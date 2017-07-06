 30 кг янтаря стоимостью более 1 млн грн изъяты на Волыни, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
В рамках производства, открытого следователями полиции по ч.2 ст. 240 (Нарушение правил охраны или использования недр) Уголовного кодекса Украины, полицейские установили граждан, причастных к противоправной деятельности, а также места хранения драгоценных камней.
На основании постановления суда правоохранители провели санкционированные обыски на территории Ковельского и Маневического районов Волынской области.
Во время обыска полицейские изъяли более 30 кг, как обработанного, так и необработанного, янтаря. Большая часть "солнечного камня" высшего качества. По предварительным данным стоимость драгоценных камней составляет более одного миллиона гривен.
За нарушение правил охраны или использования недр законодательством предусмотрено наказание в виде штрафа или ограничение свободы на срок до 3-х лет, или лишение свободы на тот же срок.
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