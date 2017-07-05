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 Киевские новости
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 Суд объявил перерыв в деле о переименовании проспекта Ватутина в проспект Шухевича в Киеве. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

суд шухевич переименования

Окружной админсуд Киева объявил бессрочную перерыв в заседании по рассмотрению вопроса о законности переименования проспекта генерала Николая Ватутина на проспект Романа Шухевича.

Об этом сказал судья Руслан Арсирий, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Можете меня порадоваться - я в отпуск ухожу. Рассмотрение продлится не в этом месяце ", - сказал он и не не назвал дату, когда продолжится процесс.

Вместе с тем Высший совет правосудия получила жалобу на судью Арсирия, который ранее приостановил процесс переименования проспекта генерала Ватутина на проспект Романа Шухевича.

По данным истца Елены Бережной (матери экс-нардепа Ирины Бережной), жалоба на Арсирия была направлена ​​в ВРУ. Жалобу на судью подал один из истцов. Бережная уверена, что дисциплинарное дело против Арсирия является формой оказания давления на него. В связи с этим она призвала Арсирия взять самоотвод.

Арсирий в свою очередь попросил истцов больше не подавать на него жалоб, так как Совет судей установил, что открытие дисциплинарных или уголовных дел против судьи не является основанием для отвода.


Суд объявил перерыв в деле о переименовании проспекта Ватутина в проспект Шухевича в Киеве 01

Суд объявил перерыв в деле о переименовании проспекта Ватутина в проспект Шухевича в Киеве 02

Суд объявил перерыв в деле о переименовании проспекта Ватутина в проспект Шухевича в Киеве 03

Суд объявил перерыв в деле о переименовании проспекта Ватутина в проспект Шухевича в Киеве 04



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На следующих выборах в России для подтверждения переизбрания Путина достаточно будет кивнуть телевизору.
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каждое воскресенье десятки миллионов россиянцев ставят банки возле телевизора и заряжают воду на передаче Соловьева... Говорят, если на передаче присутствует Жириновский, то целебная вода выводит каловые камни, при чем из мозга... у россиянцев это очень распространенная болезнь...
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Кстати, шо-то этот клоун заткнулся. Я- о Жирике. Давно никаких перлов не публиковал УКРНЕТ. И Захер, после Исландии- ничего захватывать не хочет. Какое-то затишье...
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Захару показали новый фрагмент карты, на которой он увидел Гренландию, и пингвинов-ссовцев в черно-белых военных френчах... Захар готовит зажигательную речь.. пингвины будут в шоке
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Когда российские СМИ рассказывали в 90-тых, о фашистах в Прибалтике - мы думали - ну раз говорят, значит так и есть, наверное! Когда российские СМИ говорили в 92-м, о румынских каннибалах в Приднестровье, мы говорили
- какой ужас, до чего румыны докатились! Когда российские СМИ говорили в 94-м, о исламских террористах в Чечне - мы говорили - ну надо же, совсем мусульмане с ума поехали! Когда российские СМИ говорили в 2008-м о
грузинских катах, мы говорили - никогда бы не подумали, что грузины такие, но наверное русским журналистам виднее! Но сейчас, когда
российские СМИ говорят о МОЕЙ РОДИНЕ УКРАИНЕ, и что в ней происходит - распятие мальчиков, о убитых снегирях,о карателях насилующих беременных
ветеранов - НЕТ, они меня в этом не переубедят, но теперь, я точно осознаю, что не было в Прибалтике фашистов, не было румынских каннибалов, ужасных исламских террористов в Чечне, грузинских катов в Грузии, а есть только одна фашиствующая, наглая, лживая
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от глянеш наче дорослі люди... з професіями...
....
ви думку мою зрозуміли...
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Кто хочет оставить ватутина - валите на вокзал и в мацкву, можно и автостопом.
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Уже свалило ь в разные стороны 10 миллионов трудоспособного населения, Что лучше стали жить ?
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"Работы по строительству вахтового посёлка начались 29 ноября 1960 года силами рабочих УНР-449. В 1961 году на месте большой магнитной аномалии возник рабочий посёлок городского типа Комсомольск, созданный при Днепровском горно-обогатительном комбинате". Они строились как Комсомольск. А почему их перименовали в Горишни Плавни? Кстати, Горишнеплавневский городской совет - звучит ужасно. Впрочем, дякуемо, що нэ Кропывныцькый.
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Я думал, что у нас плохая система правосудия...
Каюсь... Ошибся...
У нас её вообще нет! Такое себе плацебо правосудия...
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По Киеве спокойно розьезжают на номерах непризнанного Приднестровья
Суд объявил перерыв в деле о переименовании проспекта Ватутина в проспект Шухевича в Киеве - Цензор.НЕТ 6833
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А серед правоохоронних органів хоч когось зацікавить накінець, яка це гнида свідомо саботує виконання закону України про декомунізацію? Нехай би гнида в суді зайнялась своїм захистом, а не комуніста Ватутіна захищала.
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.......... а при комуністах народ жив краще заможніше медицина і освіта безкоштовно всі забезпечені роботою а зразу добре живе лиш той хто обікрав ближнього..........
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Пан шкодує за комуністами? Вони є в Північній Кореї - теж медицина безплатна і освіта. І роботою всі забезпечені. А ось В'єтнам комуністичну ідеологію свого часу відкинув - і зажив тепер геть непогано. А ось в Україні керують колишні секретарі різних комітетів комсомолу, червоні директори і інші перефарбовані поціновувачі комуністичної (для себе) ідеї. Ви ж не будете стверджувати, що Кравчук - член ОУН, а не секретар цЦК компартії України по ідеології, що Кучма - не комуніст і не червонмй директор, що Луценко не був комсомольським секретарем. Тож про комунізми, які принесли Голодомор і виселення сотень тисяч в основному селян у Сибір та на Зелений Клин (Далекий Схід).
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Ватутин прежде всего военоначальник и не плохой. Он в отличие от Жукова и Конева сотнями тысяч смертей не тренировался. А переименовывать на человека имеющего звание СС тоже не очень красиво. Поэтому не все так просто.
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Для початку, як російський окупант, Ватутін завойовував Україну, а Шухевич її визволяв від російських окупантів.
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Ватутин прежде всего воин и освобождал то, что он считал своей землей. А Шухевич пытался делать, то что и Мазепа. За счет другой силы освободить Украину. Это разные вещи. Если Ватутин советский военачальник это не значит, что он подлец и убийца Украины.
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Ватутин советский военачальник это значит, что он подлец и убийца Украины.
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Да ? А кто мир от фашизма спас ? Рузвельт или Черчилль ?
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"Фаши́зм (італ. fascismo, від італ. fascio - «зв'язка», «об'єднання») - різновид політичного режиму, а також радикальна авторитарна імперіалістична політична ідеологія, характерними ознаками якої є сильний культ особи, мілітаризм, тоталітаризм, імперіалізм та ідея постійної війни й панування." - точний опис Росії за всі 300 років її існування.
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Формула новых большевиков. Готовых убивать ради призрачной идеи и при этом набивать собственные карманы.
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Что то я не помню, чтобы русские к нам на заработки ездили.... Крах РФ может породить что угодно, кроме толпы беженцев. Эти будут ещё лет 5 на пепелище сидеть и бухать
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Большевики собственные карманы не набивали. Разница есть.
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Набивали еще как. После того, как я прочитал, как выживали в блокадном Ленинграде благодаря мусорке Смольного, я понял. что набивать карманы, это первое занятие большевиков. В блокадном городе выбрасывать шкурки от апельсина было роскошью, когда люди умирали от голода.
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"Совет судей установил, что открытие дисциплинарных или уголовных дел против судьи не является основанием для отвода" - што??????
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Если это плакат "Свободы" с троллингом , то почему он написан абсолютно безграмотно ? " Русский мир " это не "Руській мір" (от Русь), как на плакате . Ошибка непростительная... Рускій !
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Арсирий ведёт себя,как Дункан Маклауд в первой серии..
та и кореша его тоже...нехорошо..
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Володимир Голембадо Ψ | МИ ПАТРІОТИ УКРАЇНИ | Ψ
18 год. ·

Ой вей ...
Депутат Кнесету Развозов: вулиця імені Шухевича - образа єврейського народу.
Депутат Кнесету Костянтин Развозов( "єш атід") направив листи прем'єр-міністру України Володимиру Гройсману, а також меру Києва Віталію Кличку і послу України в Ізраїлі Геннадію Надоленку в зв'язку з присвоєнням проспекту в Києві імені головнокомандувача Української повстанської армії Романа Шухевича.

Развозов підкреслив, що ця подія викликала широкий громадський резонанс і обурення світового єврейства. У зв'язку з цим до депутата звернулися представники єврейських громад України та, зокрема, головний рабин України Моше Реувен Асман, які висловили глибоке обурення цим рішенням української влади.
У своєму листі депутат Развозов також нагадав про факти: Роман Шухевич був пособником нацистів, служив в рядах німецько-фашистської армії і брав участь у масовій каральній акції щодо єврейського населення міста Львів.
"Сама спроба увічнити його ім'я в назві вулиці в столиці України ображає пам'ять мільйонів євреїв, знищених нацистами і завдає удару по національній пам'яті єврейського народу", - написав він.
У зв'язку з цим депутат попросив у адресатів сприяння щодо скасування рішення про присвоєння вулиці імені головнокомандувача Української повстанської армії.
http://9tv.co.il/news/2017/07/03/244916.htmlСуд объявил перерыв в деле о переименовании проспекта Ватутина в проспект Шухевича в Киеве - Цензор.НЕТ 2246
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Вот здесь соглашусь. Плохо Роман выполнил свою работу, видимо не успел.
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Нехай євреї почитають розсекркчені документи СБУ, це їх теж стосується.
Суд объявил перерыв в деле о переименовании проспекта Ватутина в проспект Шухевича в Киеве - Цензор.НЕТ 6925
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Судова "рехформа" від шоколадної дупи цвіте і смердить...😕😕😕
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"Перед тем, как бросить в бой части Красной Армии, в атаку посылали безоружных мобилизованных селян. Выжить удавалось единицам. Так освобождалась столица и правобережная Украина."
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Сралин замочил в сортире столько народу своего что Кайзер Вильгельм в Первую Мировую и Гитлер во 2 Мировой отдыхают тихо в стороне...
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триста раз говорили- переименуйте в "южный" "северный" "ім. козака Мамая" но так же не интересно)
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Підару, що писав про "звання СС" повідомляю, що Шухевич трішки засвітився у вермахті, а не СС.
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Цензор.НЕТФотоКиевские новостиСуд объявил перерыв в деле о переименовании проспекта Ватутина в проспект Шухевича в Киеве. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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