 Суд объявил перерыв в деле о переименовании проспекта Ватутина в проспект Шухевича в Киеве. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Об этом сказал судья Руслан Арсирий, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Можете меня порадоваться - я в отпуск ухожу. Рассмотрение продлится не в этом месяце ", - сказал он и не не назвал дату, когда продолжится процесс.
Вместе с тем Высший совет правосудия получила жалобу на судью Арсирия, который ранее приостановил процесс переименования проспекта генерала Ватутина на проспект Романа Шухевича.
По данным истца Елены Бережной (матери экс-нардепа Ирины Бережной), жалоба на Арсирия была направлена в ВРУ. Жалобу на судью подал один из истцов. Бережная уверена, что дисциплинарное дело против Арсирия является формой оказания давления на него. В связи с этим она призвала Арсирия взять самоотвод.
Арсирий в свою очередь попросил истцов больше не подавать на него жалоб, так как Совет судей установил, что открытие дисциплинарных или уголовных дел против судьи не является основанием для отвода.
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- какой ужас, до чего румыны докатились! Когда российские СМИ говорили в 94-м, о исламских террористах в Чечне - мы говорили - ну надо же, совсем мусульмане с ума поехали! Когда российские СМИ говорили в 2008-м о
грузинских катах, мы говорили - никогда бы не подумали, что грузины такие, но наверное русским журналистам виднее! Но сейчас, когда
российские СМИ говорят о МОЕЙ РОДИНЕ УКРАИНЕ, и что в ней происходит - распятие мальчиков, о убитых снегирях,о карателях насилующих беременных
ветеранов - НЕТ, они меня в этом не переубедят, но теперь, я точно осознаю, что не было в Прибалтике фашистов, не было румынских каннибалов, ужасных исламских террористов в Чечне, грузинских катов в Грузии, а есть только одна фашиствующая, наглая, лживая
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....
ви думку мою зрозуміли...
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Каюсь... Ошибся...
У нас её вообще нет! Такое себе плацебо правосудия...
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та и кореша его тоже...нехорошо..
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18 год. ·
Ой вей ...
Депутат Кнесету Развозов: вулиця імені Шухевича - образа єврейського народу.
Депутат Кнесету Костянтин Развозов( "єш атід") направив листи прем'єр-міністру України Володимиру Гройсману, а також меру Києва Віталію Кличку і послу України в Ізраїлі Геннадію Надоленку в зв'язку з присвоєнням проспекту в Києві імені головнокомандувача Української повстанської армії Романа Шухевича.
Развозов підкреслив, що ця подія викликала широкий громадський резонанс і обурення світового єврейства. У зв'язку з цим до депутата звернулися представники єврейських громад України та, зокрема, головний рабин України Моше Реувен Асман, які висловили глибоке обурення цим рішенням української влади.
У своєму листі депутат Развозов також нагадав про факти: Роман Шухевич був пособником нацистів, служив в рядах німецько-фашистської армії і брав участь у масовій каральній акції щодо єврейського населення міста Львів.
"Сама спроба увічнити його ім'я в назві вулиці в столиці України ображає пам'ять мільйонів євреїв, знищених нацистами і завдає удару по національній пам'яті єврейського народу", - написав він.
У зв'язку з цим депутат попросив у адресатів сприяння щодо скасування рішення про присвоєння вулиці імені головнокомандувача Української повстанської армії.
http://9tv.co.il/news/2017/07/03/244916.html
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