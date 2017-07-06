 Аброськин: Посольство США передало для полиции Донетчины 70 металлодетекторов Garrett. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ГУ НП Донецкой области Вячеслав Аброськин в Facebook.
Аброськин рассказал, что два месяца назад, разговаривая с представителем экономического отдела посольства США в Украине Кристофером Смитом и его коллегами, он упомянул о недостаточном количестве металлодетекторов на блокпостах.
"И вот вчера мои друзья из Посольства США передали для полиции Донетчины 70 мобильных металлодетекторов фирмы Garrett, которые в ближайшее время будут переданы полицейским для работы на пунктах стоп-контроля - своеобразных форпостах. Это позволит более эффективно выявлять оружие и боеприпасы, которые не должны попадать из зоны АТО, Донецкой и Луганской областей, в мирные области Украины. Также будем использовать мобильные металлодетекторы и во время проведения массовых мероприятий в регионе для большей безопасности мирных жителей", - написал он и поблагодарил международных партнеров за поддержку полицейских Донбасса.
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гильзы с латуни, пули из свинца, контакты, взрыватели
продолжать?
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или ты так прост, потрындеть?
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по поводу величины и формы - отчасти согласен.
но и на гильзу он выдаст бел-тон
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огонь!!!
больше зрады
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