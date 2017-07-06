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Все про:задержание (5941) мошенничество (686) киберполиция (65)

 Киберполиция задержала группу мошенников, которые с помощью смс-рассылки выманивали деньги у граждан. ФОТОрепортаж

Киберполиция задержала преступников, которые с помощью смс-рассылки обманывали граждан.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Киберполиции Украины.

"5 июля полицейские провели одновременно четыре санкционированные обыска на территории Киевской области. Уже установлено более полсотни граждан обманутых преступной группой. Своими действиями злоумышленники нанесли ущерб гражданам на 150 тыс. гривен, окончательная сумма намного больше и в настоящее время устанавливается", - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что в течение шести месяцев оперативники Киевского управления киберполиции Департамента киберполиции НП Украины совместно с работниками отдела уголовного розыска Белоцерковского отдела полиции документировали противоправную деятельность группы лиц, которая наладила мошеннические схемы и обманывала граждан.

Киберполиция задержала группу мошенников, которые с помощью смс-рассылки выманивали деньги у граждан 01

"Злоумышленники использовали в своей "деятельности" две схемы незаконного обогащения с помощью СМС рассылок. СМС-сообщения направлялись через организованную преступной группой сеть "фишинговых сайтов", ссылки на которые поступали гражданам. В первом случае злоумышленники сообщали гражданам о выигрыше автомобиля и мошенническим путем выманивали у них деньги. После получения средств на банковскую карточку, мошенники исчезали. Во втором случае они представлялись сотрудниками банка и сообщали о несанкционированных действиях с картой. Для прекращения таких действий злоумышленники просили сообщить cvv-код карты. После получения кода снимали с банковского счета все сбережения", - говорится в сообщении.

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Киберполиция задержала группу мошенников, которые с помощью смс-рассылки выманивали деньги у граждан 02

Следователи Белоцерковского отдела полиции Киевщины по данному факту начали уголовное производство по ч.3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. В его рамках оперативники киберполиции документировали преступную деятельность мошенников.

Киберполиция задержала группу мошенников, которые с помощью смс-рассылки выманивали деньги у граждан 03

Уже установлена их причастность к совершению менее 65 таких эпизодов преступной деятельности. Кроме того, оперативники установили, что участники этой преступной группы причастны к совместной деятельности с заключенными, находящихся в местах лишения свободы на временно оккупированной территории в Донецкой области: "Для отмывания денег они использовали дроп-бот сети банковских карт, через которые проходили денежные средства потерпевших. В дальнейшем эти средства выводились на «чистые» карточки с целью перевода их в наличность и распределялись между членами группы. По оперативной информации в состав преступной группы входило около десяти человек. В настоящее время решается вопрос о задержании четырех участников группы в порядке статьи 208 УПК Украины. Мероприятия направленные на установление местонахождения других участников группы и их задержания продолжаются"
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Та да-в кожній державі все від їх "царя" залежить, холопи взагалі не при ділах.
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Це так ти холоп свою провину знімаєш за однотуровое голосування?
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за подібні провокації від інших ви завжди на сф скаржитесь.
подвійна мораль...
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По-перше, я його не провокував, а задав питання на його пост, він про холопів написав, тому напевно вважає себе холопом. По-друге, я скаржуся тільки на тих, хто або пише нецензурну лайку, або на пости які не несуть смислового навантаження написані одним і тим же користувачем багаторазово в моїх постах.По-третє, чемпіоном за скаргами на СФ є саме ви і я не збираюся віднімати у вас ваше законне звання. Та четверте, не потрібно мені писати про подвійну мораль, я читав на СФ, як адміністратор вказав вам, на ваше місце, так, що шукайте подвійну мораль у себе.
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1 .06.07.2017 07:54
 06.07.2017 08:03
06.07.2017 08:11

Сама вихованість та чемність. За такі речі ви скаржитесь.
2.Ви не знаєте про що мова вза-га-лі,тому не вам коментувати.
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Ти не відповів на питання, добре, задаю тобі ще два, чому ти вважаєш себе холопом, а президента України царем?
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А ты считаешь себя царем?- Хм... Наполеон Бонапартыч, треуголку поправте. И не пачкайте в говно барабан.
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Я громадянин України і мені ніким себе вважати не потрібно, а те, що ти поправляєш треуголку і бруднишь лайном барабани, це мені знати не обов'язково
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Это кто тебе сказал что ты гражданин? Тетенька, которая тебе паспорт выдавала?- Так она прикольнулась. Единственное что ты можешь- это пукать в интернете и пахать на благо настоящих граждан.
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Це не вам судити, я до вас не звертався, тому перестаньте флудить та йдіть геть, форум великий, не беріть на себе ношу, яка вам не по плечу. Якщо він образився, нехай подає скаргу, до вас ці пости відношення не мають. Правил форуму я не порушував, а якщо ви хочете бути модератором, то створіть свій форум і там встановлюйте свої правила.
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Тебе женщина сказала что ты не на рынке тухлой рыбой торгуеш и должен вести себя культурно.
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Жінка, навіщо ти взяла собі чоловіче ім'я? Ти на гей параді була або по телевізору дивилася?
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Меня твоя интимная жизнь не интересует. Подробности как ты стал женщиной оставь себе.
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Дружище, твое место вобще на ветке Вытиранов, с твоими корефанами Саветской Армией и Ринатом Амедовым. Грубо говоря, у параши твое место.
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Сиди сам на параші, це напевно твій будинок, раз ти про неї пишеш, та своїх друзів до себе запроси, ти мені не друже.
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Нет малыш. Параша- это ведро, возле котогрого ты спишь.
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Знал бы ты, сколько вас, таких как ты, мною в петушиный угол были отправлены.
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Навіщо мені знати, де ти спиш і як до тебе звертаються? А що таке півнячий кут? Це твій робочий кабінет?
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А нужно знать. Не будешь соблюдать правил- останешся без почек.
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Я тебе о твоем будущем рассказываю. Ты у нас кто? Не Джамальчик случайно?- По уровню умственного развития весьма смахиваеш.Что-то среднее между русским и осетинцем.
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Ти зараз поділився своїм гірким досвідом, як ти прожив в півнячому кутку, залишився без нирок, ти сам мені про це розповів, я тебе не питав. Ти не тільки без нирок, а ще й без очей? Ім'я прочитати не в змозі, або ти в своєму півнячому кутку звик тільки своїх кривдників згадувати?
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Да имя это не твое. Ник это у тебя. И уже не первый на сайте. Деактив за что схлопотал, борзота кукарекающая?
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Довести можеш, що це не моє ім'я? Якщо немає, то ти звичайний брехун. Запитай у адміністрації, чи був у мене деактив, та чи маю я ще додаткові ники, вони це напевно можуть відстежити. Киберполиция задержала группу мошенников, которые с помощью смс-рассылки выманивали деньги у граждан - Цензор.НЕТ 9558
Ти все про пташину мовою згадуешь, добре тебе в півнячому кутку вивчили.
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Да администрация за таким не следит. И насрать мне на тебя и то кто ты. Вас тут таких интернет- воинов половина форума. В жизни ничего не добилось, зато корчит из себя тут ;гражданина;
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И запомни. По отношению к женщинам ты должен вести себя культурно. Я понимаю что они типа как конкуренты твои, но в отличии от тебя они люди.
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Не знав, що ти жінка, це тебе в півнячому кутку жінкою зробили? Ти дізналася, що є люди до того, як в півнячому кутку працювала або після?
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Борзой такой. Вот только когда вычислишь такого героя, он тут же ссатца начинает. Как твой друг Славик, он же полиграф и ринат.
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А що тобі заважає знайти? Ніяк з півнячого кута вибратися не можеш? Як же ти ссишь без нирок?
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Звичайно знайдеш, як тільки тебе з півнячого кута випустять.
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Это кто у нас так борзо кукарекает? Ты так уверен в анонимности в интернете? -Спроси у своего дружка Рината, он же Славик, как он историю в браузере подчищал.
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Навіщо мені у когось, щось питати, я нікуди не поспішаю, дочекаюся поки тебе з півнячого кута випустять і ти сам все прокукурікаешь.
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пока дурочка вроде тебя может подобными высерами заработать на айфон, не пропадешь
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ти майбуть дуже умний...але повір і на твою хіропопу у якийсь момент часу знайдеться підходящий болт...
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То для обмірковування нових схем шахрайства.
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задержите пидарасов которые записывают патерны голоса детей, а потом звонят матерям: "мама я в милиции, меня посадить хотят, нужно срочно 25000 грн или меня к уркам посадят"
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Самые главные мошенники - это сами ОПЕРАТОРЫ СОТОВОЙ связи!!!
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Согласен. Сами операторы должны подобного рода "канторы" еще на корню пресекать или здавать мусорам. Ведь сразу понятно что за это люди и их цели.
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Всё гораздо запущеннее и криминальнее, операторы имеют "откаты" от развода "лохов". так называемые "подписки " под благовидными предлогами (на погоду, анекдоты, курсы валют и т.п.) - это лишь ширма и маскировка МОШЕННИЧЕСТВА, так как денежный абонентский счёт находится под контролем оператора, то списывать без его участия никто не может (без договорённости). В интернете лохуют пользователей под видом "проверки" (что не робот) отправить то или иное сообщении на какой-либо короткий номер (и тем самым подписаться на какую-нибудь ненужную "подписку"), а оператор вместо того, чтоб уведомить клиента на что его "разводят" ( дать информацию о стоимости и характере предоставляемых услуг "по подписке", потребовав подтвердить свои намерения) МОЛЧА (и радостно) переводит деньги клиентов на счёта МОШЕННИКОВ (с которыми у них есть негласные, а иногда и гласные "откаты", тоже под благостным видом "отчислений и комиссий").
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уверен, что за подобными "сервисами и услугами" стоят "не случайные люди", возможно подставные или близкие, даже родственники.
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Цікаво є такі люди які ці смс не отримували?
Бо мені штук 5 точно приходило.
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Аналогичная колбаса. Являюсь "обладателем" пол-дюжины различных модных авто. Я эту пургу сразу удаляю или пересылаю ребенку - ну может ему нужна новая машина.
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А я все никак не получу свои 3 авто... Уже почти их имею, но только маааааленький нюансик: я сисадмин и админ IT-безопасности в банке и на фирме. Все как-то руки не доходят до конца выполнить условия моих "выигрышей".
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3 авто! Голодранец! (Пардон , без обид!)
Я уже по 1 млн.грн. штук 10 смс получила - никак не заберу!
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Бедный, но гордый! И на миллионы внимания не обращаю, когда вижу, что "чтобы получить 1 000 000 грн вам осталось только ..."
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Ото ж бо! А у некоторых - "зеленый синдром" - как увидят шару, сразу в зрачках знак доллара появляется и мозг отключает!
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Мені не надходило на 2 звичайних некорпоративних номера мобільних.
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Хм, травка. Не знал, что банкоматы грешат её продажей. Это, наверное, для закрепления успеха задержания. Помнится, что в конвертационных нелегальных центрах находили патрончики. Немного. Обычно парочку.
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я думаю, что деньги и траву кибернетики да и вообще ВСЕ силовики с собой возят на задержания и обыски...
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Я тоже в свое время получал такие мошеннические смс. И звонки ночью в стиле "папа, меня избили, я в полиции..." Я честно звонил в нашу новую гуманную полицию. Где меня гуманно посылали. Не хотят менты даже регистрировать такие заявы. "ЧТО ВЫ ХОТИТЕ ОТ НАС?". Я им говорю вот, преступление. Это же мошенничество - уголовное преступление. Я о нем сообщаю. Вот номер, с которого произведен звонок. Ну и что? А ничего. Абсолютный непробиваемый пох....зм.
Когда меня обокрали в ресторанчике, на глазах у видеокамер, и доблестная новая милиция ничего не нашла и замяла дело, я окончательно убедился, что реформа удалась.
Эти смс пачками рассылаются, найти отправителя для них не составляет труда, но они это делают только когда нужно громко перднуть в эфире.
Реформа, мать ее, - полиция с человеческим лицом
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияКиберполиция задержала группу мошенников, которые с помощью смс-рассылки выманивали деньги у граждан. ФОТОрепортаж
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