 Киберполиция задержала группу мошенников, которые с помощью смс-рассылки выманивали деньги у граждан. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Киберполиции Украины.
"5 июля полицейские провели одновременно четыре санкционированные обыска на территории Киевской области. Уже установлено более полсотни граждан обманутых преступной группой. Своими действиями злоумышленники нанесли ущерб гражданам на 150 тыс. гривен, окончательная сумма намного больше и в настоящее время устанавливается", - сказано в сообщении.
В ведомстве отметили, что в течение шести месяцев оперативники Киевского управления киберполиции Департамента киберполиции НП Украины совместно с работниками отдела уголовного розыска Белоцерковского отдела полиции документировали противоправную деятельность группы лиц, которая наладила мошеннические схемы и обманывала граждан.
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подвійна мораль...
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06.07.2017 08:03
06.07.2017 08:11
Сама вихованість та чемність. За такі речі ви скаржитесь.
2.Ви не знаєте про що мова вза-га-лі,тому не вам коментувати.
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Ти все про пташину мовою згадуешь, добре тебе в півнячому кутку вивчили.
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Бо мені штук 5 точно приходило.
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Ну ясно...
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Я уже по 1 млн.грн. штук 10 смс получила - никак не заберу!
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Когда меня обокрали в ресторанчике, на глазах у видеокамер, и доблестная новая милиция ничего не нашла и замяла дело, я окончательно убедился, что реформа удалась.
Эти смс пачками рассылаются, найти отправителя для них не составляет труда, но они это делают только когда нужно громко перднуть в эфире.
Реформа, мать ее, - полиция с человеческим лицом
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