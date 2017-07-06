 Должностные лица ОСМД задержаны при получении взятки в размере $5 000 в Одессе, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.
По ее словам, злоумышленники вымогали указанную сумму от гражданина за выдачу письма-согласия на подключение к системам электро- и водоснабжения одного из домов.
"Должностные лица ОСМД были задержаны "на горячем" при получении всей суммы взятки. В настоящее время проводятся следственные действия", - рассказала Калиновская.
Она также отметила, что мероприятия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 4 ст. 368-3 (коммерческий подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) УК.
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