 Трамп и Дуда обсудили ситуацию в Украине и белорусско-российские учения "Запад-2017". ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Лига.
"С президентом Трампом говорили о присутствии американских войск в Польше, укреплении безопасности в нашей части Европы, о ситуации в Украине, а также о предстоящих учениях (российской и белорусской армий. - Ред.) Запад-17 в Беларуси", - пишет в соцсети администрация польского президента.
Как передает издание RP.pl, Трамп подчеркнул неизменность поддержки безопасности Польши, также стороны обсудили экономические вопросы, в том числе поставки сжиженного газа.
"Надеемся, скоро будет заключен долгосрочный контракт на поставки из США в Польшу", - подчеркнул Дуда.
В свою очередь, Трамп заявил, что "Америка готова помочь Польше и другим европейским странам диверсифицировать поставщиков энергии", чтобы те не были "заложниками и в зависимости от одного поставщика".
"Польша не только отличный друг, но также является важным партнером и союзником", - резюмировал американский лидер.
Поздно вечером 5 июля Трамп прибыл в Варшаву с 16-часовым визитом, в рамках которого он обратится к польскому народу. В стране у Трампа запланированы переговоры с лидерами Польши и Хорватии. Предполагается, что он проведет совместную пресс-конференцию - первую за рубежом - с президентом Польши Анджеем Дудой.
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«Давайте начнем вот с чего: 17 разведывательных служб. Ох, это очень много… никто в действительности не знает (вмешивалась ли Россия). Никто не знает наверняка.
Я помню, как я сидел и слушал (доклад разведки) об Ираке и оружии массового уничтожения. Как тогда все были на 100% уверены, что Ирак обладал оружием массового поражения. И что?"
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Польша - не находится в состоянии войны с Расеей. Тем не менее Трамп нашел возможность посетить эту страну, для встречи с ее Президентом.
А теперь сравним эту встречу с мимолетной встречей Трампа и порошенко в Америке.
И это отношение Трампа - не к Украине, а к порошенко - как крышевателю коррупции и его воровской шобле, поехавшей в Америку всем кодлом.
В цивилизованном мире - презирается коррупционная власть!!!
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Я думаю что Трамп Штанмайеру ваще б в его свиное рыло заехал...
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Расширяй кругозор и лечись заодно, болезный...
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Тем более, учитывая статус Украины - как воюющей страны.
Так вот, шобы ты знал: у американцев и немцев - всегда идет конкурентная борьба, как лидеров мира и Европы.
У меня нет столько времени, шобы тебе жевать эту тему, вот тут хорошо написано, читай: почему Трамп холодно отнесся к Меркель.
https://apostrophe.ua/article/world/america/2017-03-18/vstrecha-trampa-i-merkel-o-chem-dogovorilis-mirovyie-lideryi/11071
В условиях, когда Германия борется за сохранение единого европейского рынка, возрастающий протекционизм США является для нее крайне невыгодным. Чтобы не допустить этого, Меркель пытается найти путь к сердцу Трампа через самое дорогое для него - бизнес. Вместе с нею в США прилетели главы крупнейших корпораций, таких как Сименс и БМВ. Миссия этой делегации состояла в том, чтобы убедить Трампа, что экономические отношения между Германией и США являются взаимовыгодными. Да, дефицит товарами значительный - 65 млрд дол. Но он имеет тенденцию к сокращению и частично компенсируется положительным сальдо для Америки в сфере услуг. Кроме того, Германия является крупным источником инвестиций в США. Меркель проявила также осторожный оптимизм по поводу возможности возобновления переговоров о Трансатлантическом торгово-инвестиционном партнерстве (ТТИП).
Второй важной целью, которую преследовала Меркель во время встречи, была задача убедить Трампа отойти от его недальновидной поддержки распада Евросоюза. Будучи фактическим лидером этого объединения 28 стран Меркель не может допустить, чтобы угроза исходила не откуда-то извне, а от давнего и самого главного исторического союзника ЕС - США, только потому, что там у власти находиться скептически настроенный к ЕС президент. Последний, кстати, очень непопулярен в самой Германии, и пытаясь идти Трампу на встречу, Меркель очень рискует настроить против себя часть своего немецкого электората. Фактически, перед Меркель сейчас стоит двойная задача - не дать слабину и повода считать, что ради трансатлантического сближения она готова пожертвовать своими взглядами, но и не допустить, чтобы существующие трещины в трансатлантических отношениях продолжили увеличиваться.
И у Трампа есть все основания желать, чтобы Меркель преуспела в этих задачах. Потому как такие вопросы как увеличение финансового вклада Германии в общий бюджет НАТО или уменьшение дефицита торгового баланса можно будет решить с наименьшими издержками для США именно с Меркель. Если же в результате парламентских выборов в Германии фрау-канцлер не удастся сберечь свой пост, двусторонние отношения ожидают новые серьезные потрясения.
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В отличие от вас, я тут появляюсь - временами и ненадолго.
А шобы, тебе и твоим порохоботам, было еще понятней откуда еще раз повторюсь: вы порохоботы - такие же пидорасы, как и путин.
Кроме того, отправляю тебя в спам, попроси своих подстилок оффшорного барыги, шобы тебя оттуда вытащили.
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Выходцев с Украины в Штатах тоже много, но поляков больше.
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Александр Хоц: В ситуации "натянутого лука" любой незначительный фактор может привести к срыву
Встречу Трампа с Путиным следует оценивать с позиций долгосрочной стратегии в отношениях Запада и России.
Крах тоталитарного СССР случился не столько из-за падения цен на нефть, сколько благодаря холодной войне и гонке вооружений (подорвавшей советскую экономику, вынужденную тратить на оборону две трети бюджета).
Единственный способ подорвать легитимность путинского режима, "расшатать" гнилую "лодку" и отправить ветерана "галер" на покой (желательно вечный) - это наращивать политическую изоляцию РФ - на фоне подрыва её экономики (с учётом санкций, отказа в кредитах и инвестициях, начала свободных поставок нефти и газа США в Европу и т.д.).
Холодная война Запада против РФ - единственная эффективная стратегия, которая способна поддерживать режим изоляции и в перспективе - лишить Россию ее имперского комплекса, опасного для мира.
Выбор нео-советского пути самой Россией логично диктует и оптимальный сценарий финала путинской конструкции. Новая холодная война уже довольно эффективно расправляется с "закромами" путинского режима, а в 18-ом году проблема ресурсов обострится с ещё большей силой.
У Трампа в этой ситуации (как ни странно) довольно сильные исторические позиции - каким бы "дурачком" и эгоцентриком он ни казался матёрым кремлёвским долгожителям.
Рейган в 80-х не был воплощением интеллектуала, но ему хватило интуиции объявить СССР "империей зла", чтобы "сорвать банк" целиком, получив разбитого врага, вместо "наведения мостов" с гибнущей империей по мелочам. У Трампа сегодня - те же исторические возможности.
История (в очередной раз) вплетает личностный фактор в сложную ткань событий, и "фактор Трампа" может сыграть в сценарии холодной войны довольно заметную роль.
Очевидно, что Трамп - "истероидный типаж" в довольно сложных обстоятельствах, под мощным давлением Конгресса, в шаткой атмосфере множества расследований, почти на пороге импичмента, с рекордно низким рейтингом популярности, находящийся в позиции клинча с ведущими СМИ.
В этой ситуации "натянутого лука" любой незначительный фактор может привести к срыву и "пуску" стрелы.
Психическое давление Путина в личной встрече, любой пережим в мачизме, попытки потрепать Трампа по плечу (мы помним, как Путин пытался проделать это с Обамой на короткой встрече в Нью-Йорке), и т.д., любой "неловкий" жест в общении двух "мачо", чувствительно-ранимых и видящих себя лидерами вселенского масштаба, - способен вывести "истероидного" Трампа из себя.
Спустить на Россию всех собак - и тем самым эффектно выйти из под удара на родине, завоевав симпатии Конгресса, СМИ и поправив дела с популярностью (к чему Трамп должен быть очень чувствителен) - это вполне разумная стратегия, которая может показаться очень привлекательной американскому президенту.
Очевидно, что расчет Трампа перед Гамбургом - это успех в международной политике (что должно поправить имидж в Штатах). Но успех с Москвой вряд ли ему светит. Поляки, которых он посетил накануне, думаю, сделали всё, чтобы убедить Трампа не идти на радикальные сделки с Москвой.
Проще говоря, в условиях ожидаемого клинча и изматывающего, "вязкого" общения с "удавом"-Путиным - соблазн "психануть" и хлопнуть дверью, решив массу давящих на Трампа проблем радикально, - представляется (психологически) весьма вероятным.
Любому "истерику" свойственно реагировать на сильное давление взрывом иррациональной натуры. (Крыса, бросившаяся из угла на маленького Вовочку Путина - не даст соврать).
Иначе говоря, "истероидный" типаж Трампа мог бы весьма поспособствовать новому витку холодной войны и тем самым запустить "небесную механику" событий, вытесняя имперское "отечество" на обочину истории.
Разумеется, маргинализация российской империи - объективный процесс (с Трампом или без) и его невозможно остановить, но "фактор Трампа" мог бы сильно подтолкнуть течение событий в этом объективном направлении.
Пушкин иронически комментировал исторический личный фактор в "Графе Нулине", мудро замечая: "Перечитывая "Лукрецию", довольно слабую поэму Шекспира, я подумал: что если б Лукреции пришла в голову мысль дать пощечину Тарквинию? быть может, это охладило б его предприимчивость, и он со стыдом принужден был отступить? Лукреция б не зарезалась, Публикола не взбесился бы, Брут не изгнал бы царей, и мир и история мира были бы не те..."
Вряд ли в Гамбурге одному из наших "мачо" грозит пощёчина, - однако, повод "вбеситься" у любого эгоцентрика - всегда под рукой...
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