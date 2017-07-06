EN|RU|UK
Темы дня: Кибератака в Украине Убийство Шаповала Дело Гужвы Дело Розенблата и Полякова Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Суд над Насировым Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова
 Происшествия, Фоторепортаж
  1021  6
Все про:налоги (2561) налоговая милиция (1464) махинации (493) ГФС (2997)

 Налоговики ликвидировали центр минимизации таможенных платежей с оборотом около 200 млн грн. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции Киевской области совместно с областной прокуратурой пресекли работу центра минимизации таможенных платежей с оборотом около 200 миллионов гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В ходе операции "Рубеж-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) и ч. 5 ст. 27 (виды соучастников) УК, была установлена группа лиц, которые при помощи подконтрольных компаний оказывали услуги по минимизации таможенных платежей, а также налоговых обязательств за счет незаконно сформированного налогового кредита по НДС.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ГФС подозревает Вилкула в неуплате 19,6 млн грн налогов

Злоумышленники при содействии таможенных брокеров организовали импорт в Украину фруктов и овощей по значительно заниженным ценам. В дальнейшем указанная продукция при посредничестве транзитных компаний реализовывалась за наличные средства по реальным ценам без отражения данных операций в налоговой отчетности, что позволяло незаконно формировать налоговый кредит по НДС предприятиям реального сектора экономики. Общая сумма операций, проведенных через центр минимизации, составляет около 200 миллионов гривен.

В результате проведенных в Киеве 14 обысков были обнаружены и изъяты почти 1,6 миллиона гривен наличными в национальной и иностранной валюте, 89 печатей и штампов компаний - нерезидентов и 64 печати резидентов, финансово - хозяйственные документы, черновые записи и компьютерная техника. Кроме того, арестованы 19 банковских счетов транзитных предприятий, открытых в восьми банках.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Налоговики разоблачили группу лиц, которые помогали компаниям уклоняться от уплаты налогов. ФОТОрепортаж


Налоговики ликвидировали центр минимизации таможенных платежей с оборотом около 200 млн грн 01

Налоговики ликвидировали центр минимизации таможенных платежей с оборотом около 200 млн грн 02

Налоговики ликвидировали центр минимизации таможенных платежей с оборотом около 200 млн грн 03Налоговики ликвидировали центр минимизации таможенных платежей с оборотом около 200 млн грн 04Налоговики ликвидировали центр минимизации таможенных платежей с оборотом около 200 млн грн 05

В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
При Януковоще тоже ликвидировали... тех, которые не от Клименко работали.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сделайте нормальные таможенные платежи и нормальные налоги. И бизнесу не нужны будут схемы. Но это ж не выгодно барыгам при власти
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
во-во. Конверт наверное от 12% (может уже и больше) начинается... Сделайте общий налог -15%, и никто заморачиваться не будет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Неужели Порошенко потрясли ?????? ПРИВЕТСТВУЕМ !!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Сделайте нормальные таможенные платежи и нормальные налоги"

А что такое нормальные налоги?
В "социалистическом государстве" налог на доход 60%.
Германия - из 100000 прибыли, в кассу компании поступает менее 55000, т.е., менее 55%.
_http://www.investingberlin.com/nalogi_v_germanii/

"По данным АКИТ, ограничения в 22 евро на беспошлинное получение посылок из-за границы введены в Австрии, Венгрии, Италии, Люксембурге.
Ограничения в 22 евро также ввели в Чехии и Финляндии. За посылки на сумму от 22 до 150 евро нужно заплатить НДС - 20% и 24% соответственно.
За товары сверх 150 евро финнам нужно внести не только НДС, но и таможенную пошлину. При этом в Финляндии на разные группы товаров действуют свои размеры таможенной пошлины. К примеру, одни из самых высоких ставок на одежду (12%), кузовные детали (4,5%), DVD-диски (3,5%). Эти тарифы действуют на посылки из стран вне ЕС, с которыми не заключено льготное тарифное соглашение.
Кроме того, в Финляндии цена доставки считается при расчете стоимости посылки. К примеру, если финн закажет супруге блузку из США за 200 евро (плюс 35 евро доставка), то придется заплатить 28,20 евро таможенной пошлины".
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПроисшествияНалоговики ликвидировали центр минимизации таможенных платежей с оборотом около 200 млн грн. ФОТОрепортаж
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти