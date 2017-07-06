 Чиновник Гоструда задержан на Сумщине при получении 10 тыс. грн взятки, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
За нарушение трудового законодательства гражданину грозило наказание в виде начисления 320 тыс. гривен штрафа. За 10 тыс. гривен "вознаграждения" чиновник пообещал решить вопрос о не наложении штрафа.
По факту вымогательства неправомерной выгоды следователи Ахтырской местной прокуратуры открыли уголовное производство. 5 июля во время получения 10 тысяч гривен взятки чиновника задержали.
За совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, должностному лицу может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.
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