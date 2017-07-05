 Директор медицинского коллежда задержан на Закарпатье при получении 1 тыс. долл. взятки, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Руководитель учебного заведения требовал неправомерную выгоду от абитуриентов, которые намеревались учиться в медицинском колледже и подали документы на поступление. В рамках производства было установлено, что за поступление чиновник требовал 1 тыс. долларов с человека.
Документирования и задержания педагога проходило в рамках производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
Изъяли 1000 долларов. Проводятся обыски по месту работы фигуранта.
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