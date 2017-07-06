 На грузовом судне в Одесской области произошел пожар. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.
Возгорание, которое произошло в надстройке на палубе, тушили 7 единиц техники и 36 человек личного состава.
Около двух часов пожарным потребовалось, чтобы локализовать очаг возгорания, и четыре часа, чтобы полностью его ликвидировать.
Погибших и пострадавших в результате инцидента нет.
Фото: пресс-служба ГСЧС
Причины пожара устанавливаются.
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