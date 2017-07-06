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 Футболист Роман Стоцкий погиб в ДТП на Прикарпатье. ФОТОрепортаж

Сегодня около 8.00 утра на автодороге Ивано-Франковск-Львов произошло смертельное ДТП.

Об этом сообщает отдел управления превентивной деятельности ГУ Нацполиции в Ивано-Франковской области, передает Цензор.НЕТ.

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"27-летний житель Богородчан, двигаясь на автомобиле Daewoo Lanos в направлении г. Мукачево, не учел дорожную обстановку, не выбрал безопасную скорость движения, отчего не справился с управлением и допустил занос автомобиля и выезд на полосу встречного движения. В итоге он не смог избежать столкновения с автомобилем Volkswagen Passat, за рулем которого находился 46-летний житель Бурштына", - говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель автомобиля Daewoo Lanos получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте аварии. Другого водителя с диагнозом политравма доставили в областную больницу.

По информации местного издания "Фиртка", погибший - игрок футбольного клуба "Оскар" (Подгорье) Роман Стоцкий.

Как стало известно изданию из собственных источников, за рулем автомобиля Volkswagen Passat был директор Бурштынской ТЭС Андрей Шувар.

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Цензор.НЕТФотоСпортФутболист Роман Стоцкий погиб в ДТП на Прикарпатье. ФОТОрепортаж
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