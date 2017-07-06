 Обстреляли квартиры прокуроров и следователя по делу налоговиков Клименко, - Луценко. ФОТО

Об этом сообщил на своей странице в Facebook Генпрокурор Юрий Луценко, передает Цензор.НЕТ.
"Обстреляны окна квартир, где проживают прокуроры и следователь по делу налоговиков Клименко", - написал он и опубликовал несколько фото.
Напомним, бывшие руководители областных управлений Министерства доходов и сборов - налоговых администраций Украины подозреваются в том, что, выполняя указания Януковича и экс-министра А. Клименко, организовали и обеспечили незаконную деятельность так называемых "налоговых площадок" или "программных предприятий", которые на протяжении 2011-2014 годов стали инструментами незаконного и контролируемого уклонения от уплаты налогов предприятиями реального сектора экономики в пользу руководителя и членов преступной организации, то есть в совершении криминальных правонарушений по ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 УК Украины (участие в преступной организации и злоупотребления служебным положением).
24 мая в ходе широкомасштабной спецоперации были задержаны бывшие руководители местных органов Государственной налоговой службы Украины и Миндоходов, которых подозревают в причастности к организации работы так называемых налоговых площадок. Сумма ущерба, нанесенного государству, составляет около 97 млрд грн.
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А что там с бриллиантовыми? Уже ничего?
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- жена прокурора ... (рыдания за кадром)
- машина прокурора... (ржавый лисапет)
- завтрак прокурора... (бомж на помойке)
...
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Вечером 2 ноября (2015г.) в Киеве была совершена попытка покушения на главу Генпрокуратуры Виктора Шокина - неизвестные обстреляли окна его кабинета из снайперской винтовки.
Придумайте уже что то новенькое и оригинальное. А то скучно и уныло слушать одно и то же вранье от шоколадной прокуратуры уже годами.
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А живут они в другом месте.
Что ж тут непонятного?...
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Источник: https://censor.net.ua/p446764
И что,"площадки" ликвидированы?
Да нет-на этих "площадках" сейчас "смотрящие" другие.
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Спільнота СТОП Матиос оголошує конкурс-розслідування відносно команди головного війскового прокурора Матіоса!
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А так на ум приходит только это
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