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Все про:Нацполиция (7956) помощь (3355) посольство (426) США (12904) Донецкая область (4427) Аброськин (415)

 Аброськин: Посольство США передало для полиции Донетчины 70 металлодетекторов Garrett. ФОТОрепортаж

Полиция Донецкой области получила 70 мобильных металлодетекторов фирмы Garrett для работы на пунктах стоп-контроля и во время проведения массовых мероприятий в регионе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ГУ НП Донецкой области Вячеслав Аброськин в Facebook.

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Аброськин рассказал, что два месяца назад, разговаривая с представителем экономического отдела посольства США в Украине Кристофером Смитом и его коллегами, он упомянул о недостаточном количестве металлодетекторов на блокпостах.

"И вот вчера мои друзья из Посольства США передали для полиции Донетчины 70 мобильных металлодетекторов фирмы Garrett, которые в ближайшее время будут переданы полицейским для работы на пунктах стоп-контроля - своеобразных форпостах. Это позволит более эффективно выявлять оружие и боеприпасы, которые не должны попадать из зоны АТО, Донецкой и Луганской областей, в мирные области Украины. Также будем использовать мобильные металлодетекторы и во время проведения массовых мероприятий в регионе для большей безопасности мирных жителей", - написал он и поблагодарил международных партнеров за поддержку полицейских Донбасса.

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Будет чем холопов проверять, когда передвижной зоопарк в очередной раз в регион приедет...
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не ядренное оружие от которой Украина отказалась.... - но халява, нужно брать... Хотя я от такой подачки отказался бы...
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А металлодетектор можно сдать на металл? Бо в Донеччине это самый простой и относительно безопасный бизнес.
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Фото просто ржач - ведь у таких сумок внутри металическая фурнитура
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и что даст тебе дискрим в таких условиях золото отсекать от черного метала
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оружейная сталь как правило с большим количеством лигатуры, очень хорошо звенит.
гильзы с латуни, пули из свинца, контакты, взрыватели
продолжать?
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по существу дискрим в таких условиях не нужен здесь детектор работает на предметы определенной величины и формы.
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ну хоть по существу ответил.
по поводу величины и формы - отчасти согласен.
но и на гильзу он выдаст бел-тон
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не, Джавелины надежней. нам дадут их я уверен в этом. как только путин об этом попросит.
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по видимому американские дипломаты шлялись по полям и искали клад гетмана СИРКО иначе откуда в посольстве столько метталоискателей
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Гаранты .... Скоро передадут мушкеты и пушки 1861-1865 годов
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажАброськин: Посольство США передало для полиции Донетчины 70 металлодетекторов Garrett. ФОТОрепортаж
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