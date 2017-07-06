 ГСЧС ликвидировала возгорание бензовоза на нефтебезе в Одесской области. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
5 июля в 11:30 в службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в поселке Усатово горит бензовоз.
В 11:58 к месту происшествия прибыли первые пожарно-спасательные подразделения и установили, что на территории нефтебазы открытым пламенем горит бензовоз. Общая площадь пожара достигала 100 кв. м. Существовала угроза распространения огня на рядом расположенные резервуары с нефтепродуктами.
В 12:16 подразделения ГСЧС локализовали пожар, а в 12:30 - полностью ликвидировали.
Причина возгорания выясняется. В результате пожара пострадали 2 человека: водитель бензовоза и оператор нефтебазы, они госпитализированы в медицинские учреждения.
К ликвидации пожара привлекалось 89 спасателей и 27 единиц пожарно-спасательной и специальной техники ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.
279 2
Половина Луцка осталась без электричества из-за пожара(22)
Лесной пожар на Херсонщине локализован. Для тушения применялась авиатехника, - ГСЧС(2)
Из-за пожара на Буковине погибли двое малолетних детей(6)
Масштабный пожар охватил ночью торгово-производственный комплекс в Хмельницком, - ГСЧС. ФОТОрепортаж+ВИДЕО(12)
Уничтожение парка «Тузловские лиманы» идет полным ходом(0)
Общий радиационный фон в зоне отчуждения в пределах нормы, несмотря на пожар, - ГСЧС(13)
Площадь пожара в зоне отчуждения сократилась до 8 га. Для тушения огня задействована авиация. ВИДЕО(1)
Ответить
.. И чьими имена не называют улицы, проспекты
Ответить