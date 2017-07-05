 Порошенко посетил презентацию книги "14 друзей хунты". ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Порошенко в Фейсбук.
"В Pizza Veterano поздравляю издателей и авторов с презентацией книги " Четырнадцать друзей хунты " - сборника рассказов воинов, волонтеров и блогеров.
Мне нравится название книги. Слово " хунта " российская пропаганда сделала чем-то вроде почетного звания. Если они называют нас хунтой, значит, наш караван - на правильном пути, а их злоба - бессильна!", - написал президент.
"Большая удача - одним из первых приобрести экземпляр книги " Четырнадцать друзей хунты " да еще и получить автографы авторов. Тем более, что часть этих денег пойдет на волонтерские фонды", - отметил Порошенко.
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Хунта -
1. Название общественно-политических организаций, объединений в Испании и в странах Латинской Америки. /не подходит
2. Исполнительный, правительственный орган власти в некоторых латиноамериканских странах. /не подходит, вапче в других краях мира
3. Военная реакционная террористическая группировка, захватившая власть и установившая свою диктатуру./ не... ? не подходит жеж.. да?
а других вариантов нету, вот так и не растеряйся, да ещё и литература
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Бо тут у нас я вижу только платных и бесплатных балаболов, неспособных даже о себе позаботиться, не то, что взять на себя ответственность за убийство президента.
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Только вот не по вкусу они пришлись бы тем, кто сейчас волает даже насчет беззубой украинской полиции.
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А тепер уявіть, що так само живе Порошенко? Тяжко уявити? І мені теж.
"https://www.facebook.com/today.in.ua/photos/a.733403656732532.1073741828.733385306734367/1016928431713385/?type=3&pnref=story
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Таки у него все зашибись, в отличии от.
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похудеть бы еще ему килограм на 15.
чтобы быть на фотах с народом а не вместо народа
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Військова хунта - вид авторитарного політичного режиму, військово-бюрократична диктатура, встановлена внаслідок військового перевороту і яка здійснює диктаторське правління методами терору.
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