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 СБУ объявила о подозрении жителю Херсонщины, который получил награду за оккупацию Крыма. ФОТО

Служба безопасности Украины объявила жителю Херсонской области, который в 2014 году принимал активное участие в деятельности так называемой "самообороны Крыма" и причастен к незаконной оккупации полуострова Российской Федерацией, о подозрении в государственной измене.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

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"За свои преступления на временно оккупированной полуострове мужчина получил медаль "За возвращение Крыма" и наградное удостоверение Министерства обороны РФ. Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника в марте текущего года, когда он вернулся из оккупированного Крыма", - говорится в сообщении.

СБУ объявила о подозрении жителю Херсонщины, который получил награду за оккупацию Крыма 01



"Подозреваемый свою вину признал полностью и дал подробные показания", - отметили в СБУ.

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Материалы производства готовятся к отправке в суд.
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Через две недели:
Херсонский суд вынес приговор- Подсудимого оправдать и выплатить ему компенсацию за моральный ущерб в размере.....!
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В России на Януковича могут завести дело за слова о Крыме

«Я бы очень хотел, чтобы Крым вернулся в состав Украины... - заявил Янукович журналистам.

Позже появилась информация о том, что крымчанин Константин Кнырик написал заявление в Следственный комитет России с требованием проверить высказывания Виктора Януковича на предмет нарушений статьи 280-1 УК РФ:

«5 июля 2017 года во время публичного выступления, установленное лицо, гражданин Украины, бывший президент Украины Виктор Янукович публично высказывался о его желании «чтобы Крым вернулся в состав Украины».

https://inforesist.org/v-rossii-na-yanukovicha-hotyat-zavesti-delo-za-slova-o-kryime/
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Пипец .Подозрение... А тебе бы дали медаль просто так ? Как доброму человеку сидящему на лавочке и плюющего семечки. Дали бы ?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСБУ объявила о подозрении жителю Херсонщины, который получил награду за оккупацию Крыма. ФОТО
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