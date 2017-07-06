 СБУ объявила о подозрении жителю Херсонщины, который получил награду за оккупацию Крыма. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ."За свои преступления на временно оккупированной полуострове мужчина получил медаль "За возвращение Крыма" и наградное удостоверение Министерства обороны РФ. Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника в марте текущего года, когда он вернулся из оккупированного Крыма", - говорится в сообщении.

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"Подозреваемый свою вину признал полностью и дал подробные показания", - отметили в СБУ.Материалы производства готовятся к отправке в суд.