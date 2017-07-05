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 Сотрудникам ФСБ Кузнецову и Кулубу за вторжение в Украину суд дал 15 суток и 320 грн. штрафа, - Inform Napalm

фсб диверсанты

Каланчакский районный суд Херсонской области определил двум задержанным на территории Украины сотрудникам ФСБ РФ меру наказания в виде админареста на 15 суток и штрафа в 320 грн. Кроме того, в судебном решении содержится много неточностей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Inform Napalm

Сегодня в Едином государственном Реестре судебных решений Украины появились записи о постановлениях суда в отношении задержанных 30 июня сотрудниках ФСБ России (дело № 657/1368/17, № 657/1369/17 ).


Сотрудникам ФСБ Кузнецову и Кулубу за вторжение в Украину суд дал 15 суток и 320 грн. штрафа, - Inform Napalm 01

Решением суда и первому, и второму представителю спецслужб страны-агрессора (ФИО в решениях суда не раскрываются) присуждено 15 суток и штраф в размере 320 грн. При этом в протоколе указывается, что все изъятые вещи будут им возвращены. Вероятно, к личным вещам относится и лодка, на которой диверсанты проникли на материковую часть Украины с оккупированной территории украинского Крыма.

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Постановления Каланчакского райсуда Херсонской области выглядят небрежно и содержат массу неточностей. Возможно, суд намеренно их внес для смягчения приговора.

Например, в протоколе вы не найдете показаний о том, что сотрудники ФСБ "отрабатывали роль нарушителей в ходе учений в Крыму". Есть лишь обрывистая фраза: "перепутали ориентиры и оказались в Украине".
Также, вероятно, есть неточность в указании времени задержания. В постановлении говорится, что сотрудников ФСБ задержали в 11:00 30 июня 2017 на побережье Малой косы в 6 километрах от населенного пункта Александровка и на материковую часть Украины они попали на лодке по Перекопскому заливу. В то время как ранее сообщалось, что они задержаны в 02:30.

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Неточно указан и номер воинской части ФСБ России. В постановлении суда он фигурирует как 4х-значный в/ч 9930 (это номер части Оршанского погранотряда, г.Черкассы, Украина).

Волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm установили, что в оккупированном Крыму, в Балаклаве находится часть погранвойск ФСБ РФ с похожим номером 9930-С. Адрес: г. Севастополь, ул Новикова, дом 1.

Сотрудникам ФСБ Кузнецову и Кулубу за вторжение в Украину суд дал 15 суток и 320 грн. штрафа, - Inform Napalm 02

Начальником этого пограничного управления ФСБ России является капитан 1-го ранга Андрей Шеин. Именно он может прояснить ситуацию как его подчиненные (если они не дали ложную информацию о принадлежности к данной части) оказались на материковой территории Украины. (8692) 637362.

В протоколе суда указаны должности задержанных сотрудников:
Заместитель начальника резервной заставы пограничной службы ФСБ РФ ( проживающий в Ростовской области, Морозовского района России) и Начальник кинологического отделения резервной заставы пограничной службы ФСБ РФ, место проживания которого не указано в протоколе.

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Ранее волонтеры InformNapalm в ходе OSINT-расследований опознали по фотографиям и установили точные имена задержанных, которые суд так и не раскрыл.

Слева: старший прапорщик Владимир Кузнецов, уроженец Благовещенска Амурской области РФ. Справа: старший лейтенант Аскар Кулуб, уроженец Морозовского района Ростовской области РФ.


Сотрудникам ФСБ Кузнецову и Кулубу за вторжение в Украину суд дал 15 суток и 320 грн. штрафа, - Inform Napalm 03

Таким образом в протоколах Каланчакского райсуда Херсонской области мы видим ряд неточностей и сокращенных данных, которые свидетельствуют о попытке замять дело и освободить сотрудников российских спецслужб по истечению 15 суток с минимальным штрафом. Во внимание суда не принята информация об "учениях" военнослужащих оккупационных сил РФ в Крыму и их нелегальное проникновение на материковую часть Украины для проведения рекогносцировки местности и прощупывания дыр в обороне.

Напомним, 30 июня украинский пограничный отряд совместно с вооруженными силами Украины задержали в Херсонской области двоих военнослужащих пограничной службы ФСБ России. По словам задержанных, они якобы, выполняли роль учебных нарушителей границы во время учений, но сбились с маршрута, потеряли ориентировку и таким образом оказались на материковой части Украины.

Задержанные документов при себе не имели, но объяснили, что они военнослужащие РФ и выполняли роль учебных нарушителей границы во время учений, но сбились с маршрута, потеряли ориентировку и оказались на материковой части Украины. Таким образом, бойцами 56-й бригады были остановлены мероприятия страны-агрессора по разведке на территории Украины. Вечером этого же дня Каланчацкий районный суд арестовал двух военнослужащих РФ на 15 суток ".

Стоит напомнить, как Россия задерживает и похищает украинских граждан, фабрикует против них обвинения в "терроризме" и "шпионаже". Выносит им обвинительные приговоры с огромными сроками.

Например, 30 сентября в Москве по сфабрикованному обвинению был арестован журналист "Укринформ" Роман Сущенко. Его продолжают незаконно удерживать под стражей в российской тюрьме. 13 июля 2017 года Московский городской суд рассмотрит жалобу защиты на продление незаконного ареста.

Других украинцев Евгения Панова и Андрея Захтея похитили сотрудники ФСБ РФ и обвинили в "подготовке теракта в Крыму", заключенных продолжают незаконно удерживать под стражей с августа 2016, подвергая насилию и пыткам.

11 мая 2014 года ФСБ РФ по сфабрикованному обвинению якобы в намерении провести теракт был арестован украинский кинорежиссер Олег Сенцов. В августе 2015 года он приговорен к 20 годам колонии строгого режима.

Это далеко не все примеры сфабрикованных дел и похищения украинских граждан сотрудниками ФСБ России.

И какой ответ у Украины для российских диверсантов из этой же структуры ФСБ, которая совершает киднеппинг и реализует "kangaroo court" против украинских граждан?, - 320 грн. и 15 суток.
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Что делаете со страной , уроды ? Народ уже на пределе - сметут вас как говно метлой ...
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Надеюсь, что будет апелляция и дадут им реальные сроки. Закон явно нарушен, ведь они оккупанты Крыма.
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Не будет ни какой апелляции на них только админ протокол составили, Ни каких уголовных дел - НЕ ВОЗБУЖДАЛИ, Даже за оказание сопротивления.
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И в этом сказывается вся суть Украины и украинского правительства.Мы никогда небудем ни в Европе ни европейской страной.И не потому что у нас такие правительства что нас тянут зауни только в кацапию а потому что молчим мы с вами,народ Украины.
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Печерський суд м. Києва засудив трускавецького атовця Ігоря Яворського до чотирьох з половиною років позбавлення волі за дводенне спізнення до військової частини."Син час від часу виривався додому, повертався в частину одразу по дзвінку. Але останнього разу він чекав дзвінка, чекав, дивувався, чому йому не дзвонять. Через два дні сам подзвонив до свого командира, питає, чому мене не викликають. А його вже в розшук тоді подали. Але він поїхав сам в частину, наче все було нормально, його ще відправили на схід, в Авдіївку. Ми навіть подумати не могли, що ту справу не закрили і що все може обернутись так серйозно. Лише коли Ігор вернувся з Авдіївки, виявилось, що справа про його невчасну явку в частину передається до суду" - пригадує мама атовця, Леся Яворська.Сотрудникам ФСБ Кузнецову и Кулубу за вторжение в Украину суд дал 15 суток и 320 грн. штрафа, - Inform Napalm - Цензор.НЕТ 2510
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Помню кино Операция "Ы" там Феде тоже 15 суток дали.
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ёбаный позор,терпила шоколадная пошла нахуй из Украины!!!
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«Кто установил законы и назначил их исполнителей? Народ. Кто наблюдал, что эти законы не соблюдаются, нарушаются и попираются? Народ. Кто имеет право защищать эти законы и проводить их в жизнь, если слуги народа неспособны к этому? Народ».

https://antikor.com.ua/articles/60365-mer_palach_i_zakony__eto_my_kak_narod_kalifornii_istrebljal_banditov
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Стаття 332. Незаконне переправлення осіб через державний кордон України
1. Незаконне переправлення осіб через державний кордон України, організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями або сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод -
караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.
2. Ті самі дії, вчинені способом, небезпечним для життя чи здоров'я особи, яку незаконно переправляли через державний кордон України, чи вчинені щодо кількох осіб, або повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням службового становища, -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою або вчинені з корисливих мотивів, -
караються позбавленням волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
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Таким образом в протоколах Каланчакского райсуда Херсонской области мы видим ряд неточностей и сокращенных данных, которые свидетельствуют о попытке замять дело и освободить сотрудников российских спецслужб по истечению 15 суток с минимальным штрафом. Во внимание суда не принята информация об "учениях" военнослужащих оккупационных сил РФ в Крыму и их нелегальное проникновение на материковую часть Украины для проведения рекогносцировки местности и прощупывания дыр в обороне.Источник: https://censor.net.ua/p446695
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1. они нарушили порядок вьезда из России во временно оккупированный Крым , по предварительному сговору группой лиц с использованием служебного положения ст.322-1 УК.
2. Организованной группой незаконно пересекли госграницу Украины 322..
3. Пункт 1 и 2 й это в том случае, если СБуники продали ст.110 УК - посягательство на территориальную целостность Украины , или обос..лись эту статью предьявить. а уже своим фактом службы в оккупационных войсках в Крыму они нарушили ст.110
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То-есть по сути захватчики Крыма, осуждены на 15 суток ...
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захватчики Крыма, осуждены на 15 суток ..."українським" (!) судом .
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Это что такое вообще? Сколько это будет продолжаться? Где судебная реформа? Сколько еще эти судьи будут смеяться над всеми нами? Они диверсанты ! Какие блин 15 суток?
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Стаття 332-1. Порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї
1. Порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї з метою заподіяння шкоди інтересам держави -
караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк.
2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням службового становища, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою, -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
ИЛИ для прыкордонныкив и СБУ Крым уже не временно оккупированная территория Украины???
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После этого еще удивляемся,что нам помогать не хотят.Да это позорище гребаное.В войне с парашей это вообще смех,проще белый флаг поднять сразу.
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"белый флаг" було піднято ще у вересні 2014 в Мінську ...
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Тоб то ФСБ може за таке Законом передбачене смішне "покарання" зайти спокійно в Україну, зробити свої грязні справи і повернутися назад? Це просто копець повний!
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Административка и через 15 суток в Россию. Вы серъезно ?!
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А что дал российский суд нашему Сущенко, когда он "вторгся" в москву официально на самолете аэрофлота?
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кацапские мрази это примут за проявление слабости с нашей стороны и в ответ на нашу доброту будут себя вести еще агрессивней по отношению к нам .
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Этот "суд", или "судьи", не суть важно, явно считают Крым НЕ территорией Украины. Да и вообще, это все какой то позор.

Или я чего то явно недопонимаю в тайных и глубоких стратегических планах нынешних властей в войне с внешним агрессором.
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не даром барыгин сынуля в Англии в футбоке с надписью «РАСЕЯ» вышивант ....
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Виглядає наче знущання над теріторіальною цілісністю кордону держави України.
15 діб арешту.....наче перейшов дорогу попісяв на тратуар. А от штраф....цікаво де ці диверсанти мають узяти гроші....Суддя не задумався? Може коли вони вийдуть після 15 діб....хіба що потягнути того суддю дрином по голові та почистити наколядоване у кабінеті. Часом такі рішення приймають судді..... Їм би у цирк.....клоунами.
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Их вообще то передали СБУ! Почему этими диверсантами не занимаются СБУ! Какой позор! У меня нет слов!
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Витьку Агееву тоже 15 суток и штраф будет?
А вообще - этим "приговором" суд фактически признал Крым московитской территорией. И если не будет отмены приговора и вмешательства самого Пэдры,значит,и влада признает.
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Ну ни хрена себе решение суда. Не иначе, как за большие или очень большие деньги так засудили врагов нашей страны, оккупантов, солдат вражеской армии ,проникших из оккупированной территории тайно, явно с враждебными целями.Подобные решения суда подрывает доверие , которого и так не было по сути, к государственной власти.Следует расценивать это решение как саботаж и диверсию против Украины.
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Зачем над людьми так издеваться? Какие-же мы укропы жестокие, не дай Бог еще подзатыльников надаем
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Так треба щось з калачинським судом робити. З суддею провести "роз'яснювальну" роботу, чи що...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСотрудникам ФСБ Кузнецову и Кулубу за вторжение в Украину суд дал 15 суток и 320 грн. штрафа, - Inform Napalm
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