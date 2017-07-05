 В военном билете российского пленного Агеева нет записи об увольнении в запас, - 93-я бригада. ДОКУМЕНТ

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявляет 93-я отдельная гвардейская механизированная бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Facebook.
"Россия продолжает упорно отказываться от своих граждан и военнослужащих, пытаясь по привычному сценарию бросить их на произвол судьбы. Министерство обороны РФ заявляет, что плененный разведчиками 93-й ОМБр российский контрактник Виктор Агеев был уволен в запас", - сказано в заявлении.
93-я бригада приводит цитату Минобороны РФ: "На второй странице военного билета Агеева имеется соответствующая запись и отдельная печать о том, что он уволен в запас в мае 2016 года".
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"На второй странице военного билета пленного Агеева нет ни записи об увольнении, ни соответствующей печати", - подчеркнули в бригаде.
Напомним, в Луганской области попал в плен российский военнослужащий Виктор Агеев, призванный в Алтайском крае и служивший по контракту.
(Фото со страницы 93-тя ОМБр)
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