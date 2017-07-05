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 Украина нам задолжала пенсии с 2014 года. Положение семьи катастрофическое, - горловский террорист жалуется "мэру города от ДНР" на невыносимые условия жизни. ФОТО

боевик горловка

Бывший боевик , принимавший участие в террористической организации "ДНР" с "оружием в руках одним из первых" остался никому не нужен после того, как его комиссовали. Теперь он взывает к патриотизму мэра Горловки от "ДНР", пишет ему письма и просит найти работу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Gorlovka.ua

"Я, Уваров Сергей Иванович, горловчанин, судим, пенсионер (последнее место работы "Донецкоблэнерго"), бывший ополченец ВС ДНР обращаюсь к Вам, уважаемый Иван Сергеевич с просьбой помочь мне трудоустроиться, так имею семью - престарелую мать жены - 2400 р. пенсии, безработная жена, швея и сын четвероклассник", - далее террорист Уваров описывает свои подвиги во имя "ДНР".

Он отмечает, что положение его семьи катастрофическое. В "армию" не берут из-за папилломы, которую "заработал в окопах" и по возрасту, а прожить на свою пенсию и пенсию тещи нереально. "Украина с июля 2014 года задолжала нам пенсии, которые мы не смогли вернуть по известным причинам", - нарекает 62-летний Уваров.

Как отметили в городском центре занятости. данное обращение было расписано на них, чтобы трудоустроить ополченца. Ему предложили временную работу - белить бордюры, но он отказался.

Украина нам задолжала пенсии с 2014 года. Положение семьи катастрофическое, - горловский террорист жалуется мэру города от ДНР на невыносимые условия жизни 01

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Да шоб ты здох падло,гавно еш из под себя.Пенсию ему ,ты её просрал
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пан Корвин, а ты случаем не из бест альянса
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Почему он её просрал. Когда Украина назад вернёт Донбасс он и ему подобны будут аж бигом получать пенсию. Даже все те же "меры ДНР" будут точно так же сидеть на местах, и все те же мусорилы ДНР так же станут новой полицией и будут вполне официально получать зарплаты, так же будут люто ненавидеть Украину но исправно получать от неё пенсию и ждать следующего удобного случая для создания новых "народных" республик. Благо власть в Украине добрая всем сепарам стараеца угодить. Так что будут они получать пенсию, более того ещё больше тебя будут получать. К тому времени уже наверно костая путинская воровка будет второй или третий срок досиживать, вместо барыжки липецкого, и кормить даунбасек под присмотром своих кремлёвских босов.
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Послушай, ДАУНбац, вот пришла к вам Россия,
Вся в лентах и флагах, и прочей красе;
И не хер скулить, если сами просили,
Махали флажками практически, все.
Теперь поцелуйте казаков в их жопы,
Отдайте "кадыркам" на случку всех баб.
Вы так опасались коварной Гейропы,
Как воли боится задроченный раб.
Всё!!! Сопли -в кулак - и в подвалы, как мыши...
Доешьте харчи, если был там запас.
Донбасс, а Хуйло тебя видит и слышит,
Как слышит пассивного злой пидарас.
Не жаль отщепенцев, не жаль мне отстоя;
А жаль тех ребят, что вставали за вас;
И лезли под пули за место пустое,
Каким ты и есть, Крым, Луганск и Донбасс.
-Это что здесь за дурдом?!
-РуссЬкий мЫр пришел в твой дом!!!
-Кто мне здесь всё раздолбал?!
-Это тот, кого ты звал
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Такого кормильца Украина потеряла, а их там не счесть сколько
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Да вы на его пузо посмотрите, он еще и оркам в окопы еду носит, а не хватает на новый телевизор.
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Обратите внимание: ""Я, Уваров Сергей Иванович, горловчанин, судим, пенсионер..." - онО судимость подаёт как достоинство?
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Так судим фошыздами же. Диссидент хренов. А так что же, пусть приезжает в Украину за пенсией с этим письмом, расцелуем.
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х...й, завернутый в газетку, заменяет сигаретку... и пенсию от Украины.
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Жизнь висит на нитке а Оно думает о прибытке... Подожди немного, скоро ты получишь что заслужил.
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там невся история.. . ему предложили в жэк работать за 1900 румпилей там бардюрки красить оно отказалось
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На эти фото смотришь, и уже не охота возвращения ОРДЛО
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а ведь этот гнус будет когда то амнистирован (возможно) и отсудит через всякие ЕСПЧ свою пенсию у Украины с 2014 года ..., а если сядет (не амнистируют) то это тоже не основание для не выплаты...
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Типичные "наши" люди.Украина не государство,но пенсии дайте.Идите на х.й п..сы.Даунбасс надо забирать,только выкинув этих чмырей за поребрик.
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Может еще Крысчанам пенсии платить? вообще охуели
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а що "слабо" приїхати в Україну отримати "пенсію" ?
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серёга иванович, Украина задолжала тебе всего лишь одну пулю,
а на большее ты не расчитывай!
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ВО время когда практикуюца масовые растрелы тратить пули экономически не выгодно. Тогда придумывают многоразовые средства убийства двуногих тварей не требующие никаких последующих финансовых вложений, как например - гильотина, виселица, топор палача и прочие забавные мелочи которые могут работать долго и исправно без вложений, а пули денег стоят. Тем более что патронный завод строить ещё даже не начинали, то и запасы их ограниченные. Пора бы в Украине уже что нибудь подобное начинать практиковать. Начать можно с Банковой и с Мариинского дворца.
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Сирожа Уваров, а ты думал в сказку попал?! Жаль, что про подвиги не упомянули. До 62 лет дожил, а ума не набрался. Украина ему что-то должна?
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Прежде всего теперь Украина таким как этот Уваров задолжала суд и приговор...
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А чЁ? Говорит, воевал на Колчаковских фронтах... Извольте теперь подавать Кемську волосТ.
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"Ему предложили временную работу - белить бордюры, но он отказался Источник: https://censor.net.ua/p446671" - надо отправить его красить небо!!! много вопросов сразу решится!
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Украина с июля 2014 года задолжала нам пенсии....

et prosto psc takih urodov tolko i i
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и ваще папилома неводится в окопах.....разве шо на скрепных половых органах и деснах ......
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Ващета влажные места для этого вируса самое то. Ичтосукахарактерно, чаще всего передаётся при половом контакте. Что какбэ намекает. )
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Загадочная русская душа.

Причем, на всю голову.
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То есть пенсию ему задолжала Украина, против которой он воевал с "оружием в руках одним из первых". Как у них в головах это все состыкуется? %)
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у них нет головы- поэтому мы и не можем понять что у них "в головах", "какая у них логика"...- потому что у них априори нет таких понятий, даже и пытаться не надо
Такие как это существо- просто животные, которые действуют на инстинктах, и не имеют отношение к Homo sapiens
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Гены, батенька, гены...Там в кукушке столько места свободного, шо все можно состыковать...
и москаль где б не жил - москалем остается....
Если их вице-премьер Рогозин гордится созданным в московии в 21 веке летающим самолетом...шо хотеть от сидельца...
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Как жрут и столуются кацапо-ордынские мрази, террористы дЫры-ДыНыРы в Украине.
"не понимаю ни слова по-украински"
https://www.youtube.com/watch?v=uQQbjlqgWsQ
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Ему предложили временную работу - белить бордюры, но он отказался. (с)

Предложили бы белить "паребрики"-может согласилось бы.
А единственное,что должна Украина подобным персонажам-прочная верёвка и не менее прочная перекладина.
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...и обязательно кусочек мыла !))) без мыла никак
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это как-то не гуманно )))тогда уже монтажной пены в зад ему задуть, растянуть так сказать удовольствие.мы же гуманисты ёлки-палки)))
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таких персонажей как этот уваров нужно отправлять на Львовский мясокомбинат на переработку и делать консервы для животных.пенсии он захотел...блинов на лопате тебе, сука ватная и твоим семейным дибилам
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на крысьме сегодня :
1. Первый пошел: Прокуратура Автономной Республики Крым сообщила, что в Херсоне им сдался крымчанин, который получил медаль от оккупантов "за возвращение Крыма". Имя предателя не разглашается. Его, скорей всего, освободят от ответственности за явку с повинной http://www.sobytiya.info/news/sovestlivyy-vladelec-medali-za-vozvraschenie-kryma-dobrovol-no-sdalsya-sbu
2. Оккупанты в "судебном" порядке преследуют за религиозные убеждения. Уже есть информация о 6-ти решениях по административным делам, возбужденным в 2017 году за религиозную деятельность в Крыму http://crimeahrg.org/v-kryimu-v-sudebnom-poryadke-presleduyut-za-religioznyie-ubezhdeniya/
3. Оккупанты плачутся, что ЮНЕСКО прервала все контакты с объектами культурного наследия в Крыму. Теперь дограбят Крым окончательно https://15minut.org/news/172523-yunesko-prervala-vse-kontakty-s-obektami-kulturnogo-naslediya-okkupirovannogo-kryma
4. В Стамбуле проходит 49-я Генеральная ассамблея Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС). Попытка россии утвердить в ПАЧЭС мандат крымского "депутата" Шперова Павла, назначенного Кремлем, провалилась. Шперову, которого поддержала только Армения (не считая россии), пришлось покинуть пленарное заседание http://qha.com.ua/ru/politika/v-paches-ne-odobrili-utverjdenie-mandata-krimskogo-deputata/175720/
5. Началась очередная оборона Севастополя, которую провалят, как и все предыдущие. В городе появились листовки с иллюстрациями Второй мировой войны, включая изображения нацистов, и текстом: "Севастополь! 4 оборона. Земельная мафия не пройдет!", "Скажем НЕТ генплану застройки!", "Земельная мафия хочет разрушить наши дома!" "Вставай! Не дадим земельной мафии реализовать генплан застройки" https://twitter.com/OccupyYalta/status/882262164786085888 (фото).
6. В Севастополе что-то пошло не так: "На Омеге снова строятся бары, прямо на пляже поставили кино с долби, и дробятся там в экран. Все хорошее, что было сделано при хохлах, все забыто. Такое ощущение, что вновь вернулись в 90-ые" https://twitter.com/Kosstik8/status/882305301818376192 (скрин).
7. А помнишь поезда? А помнишь нормальные банки? А помнишь туристов? А помнишь перспективы? А помнишь возможность развиваться? А помнишь…
8. 5 июля 2008 года ватники Севастополя не позволили военнослужащим ВМС Украины установить на пристани мемориальную доску в честь 90-летия поднятия на кораблях ЧФ украинских флагов. Кизяк Анатолий Марета призвал предателей отметить сегодня это гнусное событие и заявил, что их борьба продолжается, т.к. "возвращать матушке россии надо все наши русские земли". Напомню, что против Мареты оккупанты завели уголовные дела за его длинный язык, которым он постоянно высказывал недовольство происходящим в "родной гавани" https://twitter.com/KrimRt/status/882247700682506240 (фото-скрин).
9. Почему в Крыму боятся разговаривать? Вот почему: оккупанты размещают в Крыму билборды, на которых они изображены террористами, с надписью: "Крым без террора" https://twitter.com/OccupyYalta/status/882295216811761667 (фото).
10. Очередные новости из жизни преступницы Поклонской: ее сестра, Елена Осадчая (детский психолог), стала заместителем гендиректора "Черноморнефтегаза". Причем оказалась она на этом посту после того, как Поклонская, будучи "прокурором", нашла (?) в компании нарушения на 20 млн, о которых все забыли после назначения Осадчей http://primechaniya.ru/home/news/iyul_2017/poklonskaya_osadchaya_chernomorneftegaz/ (фото).
11. Жительница Судака позвонили на радиостанцию Крым.Реалии: "Я хочу сказать по поводу экономической зоны. Это все блеф. Сегодня путинские злодеи раздуваются от гордости, что они сделали такую пакость всему международному сообществу. Все только сейчас поняли, что это такое. Крым для россии - это тяжкое невыносимое бремя. Все регионы страдают, потому что сюда все везут, оббирая другие регионы. Потому что нельзя теперь ударить лицом в грязь. Пляжи - полупустые, люди не едут. Все, кто занимался бизнесом летом, сейчас плачут. Потому что нет людей, нет отдыхающих, а Крым жил из-за этого. А Украина была, есть и будет. Будет Украина!" https://twitter.com/krymrealii/status/882554461658468352 (видео).
12. Пытаемся разглядеть в Рыбачьем (Алушта) 6 млн туристов, но тщетно https://twitter.com/KrimRt/status/882512636650323972 (фото).
13. Российские эксперты в турбизнесе воспринимают нынешний курортный сезон в Крыму как катастрофу. Называют миллионы причин, кроме одной главной - ОККУПАЦИИ https://15minut.org/news/172540-krymskie-otelery-vosprinimayut-nyneshnij-kurortnyj-sezon-v-krymu-kak-katastrofu-ekspert
14. Сижу с ребенком в кафе, вокруг одни местные. Курортники заходят, смотрят на цены и уходят. Богатый нынче турист.
15. Отсутствие туристов погружает остров 404 в средневековье: "Судакские турагентства избавляются от конкурентов при помощи колдунов. Несколько дней назад реализаторы путевок нескольких турагентств Судака стали находить у своих торговых мест странные предметы - куриные яйца, свечи и другую мистическую атрибутику. Причем предметы были не просто подброшены, а аккуратно припрятаны в торговых палатках". Скоро самых удачных реализаторов будут предавать анафеме и сжигать на кострах https://twitter.com/CrimeaUA1/status/882533383406055425 (скрин).
16. "Предпринимателей на рынке в Судаке оштрафовали за продажу рыбы и морепродуктов без документов". Предлагаю услуги мага, колдуна, делаю приворот оккупанта на тебя. Недорого! https://ru.krymr.com/a/news/28596955.html
17. Оккупантов в Феодосии заинтересовало, откуда горожане берут запрещенку. Будут выяснять. В "русском мире" нужно жрать только дерьмо, чтоб соответствовать экстерьеру http://fresh.org.ua/novosti/134353/mera-feodosii-zainteresovalo-otkuda-goroshane-berut-zapreshchenku_2017-07-05
18. Если раньше только патриоты Украины спасались сарказмом и юмором, чтоб не сойти с ума, то теперь такое поведение становится общим трендом: "Что за огромная яма посреди Фрунзе возле Будьмо? Почему она растет и никто ее не засыпает?", "Просто в один прекрасный день там провалился асфальт", "Украшение города", "Черная дыра, асфальт проваливается в сингулярность", "Это будет гейзер", "Эта яма вне графика, в этом году засыпают другие ямы", "Это провокация Украины", "Это чтоб не снимать асфальт перед реконструкцией дороги на 60-70 см, ждут, пока асфальт снимется на эту глубину сам", "Это то место, где можно застрять в текстурах!", "Фонтан будет! Глубокий фонтан", "Лангольеры прорываются в наш мир!", "Новый туристический маршрут - посещение Провала", "В Евпатории ямы обычно засыпают толчеными унитазами. Видимо, нет свободных унитазов", "Как обычно, всем насрать" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/882542770694631424 (скрин).
19. В Керчи случилось чудо! Из кранов полился Вятский квас! https://twitter.com/KrimRt/status/882530975095324672 (фото).
20. Что-то после 26 июня нет ни одного сообщения на ватофоруме про получение виз в теме "Где будем получать визы?". Наверное, освоили безвиз по украинским биометрическим загранпаспортам.
21. Первое свидание всегда так волнительно! Какие туфли надеть, чтоб ему понравиться? Молчать или говорить? Быть развратной или корчить недотрогу? Короче, путин сейчас нереально нервничает перед встречей с Трампом.
22. Ватный знакомый после поездки в Одессу заявил: "У них там в разы лучше. Жаль, что обратно уже ничего не вернуть. Путин нас не отдаст".
23. Предлагаю ремонт и обслуживание мозгов методом внушения, что скоро построят мост.
P.S. Крым - это курорт. Крым - это отдых. С приходом оккупантов в Крыму теперь отдыхают все: редкие туристы, рабочие, отельеры… ВСЕ! Не жизнь, а мечта - мечта с привкусом горечи…
КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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паллилома...кстати определенный ее вид половым путем передается...В окопах, говоришь, у вас можно заразиться))))))))))))
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Нехай краще ця сєпарська курва напише скаргу в Спортлото....
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Животное воевало против Украины и еще считает что она ему чтото должна? Уникальные люди эти дамбасяне. И конечно же судим. Конечно, ведь совок сгонял гопоту и быдло с восточных земель, как говорили им два пути: в тюрьму или в шахту. Теперь расхлебываем послествия.
Понять, простить, реинтегрировать, дать пенсию военного, а сынуле квоту в вуз, и конечно особые права в определении политики государства.
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Дядя, проблема твоя легко решается: нужно подробная автобиография, особенно за последние 3 года, и велкам в Украину, за пенсией. Да, и еще - не забудь захватить побольше удостоверений от ДыНыРы, для надежности.
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с одной судимостью ему ничо не светить. там две судимости в большой цене. тогда мог бы стать презом горловки )))
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Да на Украине-то тоже не зашибись
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Морда типичного мордовского безродного урода. Все эти "горловчане" приперлись в свое время из Йошкар-Олы или Пензы какой-нибудь. Генетические дегенераты.
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ну вот какая-то нескладушечка вырисовывается...: если верить более ранним публикациям цензора-в дыныры ща в популченцам гребуть усех... нариков, алкашей, судимых и т.д...
а тут какие-то папиломы, и с чего вдруг комисовали???
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Ну чЁ, кацапы? Как за независимость повоевали?
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Выращивай папилломы и жри их, со своим выблядком.
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Чем больше времени проходит с 2014 - тем больше начинаешь задумываться что лугандония это сплошной клубок проблем, с засранной экологией и засраными мозгами местного населения, каждый третий судимый, каждый пятый сепар, каждый второй ватник.. И за какой хрен там всё разрушенное рашистами Украина будет восстанавливать и таким как этот ещё долги по пенсиям за 3 года выплачивать?
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Положение семьи катастрофическое а пузо, блядь, как будто ему сам ахметов со стола сбрасывает.
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Самое ужасное, что он приедет и ему действительно дадут пенсию.
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Отсосешь орк гавноросский!Иди на трассу там подрабатывай,всех участь такая будет ожидать..пенсий ему захотелось..пфф))))
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куй тебе собачий, а не пенсию украинскую! выходи на площадь центральную и ори: " раасссиия! раасссиия! раасссиия!..."

Украина нам задолжала пенсии с 2014 года. Положение семьи катастрофическое, - горловский террорист жалуется "мэру города от ДНР" на невыносимые условия жизни - Цензор.НЕТ 6056
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Таких козлов надо вообще лишать украинской пенсии.Пенсию в рублях получает от хуйла вместе с супругой праституткой вот пускай сидят и не гавкают. Звали хуйла вот с него и требуйте а пока красьте поребрик когда жрать захотите.
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Ось воно як... А шо, бильшэ хер сосать вжэ нэ камильфо у обдроченцив???
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияУкраина нам задолжала пенсии с 2014 года. Положение семьи катастрофическое, - горловский террорист жалуется "мэру города от ДНР" на невыносимые условия жизни. ФОТО
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