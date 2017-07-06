 Киберполиция задержала группу мошенников, которые с помощью смс-рассылки выманивали деньги у граждан. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом говорится в сообщении пресс-службы Киберполиции Украины."5 июля полицейские провели одновременно четыре санкционированные обыска на территории Киевской области. Уже установлено более полсотни граждан обманутых преступной группой. Своими действиями злоумышленники нанесли ущерб гражданам на 150 тыс. гривен, окончательная сумма намного больше и в настоящее время устанавливается", - сказано в сообщении.В ведомстве отметили, что в течение шести месяцев оперативники Киевского управления киберполиции Департамента киберполиции НП Украины совместно с работниками отдела уголовного розыска Белоцерковского отдела полиции документировали противоправную деятельность группы лиц, которая наладила мошеннические схемы и обманывала граждан.

"Злоумышленники использовали в своей "деятельности" две схемы незаконного обогащения с помощью СМС рассылок. СМС-сообщения направлялись через организованную преступной группой сеть "фишинговых сайтов", ссылки на которые поступали гражданам. В первом случае злоумышленники сообщали гражданам о выигрыше автомобиля и мошенническим путем выманивали у них деньги. После получения средств на банковскую карточку, мошенники исчезали. Во втором случае они представлялись сотрудниками банка и сообщали о несанкционированных действиях с картой. Для прекращения таких действий злоумышленники просили сообщить cvv-код карты. После получения кода снимали с банковского счета все сбережения", - говорится в сообщении.

Следователи Белоцерковского отдела полиции Киевщины по данному факту начали уголовное производство по ч.3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. В его рамках оперативники киберполиции документировали преступную деятельность мошенников.

Уже установлена их причастность к совершению менее 65 таких эпизодов преступной деятельности. Кроме того, оперативники установили, что участники этой преступной группы причастны к совместной деятельности с заключенными, находящихся в местах лишения свободы на временно оккупированной территории в Донецкой области: "Для отмывания денег они использовали дроп-бот сети банковских карт, через которые проходили денежные средства потерпевших. В дальнейшем эти средства выводились на «чистые» карточки с целью перевода их в наличность и распределялись между членами группы. По оперативной информации в состав преступной группы входило около десяти человек. В настоящее время решается вопрос о задержании четырех участников группы в порядке статьи 208 УПК Украины. Мероприятия направленные на установление местонахождения других участников группы и их задержания продолжаются"