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 С погибшим в зоне АТО бойцом 128-ой бригады Брычаком простились на Закарпатье. ФОТОрепортаж

В Берегово (Закарпатская область) простились с погибшим под Торецком бойцом 128-ой бригады ВСУ Вдадимиром Брычаком.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Мукачево.net.

После окончания срока мобилизации Владимир Брычак продолжил службу по контракту в 15-ом батальоне 128-ой бригады ВСУ. Погиб от пули вражеского снайпера около полуночи 4 июля под Торецком в зоне АТО. Владимиру было 40 лет.

Провести воина в последний путь пришли родные, друзья, боевые побратимы и неравнодушные горожане.

С погибшим в зоне АТО бойцом 128-ой бригады Брычаком простились на Закарпатье 01

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С погибшим в зоне АТО бойцом 128-ой бригады Брычаком простились на Закарпатье 02
С погибшим в зоне АТО бойцом 128-ой бригады Брычаком простились на Закарпатье 03
С погибшим в зоне АТО бойцом 128-ой бригады Брычаком простились на Закарпатье 04

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С погибшим в зоне АТО бойцом 128-ой бригады Брычаком простились на Закарпатье 05
С погибшим в зоне АТО бойцом 128-ой бригады Брычаком простились на Закарпатье 06

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Цензор.НЕТФотоОбществоС погибшим в зоне АТО бойцом 128-ой бригады Брычаком простились на Закарпатье. ФОТОрепортаж
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