А Гройсман их призывает вкладывать деньги в.... карманы шоколадных воров...
То есть Гройсман считает весь цивилизованный мир дибилами, хотя сам является дибилом.
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Это молодое мистечковое базарное дарование сегодня не только Украине все мозги протрахало, но и всему правительству Его Величества! Уймись уже, недоделанный.
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Когда эту банду уйдут, в Украине не останется ни образования, ни медицины, ни науки...
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А под чутким руководством Пертрухи и его дружбана, не законченно средне образованного Гройсмана, Украина заняла «почетное» третье место в сфере развития … теневой экономики. Ведь винницкое базарное дарование обещало ж показать … как управлять государством, ну и вот. Только виновники «торжества» почему-то предпочитают умалчивать о столь разительных «успехах», некада им, у них же ж безвиз крокует по стране под казенные фанфары.

А согласно исследованиям международной Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров (ACCA), среди 28 стран, объем теневой экономики в Украине составил не много ни мало, но - 1 трлн. 95,3 млрд. гривен или 45,96% от прошлогоднего ВВП страны, составлявшего 2,38 трлн. гривен.

А вы говорите «на переправе коней не меняют», да таких кляч в военное время попросту расстреливают возле первой же стенки.


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Пархатые гопники пока у власти пытаются по больше бабла срубить !
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мда... горбачьова не даром народ став згадувати
...
горбачьов хоч і ... але в порівнянні з гройсманами і іншими манами - ... просто геній
гросяман - ти йдеш науй....ібо
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Серёжа, а Вы в курсе, какие суммы кредитов брали до 130го года?

Поинтересуйтесь и поймёте, что те 2-3 ляма, которые со скрежетом дают сейчас - то крохи на фоне прежних объёмов.

ПыСы. Хотя, мож Вам лучше следить за содержимым одной виолончели одного выдающегося виолончелиста - кума хуйла?
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То есть, да, пуйло - вор и подонок... И именно, поэтому можно воровть Порошенко, гройсману и их шоколадной банде?
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Владимир, а кроме "ПыСы" Вы ничего прочитать не смогли? Или прочли, но не дошло?
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А я бы на месте инвесторов сказал так: "пока суды не работают - только под залог за е-декларированного имущества чиновников. И как только первый судья "насудит" или рейдерский захват будем драть с тебя первого Вова"
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныГройсман призвал международных партнеров инвестировать в украинские реформы для их ускорения. ФОТО
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