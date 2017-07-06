 С погибшим в зоне АТО бойцом 128-ой бригады Брычаком простились на Закарпатье. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Мукачево.net.
После окончания срока мобилизации Владимир Брычак продолжил службу по контракту в 15-ом батальоне 128-ой бригады ВСУ. Погиб от пули вражеского снайпера около полуночи 4 июля под Торецком в зоне АТО. Владимиру было 40 лет.
Провести воина в последний путь пришли родные, друзья, боевые побратимы и неравнодушные горожане.
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