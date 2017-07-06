 Гройсман призвал международных партнеров инвестировать в украинские реформы для их ускорения. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Сегодня на Лондонской конференции, которая касалась поддержки украинских реформ со стороны наших международных партнеров, я говорил о том, что для их ускорения, в реформы нужно инвестировать", - написал он.
По словам премьера, среди его приоритетов - реформа образования. Именно эту реформу он назвал на конференции в качестве примера того, где поддержка международных партнеров наиболее важна.
"Мы не должны откладывать или затягивать с модернизацией нашего образования и-за нехватки ресурсов. Поэтому сегодня нужно искать ресурсы как внутри страны за счет ускорения экономического роста, так и привлекать донорскую поддержку. Такую поддержку мы уже получаем от наших партнеров и в ближайшее время надеемся на новые совместные проекты в этой сфере", - отметил Гройсман.
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Новая система образования нашей стране будет стоить $3 млрд. Сейчас это нам не по карману. Реформа будет пролонгирована во времени, - Гройсман(32)
Гройсман: Мы полностью сформировали антикоррупционное законодательство(116)
Канада рада видеть успехи Украины, и мы горды тем, что можем поддерживать вас. У нас большие двусторонние перспективы, - Фриланд(30)
Поднял вопрос о поддержке украинского бизнеса недорогими ресурсами, - Гройсман провел встречу с советом директоров ЕБРР(19)
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Гройсман для WSJ: Еврокомиссия подтвердила, что мы вышли на беспрецедентный уровень изменений(23)
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Несите ваши денежки - иначе быть беде.
И в полночь ваши денежки заройте в землю там,
И в полночь ваши денежки заройте в землю, где?
Заройте в землю, где…
Не горы, не овраги и не лес,
Не океан без дна и берегов,
А поле, поле, поле, поле Чудес,
А поле, поле, поле, поле Чудес,
Поле чудес в Стране Дураков.
Крекс-пекс-фекс…
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Несите ваши денежки - иначе быть беде.
И в полночь ваши денежки заройте в землю там,
И в полночь ваши денежки заройте в землю, где?
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"Моя Милка показала,
Новое движение,
Я -то думал "перестройка",
А это "ускорение""...
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Просто если даже сбросятся наличкой, той, что у каждого дома лежит - поверьте, как минимум на одну реформу хватит...
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Ведь ему буквально сегодня, на встрече глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что никаких реальных реформ в Украине за три года нет, а есть только одни мантры про реформы и враньё со стороны нашей власти... (новость об этом ниже сегодня есть на Цензоре)...
И тем не менее, Гройман с упорством дебила, повторяет свои тупые мантры про реформы, их ускорение...
В общем горбатого Гройсмана могила исправит... Дибилы руководят страной,с которых уже смеётся весь запад и макает мордой в их дерьмо.
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Он что, в чужой карман кладет?...
Какой же это дебил?... Дебилы это мы...
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Ну что тот же Джонсон подумает, да и весь запад, про придурошного Гройсмана?
Да тот же Джонсон сам рекомендует своим британским бизнесменам не связываться с шоколадными ворами и брехунами...
А Гройсман их призывает вкладывать деньги в.... карманы шоколадных воров...
То есть Гройсман считает весь цивилизованный мир дибилами, хотя сам является дибилом.
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А согласно исследованиям международной Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров (ACCA), среди 28 стран, объем теневой экономики в Украине составил не много ни мало, но - 1 трлн. 95,3 млрд. гривен или 45,96% от прошлогоднего ВВП страны, составлявшего 2,38 трлн. гривен.
А вы говорите «на переправе коней не меняют», да таких кляч в военное время попросту расстреливают возле первой же стенки.
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...
горбачьов хоч і ... але в порівнянні з гройсманами і іншими манами - ... просто геній
гросяман - ти йдеш науй....ібо
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Поинтересуйтесь и поймёте, что те 2-3 ляма, которые со скрежетом дают сейчас - то крохи на фоне прежних объёмов.
ПыСы. Хотя, мож Вам лучше следить за содержимым одной виолончели одного выдающегося виолончелиста - кума хуйла?
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