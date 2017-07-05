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 Порошенко посетил презентацию книги "14 друзей хунты". ФОТОрепортаж

Президент Украины Петр Порошенко в среду вечером посетил открытую ветеранами АТО столичную пиццерию Pizza Veterano, где принял участие в презентация книги "14 друзей хунты".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Порошенко в Фейсбук.

"В Pizza Veterano поздравляю издателей и авторов с презентацией книги " Четырнадцать друзей хунты " - сборника рассказов воинов, волонтеров и блогеров.

Порошенко посетил презентацию книги 14 друзей хунты 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко наградил воинов, участвовавших в освобождении Славянска

Порошенко посетил презентацию книги 14 друзей хунты 02
Порошенко посетил презентацию книги 14 друзей хунты 03

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Порошенко посетил презентацию книги 14 друзей хунты 04

Мне нравится название книги. Слово " хунта " российская пропаганда сделала чем-то вроде почетного звания. Если они называют нас хунтой, значит, наш караван - на правильном пути, а их злоба - бессильна!", - написал президент.

Порошенко посетил презентацию книги 14 друзей хунты 05

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Порошенко посетил презентацию книги 14 друзей хунты 06

"Большая удача - одним из первых приобрести экземпляр книги " Четырнадцать друзей хунты " да еще и получить автографы авторов. Тем более, что часть этих денег пойдет на волонтерские фонды", - отметил Порошенко.

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подхуйловник - это твой пейсатый кинолог вальцман, который просрал Украину под улюлюкание проплаченных поросенкотороллей, вроде тебя..
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хунта - вид авторитарного політичного режиму, військово-бюрократична диктатура, встановлена внаслідок військового перевороту і яка здійснює диктаторське правління методами терору.

Хунта -
1. Название общественно-политических организаций, объединений в Испании и в странах Латинской Америки. /не подходит
2. Исполнительный, правительственный орган власти в некоторых латиноамериканских странах. /не подходит, вапче в других краях мира
3. Военная реакционная террористическая группировка, захватившая власть и установившая свою диктатуру./ не... ? не подходит жеж.. да?

а других вариантов нету, вот так и не растеряйся, да ещё и литература
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когда ты хоть первый раз прочитал о Хунте...?\ну в каком году, и что это было - телевизор, газета, книга...?\
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"МК" опубликовал интервью со Всеволодом Чаплиным.РАБссии Кирдык.
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это синагога, которую скоро громить в Украине будет народ..
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Олег Алешин Скорей таким как ты Варфоломеевскую ночь устроят.
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янукович тоже так бредил, теперь поросенко бредит, что легавые его защитят от суда Линча..
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А где этот суд находится?

Бо тут у нас я вижу только платных и бесплатных балаболов, неспособных даже о себе позаботиться, не то, что взять на себя ответственность за убийство президента.
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троллина вальцмана, а Майдана уже не будет, будет просто вешание предателей Украины - вальцмонов вместе с их семьями, потому, что яке коріння, таке і насіння..
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Слева красавцы да. И все сделали правильно. Яий побили много, но и яичница получилась вполне годная.

Только вот не по вкусу они пришлись бы тем, кто сейчас волает даже насчет беззубой украинской полиции.
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Порошенко посетил презентацию книги "14 друзей хунты" - Цензор.НЕТ 8721"Президент Уругваю Хосе Альберто Мухіка Кордан сидить у загальній черзі в поліклініці. Уругвайський президент вважається одним з найбідніших політиків світу. Він… живе на маленькій фермі і віддає 90 відсотків своєї зарплати на благодійність.
А тепер уявіть, що так само живе Порошенко? Тяжко уявити? І мені теж.
"https://www.facebook.com/today.in.ua/photos/a.733403656732532.1073741828.733385306734367/1016928431713385/?type=3&pnref=story
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Соя всем батальоном кинулась барыгу защищать.Есть такая прохфесия трон охранять .Прям унисон)))
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Смотрю. Одни несут ахинею, другие несут ахинею в ответ (с тем же результатом). Не вижу никакой угрозы для кондитера. :D

Таки у него все зашибись, в отличии от.
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Вот поэтому когда смотришь на такие мероприятия с участием его не поймешь,у нас мир или война.А многие говорят зачем там наши дети,когда тут все хорошо и т.д. и т.п.
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удачненько пиарнулся.
похудеть бы еще ему килограм на 15.
чтобы быть на фотах с народом а не вместо народа
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Прежде чем давать такое название книге, нужно знать само понятие:

Військова хунта - вид авторитарного політичного режиму, військово-бюрократична диктатура, встановлена внаслідок військового перевороту і яка здійснює диктаторське правління методами терору.
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Если б в Украине была "хунта" это было бы военное положение и минимум коррупции, потому что расстрел. Порошенко бизнесмен а не главнокомандующий.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПорошенко посетил презентацию книги "14 друзей хунты". ФОТОрепортаж
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