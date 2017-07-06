 Насиров требует закрытого заседания только ради личного удобства, - прокурор. ФОТО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.
В 14:40 судья Светлана Кушнир обьявила технический перерыв и попросила прессу выйти из зала. Решение было принято по просьбе Насирова и его защитников. Они сообщили, что на заседании прозвучат персональные данные и врачебная тайна.
Прокурор САП Андрей Перов сначала был категорически против. Он напомнил, что 26 июня суд уже исследовал эти документы, когда принимал решение о продлении срока меры пресечения.
"Тайна звучала 5 минут из 3 часов. Остальное время мы слушали об инструкциях ГФС. Диагноз так и не был назван", - сказал Перов.
В свою очередь, судья предложила частично закрытое заседание только для защиты. Но прокурор заявил, что в этом случае он не сможет полноценно оппонировать.
Выслушав стороны, судья вынесла решение о полностью закрытом заседании.
Как сообщалось ранее, сегодня, 6 июля, Соломенский суд рассматривает заявление адвокатов отстраненного главы ГФС об изменении ему меры пресечения. Кроме того, адвокаты намерены просить суд разрешить Насирову выехать в Германию на лечение.
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Гоблин "Братва и Кольцо"
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Беспокоится что бы журналисты и люди животики не надарвали, когда диагнозы перечислять будут.
Следующие шаги подданного ее величества:
- "я не говорю по руськи..."
- "это беззаконие, буду жаловаться в посольство Великобритании"
- "я не понимать, требую консула и переводчика"
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Накрал миллиарды и сбежать хочет,якобы на лечение.Почему никто не может повлиять на этот бардак.
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?? багажем что ли
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