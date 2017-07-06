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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Луценко (6989) налоговая (835) обстрел (6585) Клименко (324) Министерство доходов и сборов (291)

 Обстреляли квартиры прокуроров и следователя по делу налоговиков Клименко, - Луценко. ФОТО

По окнам квартир, в которых проживают прокуроры и следователь по делу налоговиков Клименко, был открыт огонь.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook Генпрокурор Юрий Луценко, передает Цензор.НЕТ.

"Обстреляны окна квартир, где проживают прокуроры и следователь по делу налоговиков Клименко", - написал он и опубликовал несколько фото.

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Обстреляли квартиры прокуроров и следователя по делу налоговиков Клименко, - Луценко 01Обстреляли квартиры прокуроров и следователя по делу налоговиков Клименко, - Луценко 02

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Напомним, бывшие руководители областных управлений Министерства доходов и сборов - налоговых администраций Украины подозреваются в том, что, выполняя указания Януковича и экс-министра А. Клименко, организовали и обеспечили незаконную деятельность так называемых "налоговых площадок" или "программных предприятий", которые на протяжении 2011-2014 годов стали инструментами незаконного и контролируемого уклонения от уплаты налогов предприятиями реального сектора экономики в пользу руководителя и членов преступной организации, то есть в совершении криминальных правонарушений по ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 УК Украины (участие в преступной организации и злоупотребления служебным положением).

24 мая в ходе широкомасштабной спецоперации были задержаны бывшие руководители местных органов Государственной налоговой службы Украины и Миндоходов, которых подозревают в причастности к организации работы так называемых налоговых площадок. Сумма ущерба, нанесенного государству, составляет около 97 млрд грн.
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так из тепловизора стрелять труднее будет, чем из рогатки. а попасть - так это вообще...думай, что говоришь!
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Судячи з дірки на першому фото, з рогатки і стріляли.
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Муженко в гости заходил?
А что там с бриллиантовыми? Уже ничего?
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Только сам вспоминал за бриллиантовых прокуроров. Там ведь на сотни лямов. И не гривен, а зелени. А Югик тюлькой трехмиллионногривневой на комитете акул прикрывает, аж на пену исходит
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Кстати - это у прокурора или у следователя такое ЗАДРИПАННОЕ окно??? Денег на краску с прокурворской зряплаты не хватает?? Или на кисточку??
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Может быть, это одна из многих его квартир... Он уже про нее и забыл, так вот и напомнили...
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Та то ясний пень, що такі як вони для прикриття "нібито офіційно" в подібних скромних хатинках чекають "припинення негоди" так би мовити.
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- окно прокурора... (играет печальная музыка)
- жена прокурора ... (рыдания за кадром)
- машина прокурора... (ржавый лисапет)
- завтрак прокурора... (бомж на помойке)
...
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Добавь --- часы прокурора....- ходики с кукушкой.... Где волонтёры с пожертвованиями в пользу прокуроров???? КАКОГО Х,,, ОНИ БАЛДУ ОКОЛАЧИВАЮТ??? А прокуроры - голодают...
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особо красиво смотрится ветка АЛОЭ на подоконнике Неизвестные обстреляли квартиры прокуроров и следователя по делу налоговиков Клименко, - Луценко - Цензор.НЕТ 5941)))) прям как у моей бабушки в хрущебе лет 40 назад. Неизвестные обстреляли квартиры прокуроров и следователя по делу налоговиков Клименко, - Луценко - Цензор.НЕТ 5941)
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Наша песня хороша, начинай сначала ))
Вечером 2 ноября (2015г.) в Киеве была совершена попытка покушения на главу Генпрокуратуры Виктора Шокина - неизвестные обстреляли окна его кабинета из снайперской винтовки.

Придумайте уже что то новенькое и оригинальное. А то скучно и уныло слушать одно и то же вранье от шоколадной прокуратуры уже годами.
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Чому ж невідомі? Принаймні точно відомо, звідки тягнеться ниточка цієї пальби...
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Наверное, когда человек попадает работать в прокуратуру, особенно Генпрокурором, у него переформатируются мозги и едет крыша... Нам пытаются втюхать, что эти задрипанные окна установлены в прокурорских квартирах?
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здесь написано "по квартирам прокуроров и следователя...", в том смысле, что это их квартиры, собственные.
А живут они в другом месте.
Что ж тут непонятного?...
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Давно мабуть збирався пластик ставити,але не за свои ж.То теперь з бюджету,можно взяти
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которых подозревают в причастности к организации работы так называемых налоговых площадок. (с)
Источник: https://censor.net.ua/p446764


И что,"площадки" ликвидированы?
Да нет-на этих "площадках" сейчас "смотрящие" другие.
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ай-яй-яй! Обстреляли чесных прокуровов ...! бЯда прям...

Спільнота СТОП Матиос оголошує конкурс-розслідування відносно команди головного війскового прокурора Матіоса!
Неизвестные обстреляли квартиры прокуроров и следователя по делу налоговиков Клименко, - Луценко - Цензор.НЕТ 1472
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особо красиво смотрится ветка АЛОЭ на подоконнике )))) прям как у моей бабушки в хрущебе лет 40 назад. )
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И занавеска на веревоче, намотаной на гвоздики, забитые в деревянную раму...
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да пофиг все ваши заявления и обещания! Если рыба гниет с головы, то балаболы начинаются с ВР.
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Это те же что и на Шокина покушались)) Притаились и пальнули булыгой. Подлецы))) Потому что пуля выпущенная даже с пистолета оставляет такую кругленькую аккуратненькую роооовненькую дырдочку. А это или рогатка или пневмат. Так что Юга, цирка верный клоун продолжай жечь
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ижели б Клим нанял "раб - ин - гудоф" , ужо б заказывали панехиду по прокураторам...
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херовенько прокуроры живут, гардинка. как у моей бабушки))))
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Вот это жилье прокурора, а то что на фото к статье, то бабушкнина хатынка, яку из рогатки обстреляла детвора ...
Неизвестные обстреляли квартиры прокуроров и следователя по делу налоговиков Клименко, - Луценко - Цензор.НЕТ 6812
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Снаружи квартиры были обстреляны, а снутри обосраны
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Приводи доказательства и не бери голыми руками!
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Судейские зарплаты,передбачають такой риск.Так,шо працюйте далi!Успiхiв вам!
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Посмотрел на фоточки и закрадывается впечатление, что это не жилье прокуроров, а квартира какой-нибудь старушки из подъезда. Уж больно убого выглядит балкон с деревянными рамами и тюлевой занавеской на балконе. НЕ ВЕРЮ (по Станиславскому)!!! Вижу каждое утро соседа прокурора садящегося в совю АУДИ Q7и вальяжно отъезжающего от дома в направлении работы ...
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Прокуроры обстреляли неизвестные квартиры - правильное название статьи . Автор перепутал слова...
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Что-то прокуроры нынче пошли на редкость честные и жилье у них явно скромное и соответствует официальной зарплате, даже на пластиковые окна денег не хватило (хотя конечно же есть вариант что обстреляли окна квартир в которых официально зарегистрированы прокуроры).

А так на ум приходит только это
Неизвестные обстреляли квартиры прокуроров и следователя по делу налоговиков Клименко, - Луценко - Цензор.НЕТ 7160
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Тоша Геращенко с Лешой Гончаренко как всегда под обстрел хоть не попали?
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Занавесочки на лёске и алое нна подоконнике, немытые стёкла- блеск и нищита брельянтовых прокуроров.
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Ладно хрущоба но, окна хотябы раз в год мыть надо.
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Кто-то заявлял,что у нас в стране нет мафии???
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Стопудово стреляли из ржавого НАГАНА с тепловизором которым до этого покушались на свинью Шокина !!!

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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныОбстреляли квартиры прокуроров и следователя по делу налоговиков Клименко, - Луценко. ФОТО
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