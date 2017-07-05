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 "Проект по артиллерии 53-й бригады закрыт. Арта стала на порядок более современней, злее, точней и агрессивней", - волонтер Мысягин. ФОТОрепортаж

Волонтер Юрий Мысягин обнародовал информацию о том, что благодаря негосударственной помощи для артиллерии 53-й бригады закуплено необходимое оборудование.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Мысягин отметил: "Проект по арте 53-й бригаде выполнен и закрыт!!! Теперь на Светлодарской дуге нашей пехоте будет гораздо легче продвигаться впереди и брать новые позиции и высоты на пути к Дебальцево, потому что наша АРТА стала на порядок более современней, злее, точней и агрессивней. Они и раньше в ответ на обстрелы наших позиций, неплохо доставали обдроченцев и даже за Дебальцево, а теперь будут еще "нежнее'" и точнее работать по целям.

В выходные мы все отвезли и передали:
Планшеты с специальными военными программами - 22 шт.
Телевизоры ( 42 ) во все штабы подразделений, для военных программ - 5 шт.
HD приставки с специальными военными программами и комп. мышки к ним - 5 шт.
Специальные военные защитные чехлы для, всех планшетов - 45 шт.
Повербанки ( 20000 mAh ) для всех планшетов - 45 шт.
Устройства для быстрой зарядки "повербанка" - 45 шт.
Метеостанции "Kestler" с блютузом - 3 шт.
Флюгера к метеостанциям - 3 шт
Тренога к метеостанции - 3 шт.
Генераторы 2,5 кВт для разведывательных комплексов АЗК-7 - 4 шт.

Это уже вторая бригада после 54-й ОМБр, в которой весь БрАГ (бригадно-артилерийская группа), корректировщики и наблюдатели, доукомплектованы и обеспечены полностью всеми современными системами для ведения более точного артиллерийского огня по целям противника.

Огромное спасибо всем кто помог и поучаствовал! Вместе мы это сделали! Переходим к другим большим и важным проектам".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Им не тяжело "достать" любые позиции обдр#ченцев, и даже за Дебальцево", - волонтер Мысягин просит помочь доукомплектовать 53-ю бригаду. ФОТОрепортаж

Проект по артиллерии 53-й бригады закрыт. Арта стала на порядок более современней, злее, точней и агрессивней, - волонтер Мысягин 01

Проект по артиллерии 53-й бригады закрыт. Арта стала на порядок более современней, злее, точней и агрессивней, - волонтер Мысягин 02

Проект по артиллерии 53-й бригады закрыт. Арта стала на порядок более современней, злее, точней и агрессивней, - волонтер Мысягин 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бойцам 22-го батальона, обратившимся за помощью к волонтерам, угрожают и объявляют выговора, - волонтер Мысягин

Проект по артиллерии 53-й бригады закрыт. Арта стала на порядок более современней, злее, точней и агрессивней, - волонтер Мысягин 04

Проект по артиллерии 53-й бригады закрыт. Арта стала на порядок более современней, злее, точней и агрессивней, - волонтер Мысягин 05

Проект по артиллерии 53-й бригады закрыт. Арта стала на порядок более современней, злее, точней и агрессивней, - волонтер Мысягин 06

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Гарно хлопці! Слава волонтерам і воїнам-захисникам!
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волонтеру Мысягину присвоить звание и поставить на должность нач.снаб. ВСУ... Нам нужно,что бы не только в 53 бригаде, но и везде арта стала злее и точнее...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия"Проект по артиллерии 53-й бригады закрыт. Арта стала на порядок более современней, злее, точней и агрессивней", - волонтер Мысягин. ФОТОрепортаж
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