 Суд снова отказал Насирову в выезде за границу на лечение. ФОТО

Решение вынесла судья Светлана Кушнир. Заседание проходило более 4 часов в закрытом режиме в связи с врачебной тайной. Решение суда обжалованию не подлежит.
Перед принятием решения суд час слушал показания медицинского работника о здоровье Насирова.
Прокурор Андрей Перов сказал, что в случае выезда Насирова за границу украинские правоохранительные органы не будут иметь возможности проконтролировать его.
Насиров в сопровождении адвокатов
Ранее Соломенский районный суд Киева продлил обязательства отстраненного председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова носить электронный браслет слежения, не покидать границы Киева и сдать заграничные паспорта до 26 августа.
Напоминаем, сотрудники НАБУ и САП вручили подозрение главе ГФС Роману Насирову в совершении уголовного правонарушения. Задержание Насирова проходило в больнице "Феофания". Врачи Феофании вначале не позволяли правоохранителям вручить подозрение Насирову. У главы ГФС Насирова якобы диагностировали инфаркт. В итоге прокурора САП не допустили в больничную палату к Насирову. По словам Холодницкого, решение о проведении ряда неотложных процессуальных действий по данному делу было принято, так как правоохранителям стало известно о возможном выезде Насирова за границу, а также из-за вероятности уничтожения доказательств. Также в сети было обнародовано видео вручения подозрения главе ГФС Насирову в больнице "Феофания": "Тю, так человек непрытомный, а вы ему читаете ".
Антикоррупционная прокуратура подозревает Насирова в нанесении государству 2 млрд грн ущерба: он принимал решения, помогавшие Онищенко воплотить в жизнь коррупционные схемы. Также в САП не исключают, что сумма нанесенных госубытков, которые инкриминируются Насирову, будет уточнена. В свою очередь, Онищенко заявил: "Следствие ничего не докажет: в моих взаимоотношениях с Насировым денег не было".
Позже стало известно, что НАБУ готовит ходатайство об избрании меры пресечения Насирову. А защитники главы ГФС заявили, что состояние Насирова ухудшилось, ему делают операцию. Вместе с тем, у Холодницкого есть сомнения по поводу диагноза Насирова.
3 марта Кабмин отстранил Насирова от должности главы ГФС на время следствия. Врио главы ГФС назначен Мирослав Продан.
Сам Насиров в своем интервью заявил: "Я сотрудничал со следствием с середины прошлого года, начиная с первого допроса".
4-5 марта суд не смог избрать меру пресечения Насирову и перенес заседание на 6 марта. Опасаясь, что Насирова могут отпустить "Автомайдан" заблокировал здание суда, в котором находится Насиров. Кроме того, активисты остались под зданием суда на всю ночь: "Мы остаемся под судом, чтобы дождаться судебного заседания по Насирову ". Сам Насиров также провел ночь в здании Соломенского райсуда.
В ходе судебного заседания защита Насирова попросила о о проведении судмедэкспертизы состояния здоровья подозреваемого. В прокуратуре, в свою очередь, заявили, что защита Насирова использует право на медпомощь для затягивания дела. В итоге, Соломенский райсуд отказал в проведении судмедэкспертизы, а вызванный в суд представитель Института кардиологии им. Стражеско заявил: "остояние Насирова позволяет ему участвовать в суде ". Также, в ходе заседания стало известно, что Насиров имеет гражданство Великобритании и Венгрии. Цензор.НЕТ публиковал детальный репортаж из Соломенского райсуда Киева, где трое суток рассматривали меру пресечения для Насирова.
В итоге, судья Соломенского райсуда Киева Александр Бобровник после 3 часов ночи, 7 марта, частично удовлетворил ходатайство следственных органов, избрав для временно отстраненного председателя ГФС Романа Насирова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней, до 30 апреля 2017 года, с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн. Отметим, что прокуратура требовала внесения залога в размере 2 млрд грн. Вместе с тем, экс-замгенпрокурора Давид Сакварелидзе на митинге под райсудом заявил: "Администрация Президента требует от суда уменьшить залог для Насирова до 10 млн грн ". В свою очередь, Порошенко заявил: "Подозрение Насирову делается без информирования Президента ". Защита Насирова тем временем пытается перевести подозреваемого в клинику "Феофания": "Он все еще стационарный больной ".
Вместе с тем, Антикоррупционное бюро начало уголовное производство за противодействие НАБУ в "деле Насирова" против нардепов Загория, Антонищака и Давиденко. А нардеп Лещенко заявил: "На главу Соломенского райсуда, которая не обеспечила его работу для избрания меры пресечения Насирову, пожалуются в НАБУ ".
13 марта Апелляционный суд подтвердил арест Насирова с залогом 100 млн грн. Подозреваемый сказал, что не собирается вносить залог: "Я сейчас возвращаюсь в СИЗО", а также не будет просить об этом друзей: "Это очень большая сумма". Насиров содержался в Лукьяновском СИЗО Киева: "Насиров в четырехместной общей камере. У него один сокамерник. Это не та камера, в которой был Луценко".
Позже Насиров вышел из-под стражи под установленный судом залог в размере 100 млн гривен.
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Или ты и дальше, годами будешь просить, что бы тебя выпустили "полечиться"?
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А воно не хворе хіба?
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Та выше новость есть
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Иначе эти твари НИКОГДА не реформируют Здравоохранение и не поднимут его до уровня мировых стандартов.
Ибо зачем?
Когда в Украине наворуют, а лечатся в других странах, в которых ЕСТЬ Здравоохранение потому что там такие подонки ВОРОВАТЬ ТАК НЕ МОГУТ.
И дело не только в Насирове.
Такие как он ВСЕ, кто был до него и кто после него.
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Чтобы воровать, размножаться, паразитируя на других?
Нормальные имунные системы в здоровом организме (государстве) уничтожают паразитов.
Только не рассказывай мне сказки о необходимости всей этой своры "государственных служащих"!
Они расплодились после "незалежности" без меры, посоздавали себе должностя под себя, нахерачились кучей начальничков, замов и прочей челяди, и утворылы свою "систему", в которой варятся, воруют и обворовывают тех людей, кто ещё работает и всовывают туда же своих деток. Вся "освита" заточена под паразитов. Не?
И на каком месте Украина в рейтинге стран в мире по всем показателям? И это Европейская страна! Орда "насировых" разворовывала, разворовывает и будет разворовывать Украину, пока мы будет это позволять им через "систему", которая не предполагает никакой ответственности.
ЗА СЧЁТ НАС эти подонки едут "лечиться" за границу. Или омолаживать свою морду в Австрию, как погань ющ.
В нашем государстве надо отказываться от этой долбаной иерархии и переходить на одноранговую систему управления. Хватит Украине панов.
Хватит Украине "украин", которые бэруть грошы.
И для начала пусть дохнут от своих болезней.)
Что касается конкретной персоналии Насирова, то он, естественно, лжец и дрянь, сказочкой про лечение за границей смазал лыжи чтоб слинять.
Это и козлу понятно.
Но лично мне внушает надежду то что делаются правильные шаги в нужном направлении.
И я жду когда Верховный Главнокомандующий, Президент Украины даст приказ брать за жабры всю проворовавшуюся чиновничью сволочь.
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Бьёшь прямо в десятку.
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Но...Как купить здоровья на краденные деньги?
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Тебя посодют, а ты не воруй! (с)
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Шо за болезнь такая загадочная? Воспаление хитрости? Не надо было браслет на интимное место надевать, а как все на ногу. И болезнь бы не приключилась. И шо за мед работник за такой загадочный, что нельзя назвать его ФИО?
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