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 Происшествия, Фоторепортаж
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 30 кг янтаря стоимостью более 1 млн грн изъяты на Волыни, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Волынской области сотрудники Управления защиты экономики Национальной полиции изъяли 30 кг янтаря.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В рамках производства, открытого следователями полиции по ч.2 ст. 240 (Нарушение правил охраны или использования недр) Уголовного кодекса Украины, полицейские установили граждан, причастных к противоправной деятельности, а также места хранения драгоценных камней.

На основании постановления суда правоохранители провели санкционированные обыски на территории Ковельского и Маневического районов Волынской области.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Полиция на Ривненщине изъяла из автомобиля около 5 кг янтаря. ФОТО

Во время обыска полицейские изъяли более 30 кг, как обработанного, так и необработанного, янтаря. Большая часть "солнечного камня" высшего качества. По предварительным данным стоимость драгоценных камней составляет более одного миллиона гривен.

30 кг янтаря стоимостью более 1 млн грн изъяты на Волыни, - Нацполиция 01
30 кг янтаря стоимостью более 1 млн грн изъяты на Волыни, - Нацполиция 02

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30 кг янтаря стоимостью более 1 млн грн изъяты на Волыни, - Нацполиция 03

За нарушение правил охраны или использования недр законодательством предусмотрено наказание в виде штрафа или ограничение свободы на срок до 3-х лет, или лишение свободы на тот же срок.

Смотрите: В машине на Ривненщине нашли 8 кг янтаря. ФОТОрепортаж
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Та нє, прослідкували поки накопають, намиють і в мішки поскладають, а потім забрали. Раби повинні працювати безкоштовно.
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Присудіть тим людям штраф! Такий як присудили фсб-шникам затриманим в Херсоні-320 грн.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия30 кг янтаря стоимостью более 1 млн грн изъяты на Волыни, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
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