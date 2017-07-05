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Все про:Киевская область (1602) ОПГ (163) собственность (75)

 Полиция пресекла преступную попытку организованной банды отобрать жилье у законных владельцев в селе под Киевом. ФОТОрепортаж

В Гнидыне (Киевская область) вооруженная банда из шести участников не допускала законных владельцев в принадлежащие им дома. О самоуправстве злоумышленников узнали оперативники внутренней безопасности Национальной полиции Украины. Вместе с работниками полиции Киевской области они задержали преступную группу.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

В сообщении отмечается: "В Киевское областное управление Департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины обратился мужчина. Он рассказал, что неизвестные ему лица не позволяют попасть в дом, который ему законно принадлежит и находится в Бориспольском районе Киевской области. Кроме того, заявитель отметил, что местная полиция не спешит реагировать на его жалобы по этому поводу.

Эту информацию работники внутренней безопасности сообщили руководству главка полиции Киевской области. Как следствие - следователи Бориспольского отдела полиции по данному факту самоуправства начали уголовное производство по ст.356 Уголовного кодекса Украины.

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Во время досудебного расследования правоохранители установили, что заявитель несколько лет назад приобрел земельный участок и дом в селе Гнидын. По договоренности человек позволил определенное время пожить там предыдущему владельцу. Однако, когда оговоренный срок закончился, старый хозяин отказался покинуть дом. Кроме того, на территории усадьбы появилась группа неизвестных людей, которые всячески препятствовали законному владельцу попасть в дом.

Более того, в том же населенном пункте аналогичная ситуация произошла еще с одним владельцем недвижимого имущества. Как и в предыдущем случае, и группа незнакомцев помешала мужчине зайти к себе.

Получив санкцию суда, оперативники Управления ДВБ Нацполиции и работники полиции Киевщины провели обыски на территории домов, хозяйственных зданий и во дворах домовладений пострадавших владельцев.

В результате правоохранители задержали шесть участников преступной группы. У них изъяли несколько единиц оружия и боеприпасы к нему. Установлено, что молодые люди возрастом 18-27 лет прибыли в Киевской области из Сум, где они известны в криминальных кругах.

В настоящее время изъятое оружие отправлено на экспертизу. Решается вопрос о конечной квалификации действий участников группы, с целью привлечения их к ответственности. Продолжаются следственные действия".

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Полиция пресекла преступную попытку организованной банды отобрать жилье у законных владельцев в селе под Киевом 01

Полиция пресекла преступную попытку организованной банды отобрать жилье у законных владельцев в селе под Киевом 02

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Полиция пресекла преступную попытку организованной банды отобрать жилье у законных владельцев в селе под Киевом 03

Полиция пресекла преступную попытку организованной банды отобрать жилье у законных владельцев в селе под Киевом 04

Полиция пресекла преступную попытку организованной банды отобрать жилье у законных владельцев в селе под Киевом 05

Полиция пресекла преступную попытку организованной банды отобрать жилье у законных владельцев в селе под Киевом 06

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Банда из 8 человек, промышлявшая разбоем и кражами, задержана на Кировоградщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
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красиво так лежат, как будто долго перед этим тренировались. Это случайно не инсценировка, чтобы обелить КОРД в Кировоградской области в сказке о том, как фермер и его семья "подарили твою агрофирму" совершенно неизвестному лицу?
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Нормально ,хоча,думаю ,ніхто б особливо не засмутився якби і'х трішки пристрелили
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5 липня 2017 року на сесії Тернопільської обласної ради депутати підтримали проєкт рішення, ініційованого фракцією ВО "Свобода", щодо підписання закону "Про амністію у 2016 році" та вжиття невідкладних заходів для захисту національних інтересів держави та соціяльних прав громадян.
У зверненні міститься заклик до Президента, Кабінету Міністрів та Верховної Ради негайно підписати закон "Про амністію у 2016 році", націоналізувати російський капітал в Україні, припинити постійне зростання тарифів на комунальні послуги та продовжити мораторій на продаж землі до врегулювання соціяльно-економічної та суспільно-політичної ситуації в країні.
Також перед початком сесії біля Тернопільської ОДА відбувся пікет за участи "Свободи", "Правого сектора" та "Національного корпусу". Активісти вимагали від депутатів поставити на розгляд сесії та ухвалити звернення з вимогою до керівництва держави щодо негайного підписання закону "Про амністію у 2016 році", та вжити невідкладних заходів щодо захисту національних інтересів держави та соціяльних прав громадян.
"Президент України досі не підписав закон про амністію, що звільнило би від кримінальної відповідальності частину ув'язнених учасників російсько-української війни. Зволікання Президента пов'язують з тим, що згідно з таємним протоколом до Мінських домовленостей, амністія захисникам України можлива лише разом із амністією терористам.http://svoboda.org.ua/news/events/00116686/
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А гарантії вкладникам Приватбанку йому теж хуйло забороняє підписати?!
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Кримчанин-власник медалі за "повернення Криму" здався СБУГромадянин України, мешканець анексованого Криму, добровільно звернувся до співробітників Служби безпеки України у Херсоні та зізнався у співпраці з Росією з "метою підривної діяльності проти України".Про це повідомляє прес-служба прокуратури Криму.Слідчі встановили, що чоловік, одразу після анексії Криму, у квітні 2014 року у Севастополі отримав медаль "За возвращение Крыма". Також кримчанин підтвердив, що у майбутньому він мав брати участь у диверсіях з блокування військових частин Збройних сил України, що перебували на території окупованого півострова.Правоохоронці встановили, що чоловік не виконав жодного з завдань, поставлених росіянами. В результаті, врахувавши добровільне зізнання підозрюваного, прокуратура направила до суду прохання звільнити чоловіка від кримінальної відповідальності на підставі ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада).
http://nv.ua/ukr/ukraine/events/krimchanin-vlasnik-medali-za-povernennja-krimu-zdavsja-sbu-1434347.html
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какая то мутная история . Как это купил дом и разрешил пожить? А договор был? Это гражданско - правовые отношения, нужно через суд выселять с исполнителем по ГПК. Дом видно дорогущий в Гнидыне. А так получается старый хозяин заручился поддержкой вооруженных пацанов с Сум, а новый заплатил ментам. Ибо в чем самоуправство? Нельзя гражданско-правовые отношения решать с помощью уголовного права, и никто бесплатно этого делать и не станет. а может новый хозяин вообще подделал документы и с ментами отжал дом?
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при цьому вбачається, що місцева поліція відмовилась лізти у цивільно правові відносини, а обласне керівництво та УВБ кинулу свою "чорну сотню", і напевне виселили без рішення суду та без виконавчого провадження, особу, яка там проживала на законних підставах...а як привод для виселення використали ухвалу про проведення обшуку у кримінальному провадженні
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якщо вони виселели особу, яка ще й там прописана, то це вже не самоуправство, а 365 КК
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оружие , кстати может оказаться и зарегистрированным
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у них там керівники в області, раніше були начальниками при колишній владі, начальник УП області колишній податковий міліціонер ...Колишній начальник корумпованого Ірпінського міського відділу Головного управління МВС України в Київській області При Януковище З травня 2010 по вересень 2013 - заступник начальника управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю Управління МВС України в Чернігівській області. Але чомусь....замість люстрації та звільнення знову виплив вже начальником УП Області
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а у законных ли?
после Кировоградщины возникают сомнения...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПолиция пресекла преступную попытку организованной банды отобрать жилье у законных владельцев в селе под Киевом. ФОТОрепортаж
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