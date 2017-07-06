 СБУ объявила о подозрении жителю Херсонщины, который получил награду за оккупацию Крыма. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"За свои преступления на временно оккупированной полуострове мужчина получил медаль "За возвращение Крыма" и наградное удостоверение Министерства обороны РФ. Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника в марте текущего года, когда он вернулся из оккупированного Крыма", - говорится в сообщении.
"Подозреваемый свою вину признал полностью и дал подробные показания", - отметили в СБУ.
Материалы производства готовятся к отправке в суд.
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«Я бы очень хотел, чтобы Крым вернулся в состав Украины... - заявил Янукович журналистам.
Позже появилась информация о том, что крымчанин Константин Кнырик написал заявление в Следственный комитет России с требованием проверить высказывания Виктора Януковича на предмет нарушений статьи 280-1 УК РФ:
«5 июля 2017 года во время публичного выступления, установленное лицо, гражданин Украины, бывший президент Украины Виктор Янукович публично высказывался о его желании «чтобы Крым вернулся в состав Украины».
https://inforesist.org/v-rossii-na-yanukovicha-hotyat-zavesti-delo-za-slova-o-kryime/
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