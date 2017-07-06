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 Политика Украины
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 Суд снова отказал Насирову в выезде за границу на лечение. ФОТО

Соломенский суд отказал отстраненному главе Государственной фискальной службы Роману Насирову в изменении меры пресечения по части обязательств.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из здания суда.

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Решение вынесла судья Светлана Кушнир. Заседание проходило более 4 часов в закрытом режиме в связи с врачебной тайной. Решение суда обжалованию не подлежит.

Перед принятием решения суд час слушал показания медицинского работника о здоровье Насирова.

Прокурор Андрей Перов сказал, что в случае выезда Насирова за границу украинские правоохранительные органы не будут иметь возможности проконтролировать его.

Суд снова отказал Насирову в выезде за границу на лечение 01

Насиров в сопровождении адвокатов

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Ранее Соломенский районный суд Киева продлил обязательства отстраненного председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова носить электронный браслет слежения, не покидать границы Киева и сдать заграничные паспорта до 26 августа.

Напоминаем, сотрудники НАБУ и САП вручили подозрение главе ГФС Роману Насирову в совершении уголовного правонарушения. Задержание Насирова проходило в больнице "Феофания". Врачи Феофании вначале не позволяли правоохранителям вручить подозрение Насирову. У главы ГФС Насирова якобы диагностировали инфаркт. В итоге прокурора САП не допустили в больничную палату к Насирову. По словам Холодницкого, решение о проведении ряда неотложных процессуальных действий по данному делу было принято, так как правоохранителям стало известно о возможном выезде Насирова за границу, а также из-за вероятности уничтожения доказательств. Также в сети было обнародовано видео вручения подозрения главе ГФС Насирову в больнице "Феофания": "Тю, так человек непрытомный, а вы ему читаете ".

Антикоррупционная прокуратура подозревает Насирова в нанесении государству 2 млрд грн ущерба: он принимал решения, помогавшие Онищенко воплотить в жизнь коррупционные схемы. Также в САП не исключают, что сумма нанесенных госубытков, которые инкриминируются Насирову, будет уточнена. В свою очередь, Онищенко заявил: "Следствие ничего не докажет: в моих взаимоотношениях с Насировым денег не было".

Позже стало известно, что НАБУ готовит ходатайство об избрании меры пресечения Насирову. А защитники главы ГФС заявили, что состояние Насирова ухудшилось, ему делают операцию. Вместе с тем, у Холодницкого есть сомнения по поводу диагноза Насирова.

3 марта Кабмин отстранил Насирова от должности главы ГФС на время следствия. Врио главы ГФС назначен Мирослав Продан.

Сам Насиров в своем интервью заявил: "Я сотрудничал со следствием с середины прошлого года, начиная с первого допроса".

4-5 марта суд не смог избрать меру пресечения Насирову и перенес заседание на 6 марта. Опасаясь, что Насирова могут отпустить "Автомайдан" заблокировал здание суда, в котором находится Насиров. Кроме того, активисты остались под зданием суда на всю ночь: "Мы остаемся под судом, чтобы дождаться судебного заседания по Насирову ". Сам Насиров также провел ночь в здании Соломенского райсуда.

В ходе судебного заседания защита Насирова попросила о о проведении судмедэкспертизы состояния здоровья подозреваемого. В прокуратуре, в свою очередь, заявили, что защита Насирова использует право на медпомощь для затягивания дела. В итоге, Соломенский райсуд отказал в проведении судмедэкспертизы, а вызванный в суд представитель Института кардиологии им. Стражеско заявил: "остояние Насирова позволяет ему участвовать в суде ". Также, в ходе заседания стало известно, что Насиров имеет гражданство Великобритании и Венгрии. Цензор.НЕТ публиковал детальный репортаж из Соломенского райсуда Киева, где трое суток рассматривали меру пресечения для Насирова.

В итоге, судья Соломенского райсуда Киева Александр Бобровник после 3 часов ночи, 7 марта, частично удовлетворил ходатайство следственных органов, избрав для временно отстраненного председателя ГФС Романа Насирова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней, до 30 апреля 2017 года, с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн. Отметим, что прокуратура требовала внесения залога в размере 2 млрд грн. Вместе с тем, экс-замгенпрокурора Давид Сакварелидзе на митинге под райсудом заявил: "Администрация Президента требует от суда уменьшить залог для Насирова до 10 млн грн ". В свою очередь, Порошенко заявил: "Подозрение Насирову делается без информирования Президента ". Защита Насирова тем временем пытается перевести подозреваемого в клинику "Феофания": "Он все еще стационарный больной ".

Вместе с тем, Антикоррупционное бюро начало уголовное производство за противодействие НАБУ в "деле Насирова" против нардепов Загория, Антонищака и Давиденко. А нардеп Лещенко заявил: "На главу Соломенского райсуда, которая не обеспечила его работу для избрания меры пресечения Насирову, пожалуются в НАБУ ".

13 марта Апелляционный суд подтвердил арест Насирова с залогом 100 млн грн. Подозреваемый сказал, что не собирается вносить залог: "Я сейчас возвращаюсь в СИЗО", а также не будет просить об этом друзей: "Это очень большая сумма". Насиров содержался в Лукьяновском СИЗО Киева: "Насиров в четырехместной общей камере. У него один сокамерник. Это не та камера, в которой был Луценко".

Позже Насиров вышел из-под стражи под установленный судом залог в размере 100 млн гривен.
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Одеялко продал - денег на лекарства уже не хватает...
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А шо такое? Не хочется лечиться у украинских врачей, как все остальные? Целых 3% ж прошли тест на компетентность!
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В нас гарні лікарі-в них обладнання та ліків не вистачає.
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Як можуть бути гарними лікарі що не бачили сучасного обладнання та не мають доступу до сучасних ліків? Може 3% десь в Феофанії та ще в декількох госпіталях. А решта існують в кам'яній добі медицини, де й досі використовують антибіотики для лікування ОРВЗ тощо.
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Бачили, стажувалися і навіть працювали. І новинки фармакології знають. Не уявляй Україну як країну, де ведмеді по вулицях гуляють.
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Троє моїх родичів різного віку померли від раку в Україні. Ще один прямо зараз потребує фінансування на лікування в Іспанії бо в Києві йому нічим допомогти не можуть. Я можу порівнювати стан української медицини зі Штатами.
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Я теж маю таку можливість-та повторю, лікарі в нас гарні.
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Об'єктивне тестування свідчить про протилежне.
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В нас РІЗНІ лікарі - є і гарні, є рукожопі, а є просто бізнесмени в білих халатах.
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Все Насиров, выхода нет, помирай паскуда!
Или ты и дальше, годами будешь просить, что бы тебя выпустили "полечиться"?
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Фізично здорових в його віці майже немає в Україні. Морально-не сперечаюся.
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а ты свои жизненные условия на его то не ровняй!
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Да, но нервничать он начал - после пидозры
Та выше новость есть
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Трохи знаю життя людей його ґатунку-це не так. Вони живуть в постійному стресі.
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Это тот уровень, где уже нервов нет... Такие должности, сравни наследственного титула... только для своих
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Усі хвороби від нервів, тiльки сифiлiс вiд любовi.
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Нехай звертається десь у районну лікарню, там вилікують...
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Эх лыжи лыжи мечта хотя бы через Германию замутить ... Ромчик помни тебя заждались в тюрьме.
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Насрилов,приезжай,тащи капусту,я тебя отправлю в ЕС,ты ж всё равно в бега собрался и возвращаться не собираешься
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пожалели беднягу, боятся что не перенесёт такую, утомительную для него дорогу
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насралов -здохни вже собі спокійно -і не мучай УКРАЇНУ!!!
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А що то за болячка така що обов'язково йому треба за кордонами лікуватися? Хай звернеться до районної лікарні чи до ветеринарного лікаря
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А чего в феофания уже не??? Там же рвачи покойников с того света вытаскивают!! На второй день уже сцать бегают
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эх, савсэм пропадет, не за цапову душу.... не дают "смертельно хворому" полечиться...
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Вся чиновничья сволочь должна лечиться исключительно в Украине.
Иначе эти твари НИКОГДА не реформируют Здравоохранение и не поднимут его до уровня мировых стандартов.
Ибо зачем?
Когда в Украине наворуют, а лечатся в других странах, в которых ЕСТЬ Здравоохранение потому что там такие подонки ВОРОВАТЬ ТАК НЕ МОГУТ.
И дело не только в Насирове.
Такие как он ВСЕ, кто был до него и кто после него.
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а зачем тогда этим сволочам вообще лечиться? хай сразу сдыхают, всё равно же ничего для медицины они не предпринимают - нах они тогда нужны!
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А зачем тогда эти подонки вообще существуют?
Чтобы воровать, размножаться, паразитируя на других?
Нормальные имунные системы в здоровом организме (государстве) уничтожают паразитов.
Только не рассказывай мне сказки о необходимости всей этой своры "государственных служащих"!
Они расплодились после "незалежности" без меры, посоздавали себе должностя под себя, нахерачились кучей начальничков, замов и прочей челяди, и утворылы свою "систему", в которой варятся, воруют и обворовывают тех людей, кто ещё работает и всовывают туда же своих деток. Вся "освита" заточена под паразитов. Не?
И на каком месте Украина в рейтинге стран в мире по всем показателям? И это Европейская страна! Орда "насировых" разворовывала, разворовывает и будет разворовывать Украину, пока мы будет это позволять им через "систему", которая не предполагает никакой ответственности.
ЗА СЧЁТ НАС эти подонки едут "лечиться" за границу. Или омолаживать свою морду в Австрию, как погань ющ.
В нашем государстве надо отказываться от этой долбаной иерархии и переходить на одноранговую систему управления. Хватит Украине панов.
Хватит Украине "украин", которые бэруть грошы.
И для начала пусть дохнут от своих болезней.)
Что касается конкретной персоналии Насирова, то он, естественно, лжец и дрянь, сказочкой про лечение за границей смазал лыжи чтоб слинять.
Это и козлу понятно.
Но лично мне внушает надежду то что делаются правильные шаги в нужном направлении.
И я жду когда Верховный Главнокомандующий, Президент Украины даст приказ брать за жабры всю проворовавшуюся чиновничью сволочь.
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Алекс, твои комменты посильнее многих статей на Цензоре.
Бьёшь прямо в десятку.
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Скорее бы посадили кого-то из высшего эшелона власти. Спортивное рыболовство здесь ни к чему.
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бандиты при власти сажают себе подобного, это же нонсенс
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Cтранно, как воровать, так живее всех живых, а как сидеть так все или инвалиды или умирающие!
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Суд должен был вынести такое решение: 1. насирову расконсервировать трёхлитровки с очередной сотней миллионов 2. вызвать немецкий врачей к насирову. 3. клизма и 2-х часовая прогулка по посольству сша. Всё - пациент здоров!
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Клоунада. "Больного" человека выбрали президентом федерации дзюдо . Вы еще Добкина главным шахматистом страны выберите

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Пускай сука едет.Но с одним условием, пускай возьмёт на себя лечение за бугром єтих деток.https://tsn.ua/dopomoga
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И если он сука спасёт хотя бы 50 процентов ,то так и быть ,пускай жывет.Но желательно в сибири.
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дайте йому листочок подорожника...нехай лікується
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лечись падло здесь, у нас хорошая медицина!!!!!!!!!!!! не?????????
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Пусть, падлюки, лечатся в реформированных Супруншей поликлиниках...
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Диагноз впечатляет своим букетом...
Но...Как купить здоровья на краденные деньги?
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А шо он ещё живой?!Судя по диагнозу спецов Феофании,ему вже на кладбище,прогулы ставят
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Всё равно на свободе слоняешся-за свои бабки построй клинику круче чем у немцев и врачей найми-может хоть шотоа после себя останется,помимо звания украинский казнокрад!И это во время войны:к стенке и всё лечение!
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Неизлечим вообще никак, самое время снимать мерку для гроба с карманами. А за кордоном еще заразит кого...
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Хай лікується в рідних,українських лікарнях,як і всі люди.І приймає підроблені медикаменти,як і всі українці..чи в Україні такі як насіров тільки заробляють мільярди а тратять їх за парканом
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законодательно было бы правильно что бы чинуши лечились только в наших больницах и ездили на машинах своего производства, а то суки деребанят страну и потом ездят заграницу дома покупать
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Во как повернулось... А я вот, рядовой украинец, могу за границу выезжать.

Тебя посодют, а ты не воруй! (с)
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....суд час слушал показания медицинского работника о здоровье Насирова......

Шо за болезнь такая загадочная? Воспаление хитрости? Не надо было браслет на интимное место надевать, а как все на ногу. И болезнь бы не приключилась. И шо за мед работник за такой загадочный, что нельзя назвать его ФИО?
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пожалели беднягу, боятся что не перенесёт такую, утомительную для него дорогу
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Эта ж падла отвечала за наполнение бюджета, в том числе и на медицину. Будет справедливо, если он станет жертвой той медицины, которую он обычным украинцам обеспечил.
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Чиновники любого уровня должны лечиться ТОЛЬКО в УКраине.
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"Обратитесь во Всемирную лигу сексуальных реформ"(с)
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСуд снова отказал Насирову в выезде за границу на лечение. ФОТО
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