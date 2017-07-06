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 На грузовом судне в Одесской области произошел пожар. ФОТОрепортаж

На грузовом судне, которое находилось в ожидании ремонта на реке Дунай на территории Килийского судостроительно-судоремонтного завода в Олесской области, произошел пожар на площади 250 кв. м.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

Возгорание, которое произошло в надстройке на палубе, тушили 7 единиц техники и 36 человек личного состава.

На грузовом судне в Одесской области произошел пожар 01

Около двух часов пожарным потребовалось, чтобы локализовать очаг возгорания, и четыре часа, чтобы полностью его ликвидировать.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: ГСЧС ликвидировала возгорание бензовоза на нефтебезе в Одесской области. ФОТОрепортаж

На грузовом судне в Одесской области произошел пожар 02

Погибших и пострадавших в результате инцидента нет.

На грузовом судне в Одесской области произошел пожар 03
Фото: пресс-служба ГСЧС

Причины пожара устанавливаются.
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Пока кацапы гуляют в Украину без виз это будут продолжаться.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНа грузовом судне в Одесской области произошел пожар. ФОТОрепортаж
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