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 Политика Украины
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 Телеканал Минобороны РФ опубликовал карикатуру на Европу с Крымом в составе Украины. СКРИНШОТ

На странице телеканала Минобороны РФ "Звезда" в Twitter была опубликована карикатура на Европу, в которой Крым был изображен как часть Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські новини", об этом пишет ресурс EU vs Disinformation.

По информации сайта, на прошлой неделе на странице телеканала опубликовали карикатуру, автор которой пытался высмеять заявления о российской угрозе для Европы. На карте, которая иллюстрировала этот материал, Крым нарисовали в составе Украины.

Когда администраторы телеканала "Звезда" заметили "ошибку", они удалили изображение со своей страницы в Twitter и своего сайта.

Автором карикатуры является Виталий Подвицкий, который уже ранее создавал иллюстрации для российских новостных ресурсов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия тайно доставила в оккупированный Крым немецкие турбины в обход санкций ЕС, - Reuters

Телеканал Минобороны РФ опубликовал карикатуру на Европу с Крымом в составе Украины 01

(Скриншот с сайта euvsdisinfo.eu)
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Вот пусть эта училка- давалка и сосет у своего ДАРАГОГО ПУТЛЕРА !
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Россия объявила картонную Армату неуязвимой для американских ракет :D



На Уралвагонзаводе утверждают, что американские противотанковые ракеты не способны пробить защиту картонной Арматы.

Новый российский основной боевой танк Т-14 на базе платформы Армата не способно поразить ни одно из существующих в мире противотанковых средств.

Об этом говорится в годовом отчете Уралвагонзавода, передает РИА Новости.
Россияне уверяют, что такой защиты удалось добиться благодаря комплексу передовых технологических решений, дополняющих друг друга.
"Главной угрозой для танка является пехота, экипированная гранатометами и переносными ракетными комплексами, способная атаковать с неожиданного направления. Поэтому бронированная машина должна уметь держать удар со всех сторон и эффективно противостоять любому оружию. Т-14 Армата стал первым в мире танком, в котором удалось реализовать подобную концепцию", - пишет издание.

Системы защиты Арматы можно условно разделить на три эшелона, включая собственно броню.
Первый - комплекс активной защиты (КАЗ) Афганит. Он должен обнаруживать и уничтожать противотанковые боеприпасы на расстоянии.
В случае атаки управляемой ракетой (ПТУР), наводимой на цель по радиосигналу, ее начинают глушить штатные средства радиоэлектронной борьбы. Их задача - на дальней дистанции разрушить канал связи между оператором и ракетой. Афганит также ставит дымометаллическую завесу, затрудняющую визуальное обнаружение и поражение танка ПТУР с инфракрасным наведением (как на FGM-148 Джавелин).
Второй уровень - система динамической защиты (ДЗ) Малахит. Это навесные контейнеры со взрывчаткой, которые при контакте с противотанковым боеприпасом бьют ему навстречу направленным взрывом.
Читай также:Гармата против Арматы: Чем Украина может победить новый российский танк
Третьим и последним эшелоном обороны является, собственно, броня Арматы. Разработчиками заявлялось, что лобовое композитное бронирование корпуса непробиваемо для современных ПТУР калибра до 150 миллиметров. К таким относятся TOW, Javelin (оба - США), Spike (Израиль), а также все типы ручных противотанковых гранатометов. Кроме того, лоб корпуса держит 120-мм снаряды (основной калибр танков стран НАТО).
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И они в чем- то правы .Взрыватели не детонируют об картон !
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ні .. тут інше..РУзьке хитрі..Вони просто обманули "піндосів".

РАкети взагалі не реагують на картон..Лише на залізо.. ))
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Так даже тут они ни чего не придумали скомуниздив идею у одесских хохлов...ну или не совсем хохлов, но таки одесситов...Одесский танк НИ -1 ( На испуг -1) довольно таки успешно пудрил мозги румынам пропуская сквозь себя все бронебойные снаряды
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А еще "срамота" способна к телепортации и перемещению во времени....
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И как доказательство предоставили фотографии "испытания арматы американскими противотанковыми ракетами"...
...

Трипищи Омерига!
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иными словами,теперь кацапы могут беспрепятственно доехать на ормате до Лиссабона,а если приделать перископ - до и до Вашингтона..
единственная мелочь,не учтенная нарасиянскими оркоинженерами - это американская народная пословица - что и "на самую хитрую жопу найдётся свой болт с резьбой" (с)
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Ну эти "завоеватели мира" могут нести что угодно))А что афганит с малахитом скажут насчёт умелого воина с бутылкой старого ,доброго "молотова"?
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сказочники, а потом начнутся отмазки... "просто потому, что Земля «кривая»" ...
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Не раскрыта тема поребрика и огромной задницы восточнее, сразу за ним. Можно с аквафрешем.
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Кацапы смотрят на запад и видят одних врагов,а что бы бошку повернуть и посмотреть кто их в зад долбит не спроможнi.У них не только с хромосомами беда ,а и с шеями.
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русские идут...
всем известно куда конкретно они идут.)))
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...да ...лоханулися...редактору "звезди" звездец...вибачте за тавтологію...
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"на страницах цензора попрошу не выражаться волюнтаризмом!" (С) ))
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В любой непонятной ситуации гыгыкай и показывай жопу.
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Ну хоть одно лишехромосомое правильно нарисовало
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Такое чувство, что концепцию этой карикатуры подал настоящий бандеровец
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Ну было бы странно если бы на пресс конференции НАТО (видимо именно это подразумевается на карикатуре) была карта с Крымом в составе РФ...
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А что пропогандоны хотели сказать этим шаржем?
Мы, руцкие, невинны и мирно-безоружны,а натовцы агрессивны в своей беспричинной трусости?
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По моему на карикатуре и так видно всё о чём она хочет сказать.
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Крым НАТО и на фиг не облокотился,мешок с гоффном.
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Ну чё тут скажешь...
Даже сломаные часы два раза в сутки показывают правильное время...)))
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Массовые убийства в СССР с 30 декабря 1922 года по 22 июня 1941 года до сих пор Государственная Тайна РАБссии.
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"Мы очень-очень ждем его возвращения. Надеемся, украинские власти пойдут навстречу…Кредит?.. Это совершенно не имеет значения! Там мелкая сумма, кроме того, я еще работаю. При чем тут кредит? Я категорически опровергаю, что сын уехал воевать за длинным рублем! За каким рублем? У нас не было таких проблем, чтобы из-за денег на смерть идти или на тяжелую работу какую-то. Да, в нашем регионе небольшие зарплаты, но мы всю жизнь так жили. И нам хватает, находим выход из положения. Официально заявляю: это неправда, у нас есть все!.. Братья стреляют друг в друга - вот что страшно. Мне просто вот сейчас в голову пришло: это ужасно, когда люди стреляют друг в друга. Мы, простые обыватели, ждем-ждем, смотрим на эти Минские соглашения. Это крик души… Очень тяжело, когда мы, один народ, стреляем друг в друга. Мы, например, по-доброму к вам относимся. У нас никогда не услышишь ничего такого по отношению к украинцам. Во всяком случае, там, где я живу, нет такой ненависти. А тут и в мой адрес, и в адрес сына матом: мол, такие-сякие. Очень страшно и неприятно такое слышать. Неприятно - это мягко сказано ".

А раньше по иному высказывалась -

"Мы - мрази, а вы белые и пушистые? Это ты выродок… Да, наверное тебя с автоматом трудно представить, ты только в сети сидишь и тявкаешь?"
"Мой сын не совершал ничего предосудительного ,вы хохлы сами виноваты во всем, предали россию за печеньки гейропы……"
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Рано или поздно кацапы вернут Крым Украине, без воды том будет жопа природе пустыня и солончаки Сиваша, кто был на перекопе тот видел белые соляные поля. Про виноделие в Крыму кацам стои забыть как и про сельское хозяйство.
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больше всех, тому шо расею все обложили, рад чукотский скульптор. теперь у него, кроме отечественного матерьяла, куча несанкционного импортного. токо соскребай и вайай ))
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Демографы РАБссии подсчитали интересную вещь :
Если бы РАБссия не воевала с начала 20 века с Японией в 1904 г. и по сегодня,на РАБссии было бы сегодня насэлэния 800 млн. хмырей...
ужОс.пошти Китай
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больных на голову всегда изолируют по палатам, а тут целая страна идиотов, на всех палат нехватит, поэтому, вот так, как показано на карте. Ещё и удивляются. Дебилы бля.
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Для НАТО стратегически важен Бахрейн и никто больше.Именно оттуда ракеты НАТО могут поразить любую цель на планете Земля.
КацаПсины бараны
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Калмыко-удмурто-буряты там обитають камасютру изучають
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У дебиловбля всегда где-то что-то даёт сбой. Оно от природы нормально работать не может.
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Интересную вещь нарыл в Ютьюбе.
ВВП Китая в 1990 году был всего 4% от мирового.СССР был 15,6%,сегодня РАБссия 1,3 % Китай 19,89% так кто Вяликий сиводни?
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блин какие "русские" ну нет на кацапстане русских и не быпо ни когда! Буряты, нанайцы, московиты, чиченцы, и т. д., только русских ни когда не было, разве что мааскваасраань там строили. Даже петька №1 это понимал и назвал всех кацапов росами (официально)! Правда эйльдештейн в вики поковыряться, но 4 года назад... Кассабы (кацапы) там существуют, даже не живут!
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походу таки отрабатывают вариант - "удрать"
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныТелеканал Минобороны РФ опубликовал карикатуру на Европу с Крымом в составе Украины. СКРИНШОТ
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