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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Насиров требует закрытого заседания только ради личного удобства, - прокурор. ФОТО

Соломенский суд будет слушать ходатайство Романа Насирова о выезде в Германию з закрытом режиме. Прокурор Андрей Перов считает требования Насирова необоснованными.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

В 14:40 судья Светлана Кушнир обьявила технический перерыв и попросила прессу выйти из зала. Решение было принято по просьбе Насирова и его защитников. Они сообщили, что на заседании прозвучат персональные данные и врачебная тайна.

Прокурор САП Андрей Перов сначала был категорически против. Он напомнил, что 26 июня суд уже исследовал эти документы, когда принимал решение о продлении срока меры пресечения.

Насиров требует закрытого заседания только ради личного удобства, - прокурор 01

"Тайна звучала 5 минут из 3 часов. Остальное время мы слушали об инструкциях ГФС. Диагноз так и не был назван", - сказал Перов.

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В свою очередь, судья предложила частично закрытое заседание только для защиты. Но прокурор заявил, что в этом случае он не сможет полноценно оппонировать.

Выслушав стороны, судья вынесла решение о полностью закрытом заседании.

Как сообщалось ранее, сегодня, 6 июля, Соломенский суд рассматривает заявление адвокатов отстраненного главы ГФС об изменении ему меры пресечения. Кроме того, адвокаты намерены просить суд разрешить Насирову выехать в Германию на лечение.



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Требую соблюдения конвенции о правах умалишенных и созыва СБ ООН! :D
Гоблин "Братва и Кольцо"
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Для Насирова могут созвать только Всемирную Лигу сексуальных реформ.
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"Больного" КЛОУНА требую на манеж !!!! Хочу смотреть в прямом эфире часть вторую этого цирка !!! ...
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Вот как о выезде просить, так и суд никто не минирует. Кстати, а где капельница?
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А где браслет? Пусть покажет. На интимном месте, или уже сняли?
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Стесняется в одеяле появляться? Ты погляди какой стеснительный
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Може Насірову для "личного удобства" до залу суду запросити ще і гурт дівчат з стриптиз клубу? Так би мовити - поєднати приємне з корисним..😕😕😕
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О народе заботится.... :D
Беспокоится что бы журналисты и люди животики не надарвали, когда диагнозы перечислять будут.
Следующие шаги подданного ее величества:
- "я не говорю по руськи..."
- "это беззаконие, буду жаловаться в посольство Великобритании"
- "я не понимать, требую консула и переводчика"
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Закрытые заседания пусть у себя на толчке проводит. Там ему публичность не нужна. А тут будьте любезны ну одеялко можем выдать с оленями, пусть укроется для удобства.
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В какую Германию на лечение.Диагноза нет.Судью купили с патрохами и устроили закрытое совещание.Что это за суд???Что это за произвол???
Накрал миллиарды и сбежать хочет,якобы на лечение.Почему никто не может повлиять на этот бардак.
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"...о выезде в Германию з закрытом режиме." Источник: https://censor.net.ua/p446768
?? багажем что ли
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныНасиров требует закрытого заседания только ради личного удобства, - прокурор. ФОТО
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