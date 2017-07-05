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 Директор медицинского коллежда задержан на Закарпатье при получении 1 тыс. долл. взятки, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Сегодня, 5 июля, оперативники Управления защиты экономики в Закарпатской области Нацполиции и следователи прокуратуры задержали директора медицинского колледжа при получении взятки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Руководитель учебного заведения требовал неправомерную выгоду от абитуриентов, которые намеревались учиться в медицинском колледже и подали документы на поступление. В рамках производства было установлено, что за поступление чиновник требовал 1 тыс. долларов с человека.

Директор медицинского коллежда задержан на Закарпатье при получении 1 тыс. долл. взятки, - Нацполиция 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: На Закарпатье врач требовал от граждан взятки за оформление документов о лечении, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Документирования и задержания педагога проходило в рамках производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Директор медицинского коллежда задержан на Закарпатье при получении 1 тыс. долл. взятки, - Нацполиция 02
Директор медицинского коллежда задержан на Закарпатье при получении 1 тыс. долл. взятки, - Нацполиция 03

Изъяли 1000 долларов. Проводятся обыски по месту работы фигуранта.

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Что-то медики сегодня разбушевались...Или это тот же самый ? Тогда вроде четыре штуки баксов было...
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одни обогащаются миллионами и неприкосновенные, других же мордой в асфальт .....мало взял что ли
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....может в консерватории что-то подправить))))
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Вот такой выпускник с купленным дипломом выпускника медицинского колледжа , подойдет к жертве со скальпелем на операционном столе .

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вот там где повалили, прям там было его связать, отойди и дождаться поезда. А то ведь судья отпустит
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияДиректор медицинского коллежда задержан на Закарпатье при получении 1 тыс. долл. взятки, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
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