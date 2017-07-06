 В Донецкой области налоговики раскрыли схему незаконного перемещения товаров на неподконтрольную территорию, задержано 35 вагонов древесины. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.
В сообщении отмечается: "В ходе расследования уголовного производства, открытого по ст. 205 (фиктивное предпринимательство) УК, был установлен факт регистрации и использования неустановленными лицами ряда фиктивных компаний, зарегистрированных в Одесской и Донецкой областях (в том числе и на неподконтрольной территории). Путем составления и выдачи поддельных сопроводительных документов на грузы, доставляемые на оккупированную территорию, злоумышленники на железнодорожном транспорте осуществляли перевозку в Донецк разных товаров.
В результате проведенных мероприятий на КПВВ "Костантиновка" (железнодорожный) была пресечена попытка вывезти на неподконтрольную территорию 35 вагонов древесины, заготовленной в западном регионе страны, общим весом более 1,6 тысячи тонны на сумму более миллиона гривен.
В настоящее время проводятся следственные действия. Расследование уголовного производства продолжается".
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