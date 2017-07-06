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 В Донецкой области налоговики раскрыли схему незаконного перемещения товаров на неподконтрольную территорию, задержано 35 вагонов древесины. ФОТО

Сотрудники налоговой милиции Донецкой области и спецподразделения “Фантом” совместно с прокуратурой раскрыли и пресекли схему незаконного перемещения на неподконтрольную территорию в г.Донецк древесины стоимостью более миллиона гривен.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В сообщении отмечается: "В ходе расследования уголовного производства, открытого по ст. 205 (фиктивное предпринимательство) УК, был установлен факт регистрации и использования неустановленными лицами ряда фиктивных компаний, зарегистрированных в Одесской и Донецкой областях (в том числе и на неподконтрольной территории). Путем составления и выдачи поддельных сопроводительных документов на грузы, доставляемые на оккупированную территорию, злоумышленники на железнодорожном транспорте осуществляли перевозку в Донецк разных товаров.

В результате проведенных мероприятий на КПВВ "Костантиновка" (железнодорожный) была пресечена попытка вывезти на неподконтрольную территорию 35 вагонов древесины, заготовленной в западном регионе страны, общим весом более 1,6 тысячи тонны на сумму более миллиона гривен.

В настоящее время проводятся следственные действия. Расследование уголовного производства продолжается".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Налоговики в Донецкой области пресекли производство и продажу фальсифицированного топлива. ФОТОрепортаж

В Донецкой области налоговики раскрыли схему незаконного перемещения товаров на неподконтрольную территорию, задержано 35 вагонов древесины 01

В Донецкой области налоговики раскрыли схему незаконного перемещения товаров на неподконтрольную территорию, задержано 35 вагонов древесины 02

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Тьі чего влез???!!! Хардин первьім всегда вьсерьі делает
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Так вопрос в фиктивных документах или в самом факте поставки сепарам леса для блиндажей?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Донецкой области налоговики раскрыли схему незаконного перемещения товаров на неподконтрольную территорию, задержано 35 вагонов древесины. ФОТО
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