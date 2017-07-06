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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Неизвестные обстреляли квартиры прокуроров и следователя по делу налоговиков Клименко, - Луценко. ФОТО

По окнам квартир в которых проживают прокуроры и следователь по делу налоговиков Клименко был открыт огонь.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook Генпрокурор Юрий Луценко, передает Цензор.НЕТ.

"Обстреляны окна квартир, где проживают прокуроры и следователь по делу налоговиков Клименко", - написал он и опубликовал несколько фото.

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Неизвестные обстреляли квартиры прокуроров и следователя по делу налоговиков Клименко, - Луценко 01Неизвестные обстреляли квартиры прокуроров и следователя по делу налоговиков Клименко, - Луценко 02

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Напомним, бывшие руководители областных управлений Министерства доходов и сборов - налоговых администраций Украины подозреваются в том, что, выполняя указания Януковича и экс-министра А. Клименко, организовали и обеспечили незаконную деятельность так называемых "налоговых площадок" или "программных предприятий", которые на протяжении 2011-2014 годов стали инструментами незаконного и контролируемого уклонения от уплаты налогов предприятиями реального сектора экономики в пользу руководителя и членов преступной организации, то есть в совершении криминальных правонарушений по ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 УК Украины (участие в преступной организации и злоупотребления служебным положением).

24 мая в ходе широкомасштабной спецоперации были задержаны бывшие руководители местных органов Государственной налоговой службы Украины и Миндоходов, которых подозревают в причастности к организации работы так называемых налоговых площадок. Сумма ущерба, нанесенного государству, составляет около 97 млрд грн.
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так из тепловизора стрелять труднее будет, чем из рогатки. а попасть - так это вообще...думай, что говоришь!
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Судячи з дірки на першому фото, з рогатки і стріляли.
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Муженко в гости заходил?
А что там с бриллиантовыми? Уже ничего?
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Кстати - это у прокурора или у следователя такое ЗАДРИПАННОЕ окно??? Денег на краску с прокурворской зряплаты не хватает?? Или на кисточку??
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Может быть, это одна из многих его квартир... Он уже про нее и забыл, так вот и напомнили...
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Та то ясний пень, що такі як вони для прикриття "нібито офіційно" в подібних скромних хатинках чекають "припинення негоди" так би мовити.
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- окно прокурора... (играет печальная музыка)
- жена прокурора ... (рыдания за кадром)
- машина прокурора... (ржавый лисапет)
- завтрак прокурора... (бомж на помойке)
...
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Наша песня хороша, начинай сначала ))
Вечером 2 ноября (2015г.) в Киеве была совершена попытка покушения на главу Генпрокуратуры Виктора Шокина - неизвестные обстреляли окна его кабинета из снайперской винтовки.

Придумайте уже что то новенькое и оригинальное. А то скучно и уныло слушать одно и то же вранье от шоколадной прокуратуры уже годами.
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Чому ж невідомі? Принаймні точно відомо, звідки тягнеться ниточка цієї пальби...
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Наверное, когда человек попадает работать в прокуратуру, особенно Генпрокурором, у него переформатируются мозги и едет крыша... Нам пытаются втюхать, что эти задрипанные окна установлены в прокурорских квартирах?
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныНеизвестные обстреляли квартиры прокуроров и следователя по делу налоговиков Клименко, - Луценко. ФОТО
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