 Налоговики в Донецкой области пресекли производство и продажу фальсифицированного топлива. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы
В частности, установлено, что указанные лица на территории одного из предприятий организовали подпольное производство фальсифицированного топлива. ГСМ продавались через подконтрольных злоумышленникам лиц на территории Мариуполя.
В результате шести обысков, проведенных по местам изготовления, хранения и продажи топлива были обнаружены и изъяты около 45 тонн нефтепродуктов стоимостью более миллиона гривен.
В настоящее время открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК.
Следственные действия продолжаются.
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От взрыва погиб начальник управлений спецрезерва ГУР МО Максим Шаповал, а СБУ реально какой то фигньой мается, а цензор нам показывает "масштабы их работы", во время войны тратят ресурс на бомжей-бодяжников, кто им на эту деятельность полномочия дал?
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