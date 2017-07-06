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 Налоговики в Донецкой области пресекли производство и продажу фальсифицированного топлива. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции Донецкой области и спецподразделения “Фантом” совместно со Службой безопасности Украины и прокуратурой разоблачили группу лиц, которые изготавливали и продавали фальсифицированные горюче-смазочные материалы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы

В частности, установлено, что указанные лица на территории одного из предприятий организовали подпольное производство фальсифицированного топлива. ГСМ продавались через подконтрольных злоумышленникам лиц на территории Мариуполя.

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В результате шести обысков, проведенных по местам изготовления, хранения и продажи топлива были обнаружены и изъяты около 45 тонн нефтепродуктов стоимостью более миллиона гривен.

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В настоящее время открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК.

Следственные действия продолжаются.

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Мамма мия! Шо я вижу! На фотке микроавтобус, с синими 20-ти литровыми канистрами. Вот, точно такую мой сосед-стоматолог купил. Тока в ней ему, вовсе не бедному стоматологу-идиоту, впарили простую водичку. Прямо на улице, под вечер, по дешевке, которую он сразу же и залил в свою новенькую "Мазду". Шибко ругался! Полицию вызвал. Далее я не в курсе, бо на контракт свалил.
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Пам"ятаю випадок коли один воділа залив в машину замість масла оліфу (сплутав). Потім теж ругався. Шибко.
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спецподразделения "Фантом" совместно со Службой безопасности :D

От взрыва погиб начальник управлений спецрезерва ГУР МО Максим Шаповал, а СБУ реально какой то фигньой мается, а цензор нам показывает "масштабы их работы", во время войны тратят ресурс на бомжей-бодяжников, кто им на эту деятельность полномочия дал?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНалоговики в Донецкой области пресекли производство и продажу фальсифицированного топлива. ФОТОрепортаж
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