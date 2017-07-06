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Все про:бензин (252) Одесская область (1589) пожар (3322) ГСЧС (1151)

 ГСЧС ликвидировала возгорание бензовоза на нефтебезе в Одесской области. ФОТОрепортаж

На Одесчине ликвидирован пожар на территории нефтебазы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

5 июля в 11:30 в службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в поселке Усатово горит бензовоз.

В 11:58 к месту происшествия прибыли первые пожарно-спасательные подразделения и установили, что на территории нефтебазы открытым пламенем горит бензовоз. Общая площадь пожара достигала 100 кв. м. Существовала угроза распространения огня на рядом расположенные резервуары с нефтепродуктами.

В 12:16 подразделения ГСЧС локализовали пожар, а в 12:30 - полностью ликвидировали.

ГСЧС ликвидировала возгорание бензовоза на нефтебезе в Одесской области 01

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ГСЧС ликвидировала возгорание бензовоза на нефтебезе в Одесской области 03

Причина возгорания выясняется. В результате пожара пострадали 2 человека: водитель бензовоза и оператор нефтебазы, они госпитализированы в медицинские учреждения.

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К ликвидации пожара привлекалось 89 спасателей и 27 единиц пожарно-спасательной и специальной техники ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.
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говорят у водителя 90% ожогов и ему надо 20,000 в сутки на лечение, жесть.
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незаметные каждодневные реальные герои, чьих имен не называют.
.. И чьими имена не называют улицы, проспекты
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