 Телеканал Минобороны РФ опубликовал карикатуру на Европу с Крымом в составе Украины. СКРИНШОТ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські новини", об этом пишет ресурс EU vs Disinformation.
По информации сайта, на прошлой неделе на странице телеканала опубликовали карикатуру, автор которой пытался высмеять заявления о российской угрозе для Европы. На карте, которая иллюстрировала этот материал, Крым нарисовали в составе Украины.
Когда администраторы телеканала "Звезда" заметили "ошибку", они удалили изображение со своей страницы в Twitter и своего сайта.
Автором карикатуры является Виталий Подвицкий, который уже ранее создавал иллюстрации для российских новостных ресурсов.
(Скриншот с сайта euvsdisinfo.eu)
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присмотрись.
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На Уралвагонзаводе утверждают, что американские противотанковые ракеты не способны пробить защиту картонной Арматы.
Новый российский основной боевой танк Т-14 на базе платформы Армата не способно поразить ни одно из существующих в мире противотанковых средств.
Об этом говорится в годовом отчете Уралвагонзавода, передает РИА Новости.
Россияне уверяют, что такой защиты удалось добиться благодаря комплексу передовых технологических решений, дополняющих друг друга.
"Главной угрозой для танка является пехота, экипированная гранатометами и переносными ракетными комплексами, способная атаковать с неожиданного направления. Поэтому бронированная машина должна уметь держать удар со всех сторон и эффективно противостоять любому оружию. Т-14 Армата стал первым в мире танком, в котором удалось реализовать подобную концепцию", - пишет издание.
Системы защиты Арматы можно условно разделить на три эшелона, включая собственно броню.
Первый - комплекс активной защиты (КАЗ) Афганит. Он должен обнаруживать и уничтожать противотанковые боеприпасы на расстоянии.
В случае атаки управляемой ракетой (ПТУР), наводимой на цель по радиосигналу, ее начинают глушить штатные средства радиоэлектронной борьбы. Их задача - на дальней дистанции разрушить канал связи между оператором и ракетой. Афганит также ставит дымометаллическую завесу, затрудняющую визуальное обнаружение и поражение танка ПТУР с инфракрасным наведением (как на FGM-148 Джавелин).
Второй уровень - система динамической защиты (ДЗ) Малахит. Это навесные контейнеры со взрывчаткой, которые при контакте с противотанковым боеприпасом бьют ему навстречу направленным взрывом.
Читай также:Гармата против Арматы: Чем Украина может победить новый российский танк
Третьим и последним эшелоном обороны является, собственно, броня Арматы. Разработчиками заявлялось, что лобовое композитное бронирование корпуса непробиваемо для современных ПТУР калибра до 150 миллиметров. К таким относятся TOW, Javelin (оба - США), Spike (Израиль), а также все типы ручных противотанковых гранатометов. Кроме того, лоб корпуса держит 120-мм снаряды (основной калибр танков стран НАТО).
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РАкети взагалі не реагують на картон..Лише на залізо.. ))
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Трипищи Омерига!
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единственная мелочь,не учтенная нарасиянскими оркоинженерами - это американская народная пословица - что и "на самую хитрую жопу найдётся свой болт с резьбой" (с)
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всем известно куда конкретно они идут.)))
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Мы, руцкие, невинны и мирно-безоружны,а натовцы агрессивны в своей беспричинной трусости?
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Даже сломаные часы два раза в сутки показывают правильное время...)))
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А раньше по иному высказывалась -
"Мы - мрази, а вы белые и пушистые? Это ты выродок… Да, наверное тебя с автоматом трудно представить, ты только в сети сидишь и тявкаешь?"
"Мой сын не совершал ничего предосудительного ,вы хохлы сами виноваты во всем, предали россию за печеньки гейропы……"
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Если бы РАБссия не воевала с начала 20 века с Японией в 1904 г. и по сегодня,на РАБссии было бы сегодня насэлэния 800 млн. хмырей...
ужОс.пошти Китай
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КацаПсины бараны
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ВВП Китая в 1990 году был всего 4% от мирового.СССР был 15,6%,сегодня РАБссия 1,3 % Китай 19,89% так кто Вяликий сиводни?
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