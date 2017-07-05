 Полиция пресекла преступную попытку организованной банды отобрать жилье у законных владельцев в селе под Киевом. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте внутренней безопасности Национальной полиции Украины.
В сообщении отмечается: "В Киевское областное управление Департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины обратился мужчина. Он рассказал, что неизвестные ему лица не позволяют попасть в дом, который ему законно принадлежит и находится в Бориспольском районе Киевской области. Кроме того, заявитель отметил, что местная полиция не спешит реагировать на его жалобы по этому поводу.
Эту информацию работники внутренней безопасности сообщили руководству главка полиции Киевской области. Как следствие - следователи Бориспольского отдела полиции по данному факту самоуправства начали уголовное производство по ст.356 Уголовного кодекса Украины.
Во время досудебного расследования правоохранители установили, что заявитель несколько лет назад приобрел земельный участок и дом в селе Гнидын. По договоренности человек позволил определенное время пожить там предыдущему владельцу. Однако, когда оговоренный срок закончился, старый хозяин отказался покинуть дом. Кроме того, на территории усадьбы появилась группа неизвестных людей, которые всячески препятствовали законному владельцу попасть в дом.
Более того, в том же населенном пункте аналогичная ситуация произошла еще с одним владельцем недвижимого имущества. Как и в предыдущем случае, и группа незнакомцев помешала мужчине зайти к себе.
Получив санкцию суда, оперативники Управления ДВБ Нацполиции и работники полиции Киевщины провели обыски на территории домов, хозяйственных зданий и во дворах домовладений пострадавших владельцев.
В результате правоохранители задержали шесть участников преступной группы. У них изъяли несколько единиц оружия и боеприпасы к нему. Установлено, что молодые люди возрастом 18-27 лет прибыли в Киевской области из Сум, где они известны в криминальных кругах.
В настоящее время изъятое оружие отправлено на экспертизу. Решается вопрос о конечной квалификации действий участников группы, с целью привлечения их к ответственности. Продолжаются следственные действия".
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У зверненні міститься заклик до Президента, Кабінету Міністрів та Верховної Ради негайно підписати закон "Про амністію у 2016 році", націоналізувати російський капітал в Україні, припинити постійне зростання тарифів на комунальні послуги та продовжити мораторій на продаж землі до врегулювання соціяльно-економічної та суспільно-політичної ситуації в країні.
Також перед початком сесії біля Тернопільської ОДА відбувся пікет за участи "Свободи", "Правого сектора" та "Національного корпусу". Активісти вимагали від депутатів поставити на розгляд сесії та ухвалити звернення з вимогою до керівництва держави щодо негайного підписання закону "Про амністію у 2016 році", та вжити невідкладних заходів щодо захисту національних інтересів держави та соціяльних прав громадян.
"Президент України досі не підписав закон про амністію, що звільнило би від кримінальної відповідальності частину ув'язнених учасників російсько-української війни. Зволікання Президента пов'язують з тим, що згідно з таємним протоколом до Мінських домовленостей, амністія захисникам України можлива лише разом із амністією терористам.http://svoboda.org.ua/news/events/00116686/
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http://nv.ua/ukr/ukraine/events/krimchanin-vlasnik-medali-za-povernennja-krimu-zdavsja-sbu-1434347.html
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после Кировоградщины возникают сомнения...
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