 "Внимательно посмотрите на эти лица": Портреты воинов АТО и волонтеров появились в Гамбурге накануне саммита G20. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Украинский кризисный медиа-центр (УКМЦ), который и разместил эти плакаты.
"Эти мужественные люди объединены проектом "Внимательно посмотрите на эти лица" - "Look closely at their faces", который был запущен УКМЦ, Посольством Украины в США и фотографом Романом Николаевым в сентябре 2016 года", - говорится в сообщении.
По словам организаторов, цель кампании - напомнить участникам G20, что Украина противостоит российской агрессии.
"Этот проект имеет очень важную цель - напомнить лидерам свободного мира, что Украина в 1994 году получала гарантии безопасности согласно Будапештскому меморандуму, когда отдала, третий по величине в мире, ядерный арсенал. А теперь мужественно противостоит российской агрессии и защищает границы цивилизации", - заявил соучредитель Украинского кризисного медиа-центра Геннадий Курочка.
"Свободный мир должен быть решительным и более активно противодействовать попыткам реставрировать Империю зла. Саммит G20 - это удачная возможность для мировых лидеров заставить Россию остановиться и начать действовать в правовом поле ", - добавила соучредитель Украинской кризисного медиа-центра Наталья Попович.
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Приведем примеры трех вариантов вымышленного диалога, вернее - ответа на один и тот же вопрос, в миграционных службах различных стран:
- Какова ваша цель при подаче прошения на получение гражданства?
УКРАИНА
- Я, Вячеслав Мальцев, устал от гражданства РФ и хочу принять гражданства Украины для того, чтобы разъяснить украинцам простые вещи. Им надо смириться с тем, что Крым, южные и восточные области - по праву принадлежат России.
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
- Я, Усманов (Абрамович и т.д.), хочу войти в британское подданство потому, что гнилой Запад обязан прогнить до конца и, в конце концов - разрушиться. Имея миллиарды собственных сбережений, я займусь этим настойчиво и умело.
КИТАЙ
- Я, Миллер Алексей, жду получения китайского гражданства для того, чтобы принести китайским властям больше гибкости и мягкости. Этого можно добиться только пересмотром отношения к явлению коррупции и должностных преступлений. Имея огромный опыт в этой области, я приложу все усилия для этого.
Не правда ли, все это выглядит каким-то продолжением творчества Кафки? Тем не менее, именно так мы вынуждены понимать массовое получение высшими чиновниками и бизнесменами РФ вторых, третьих и четвертых гражданств, а кроме того, мы должны смиряться с тем, что именно под эту риторику они вывозят сотни миллиардов долларов своих «сбережений» из России, в эти самые страны.
Продолжение -- http://andreistp.livejournal.com/9404024.html
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Во время встречи президентов США и Польши Дональда Трампа и Анджея Дуды обсуждалась ситуация в Украине и проведение учений "Запад-2017". Об этом заявил президент Польши, сообщает корреспондент Укринформа.
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Крысу топят не па-децки:
Спецслужбы РФ начали активное проведение информационных спецопераций, направленных, кроме ответа на задержание российских военнослужащих в Украине, также на подготовку к Саммиту G20 в Гамбурге. Об этом сообщает международная разведывательная сообщество InformNapalm.
Во время саммита президент США Дональд Трамп планирует обсудить с Путиным и ситуацию в Украине, а поэтому последнему нужны какие-то, хотя бы фейковые, козыри.
"4 июля, в первой половине дня, зафиксированы сразу два информационных вброса аналогичного направления, что является очень плотным "графиком" даже для российской пропаганды. У них мало времени, они спешат к саммиту G20", - говорится в сообщении.
Первая "информационная утка" касалась того, что якобы на территории ОРЛО предотвратили теракт против ОБСЕ, вторая - боевики "ДНР" заявили о предотвращении "теракта" около колледжа в Донецке.
Позже, во второй половине дня, российские СМИ вошли в третий виток информационных операций, тиражируя фейк о захвате в плен "майора ВСУ из 128-й бригады", который якобы готовил теракты на территории, контролируемой террористами "ДНР".
Заместитель командира 128-й отдельной горно-пехотной бригады Вооруженных сил Украины Евгений Бондарь опроверг эти данные, тиражируемые в российских СМИ. Он подчеркнул, что никто из военных бригады в плен боевиков не попадал, и бригада не занимает позиции в Песках.
Как отмечают в InformNapalm, синхронная работа представителей террористических формирований "ЛНР", "ДНР" и российских медиа является следствием информационной операции российских спецслужб, которая должна стать ответом на целую цепочку провалов:
1. Захват в плен военнослужащего 22-й бригады специального назначения ГРУ РФ Виктора Агеева из состава ДРГ боевиков 24 июня 2017 года в районе села Желобок Луганской области.
2. Задержание двух диверсантов ФСБ РФ Владимира Кузнецова и Аскара Кулуба 30 июня 2017 года во время рекогносцировки местности в районе Перекопского залива.
Отмечается, что за последние двое суток наблюдалась активная подготовка к контрмерам и провокациям: запускались информационные волны в Тwitter и СМИ о "подготовке терактов в Донецке". Согласно InformNapalm, из опыта предыдущих спецопераций России на Донбассе, можно допустить, что российские спецслужбы "могут применить также похищение людей для обменного фонда и информационных манипуляций".
"Информационные спецоперации, кроме ответа на задержание российских военнослужащих, также связаны с подготовкой к Саммиту G20, который состоится 7-8 июля в Гамбурге. Российские СМИ наперебой готовят информационные поводы. Ведь на Саммите планируется первая встреча Путина и Трампа, на которой стоит вопрос Сирии и Украины. Путину нужны какие-то, хотя бы фейковые, козыри. На сегодняшний день для выполнения этой задачи брошены все силы", - отмечается в материале.
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по тому как к ним арабы набежали
Сирию бобмбила раша аж устала
немцы теперь все это разгребают
то же знают хорошо французы
и вообще - Европа это знает
москали дикарствуют, иного и не знают
их не зря ордой касапов называют
ну а что же знает Украина?
знаем мы, что Украине воля
в этом наша доля, наша вера, наша участь
москали пусть дружно издыхают
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