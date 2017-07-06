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 Политика Украины, Общество, Фоторепортаж
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Все про:взятка (4232) задержание (5948) Одесса (5721) Нацполиция (7954)

 Должностные лица ОСМД задержаны при получении взятки в размере $5 000 в Одессе, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Одессе сотрудники управления защиты экономики областного управления Национальной полиции совместно со следствием полиции и прокуратурой задержали председателя и члена правления одного из объединений совладельцев многоквартирного дома при получении взятки в размере пяти тысяч долларов США.

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.

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По ее словам, злоумышленники вымогали указанную сумму от гражданина за выдачу письма-согласия на подключение к системам электро- и водоснабжения одного из домов.

"Должностные лица ОСМД были задержаны "на горячем" при получении всей суммы взятки. В настоящее время проводятся следственные действия", - рассказала Калиновская.

Она также отметила, что мероприятия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 4 ст. 368-3 (коммерческий подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) УК.

Должностные лица ОСМД задержаны при получении взятки в размере $5 000 в Одессе, - Нацполиция 01Должностные лица ОСМД задержаны при получении взятки в размере $5 000 в Одессе, - Нацполиция 02Должностные лица ОСМД задержаны при получении взятки в размере $5 000 в Одессе, - Нацполиция 03Должностные лица ОСМД задержаны при получении взятки в размере $5 000 в Одессе, - Нацполиция 04
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А баба -дура даже в этой ситуации кокетливо позирует на камеру ))) - Расставляй не расставляй не годится твой сарай )
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ДА ШОЖ ЦЕ ТАКЕ КОЇЦЯ ХУНТА УЩЕМЛЯЄ ПРАВА ЧИНОВНИКІВ ПОРОШЕНКО АГЕНТ ПУТІНА ! ЩЕБ ТЮЛЮ ПОСАДИЛИ ТО ВЗАГАЛІБ ЦІНИ ПОРОХУ НЕБУЛО
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Ну хочешь ты брать взятки понимаю естественное желание,ну пойди же перед этим сделай справку что у тебя шизофрения вялотекущая и хоть будет вариант соскочить
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныДолжностные лица ОСМД задержаны при получении взятки в размере $5 000 в Одессе, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
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