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 Чиновник Гоструда задержан на Сумщине при получении 10 тыс. грн взятки, - Нацполиция. ФОТО

В Сумской области оперативники Управления защиты экономики Нацполиции разоблачили работника одного из отделов областного управления Гоструда во взяточничестве.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

За нарушение трудового законодательства гражданину грозило наказание в виде начисления 320 тыс. гривен штрафа. За 10 тыс. гривен "вознаграждения" чиновник пообещал решить вопрос о не наложении штрафа.

По факту вымогательства неправомерной выгоды следователи Ахтырской местной прокуратуры открыли уголовное производство. 5 июля во время получения 10 тысяч гривен взятки чиновника задержали.

Чиновник Гоструда задержан на Сумщине при получении 10 тыс. грн взятки, - Нацполиция 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Директор медицинского коллежда задержан на Закарпатье при получении 1 тыс. долл. взятки, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Чиновник Гоструда задержан на Сумщине при получении 10 тыс. грн взятки, - Нацполиция 02

За совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, должностному лицу может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

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Щось не так. Невже не знайшлось пару - тройка звичайних - пересичних украинцив, щоб пидкупити чиновника? Повне безладдя.
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Викликає радість лише одне-що такі новини стали рутиною і практично не коментуються.
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интересно, а сколько раз он до этой взятки брал по десять тысяч?
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... и по всей стране такие как он по пять, итого, - мама родная, что мы создали то?что это за государство? надо стремиться стать чиновником там можно поднять бабло, без несчастья. это рай для чиновников. почему мы раньше за это не думали? ведь это идет все с совка...
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Не Иван, не прав ты. При совке, такое встречалось крайне редко, почти нет. Картина не маслом. Взял секретарь райкома деньги на "способствование в получении" квартиры вне очереди. Не получилось. Вернул человеку деньги до копейки и поляну накрыл. Простому человеку. Не все так просто в этой жизни, как кажется.
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интересно не это. сколько людей дало ему до заявившего?
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А мене більш цікавить, чи буде сплачено штраф в 320 тис грн.
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у меня соседка при Юле работала в главном офисе по безработице и тогда государство вело политику где безработные могли брать кредиты, под небольшие проценты для своего дела. это золотая жила для нее была. но они попались и откупились...но и сейчас в банке работает.
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Не завидуй соседке.Ну нету у тебя такого места чтобы в такой ситуации удержатся на плаву.
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Який же ж тільки трудящий трудівник трудився в Гоструді!

Срочно нагородить мєдалькою:


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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЧиновник Гоструда задержан на Сумщине при получении 10 тыс. грн взятки, - Нацполиция. ФОТО
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