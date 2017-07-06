 Налоговики ликвидировали центр минимизации таможенных платежей с оборотом около 200 млн грн. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
В ходе операции "Рубеж-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) и ч. 5 ст. 27 (виды соучастников) УК, была установлена группа лиц, которые при помощи подконтрольных компаний оказывали услуги по минимизации таможенных платежей, а также налоговых обязательств за счет незаконно сформированного налогового кредита по НДС.
Злоумышленники при содействии таможенных брокеров организовали импорт в Украину фруктов и овощей по значительно заниженным ценам. В дальнейшем указанная продукция при посредничестве транзитных компаний реализовывалась за наличные средства по реальным ценам без отражения данных операций в налоговой отчетности, что позволяло незаконно формировать налоговый кредит по НДС предприятиям реального сектора экономики. Общая сумма операций, проведенных через центр минимизации, составляет около 200 миллионов гривен.
В результате проведенных в Киеве 14 обысков были обнаружены и изъяты почти 1,6 миллиона гривен наличными в национальной и иностранной валюте, 89 печатей и штампов компаний - нерезидентов и 64 печати резидентов, финансово - хозяйственные документы, черновые записи и компьютерная техника. Кроме того, арестованы 19 банковских счетов транзитных предприятий, открытых в восьми банках.
В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.
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А что такое нормальные налоги?
В "социалистическом государстве" налог на доход 60%.
Германия - из 100000 прибыли, в кассу компании поступает менее 55000, т.е., менее 55%.
_http://www.investingberlin.com/nalogi_v_germanii/
"По данным АКИТ, ограничения в 22 евро на беспошлинное получение посылок из-за границы введены в Австрии, Венгрии, Италии, Люксембурге.
Ограничения в 22 евро также ввели в Чехии и Финляндии. За посылки на сумму от 22 до 150 евро нужно заплатить НДС - 20% и 24% соответственно.
За товары сверх 150 евро финнам нужно внести не только НДС, но и таможенную пошлину. При этом в Финляндии на разные группы товаров действуют свои размеры таможенной пошлины. К примеру, одни из самых высоких ставок на одежду (12%), кузовные детали (4,5%), DVD-диски (3,5%). Эти тарифы действуют на посылки из стран вне ЕС, с которыми не заключено льготное тарифное соглашение.
Кроме того, в Финляндии цена доставки считается при расчете стоимости посылки. К примеру, если финн закажет супруге блузку из США за 200 евро (плюс 35 евро доставка), то придется заплатить 28,20 евро таможенной пошлины".
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