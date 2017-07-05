 Лукашенко планирует в ближайшее время посетить Украину, - Ирина Геращенко. ФОТО

Об этом сообщила в Фейсбуке первый вице-спикер Верховной Рады, участник мирных переговоров в Минске Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
"На полях ПА ОБСЕ - короткий разговор с президентом Беларуси. Лукашенко сказал, что планирует в ближайшее время посетить Украину и обсудить весь спектр двусторонних отношений. Я, в свою очередь, рассказала, что только что закончилась работа Минских групп, украинская сторона делает все, чтобы был прогресс, в первую очередь в сфере безопасности и гуманитарном блоке, но пока, к сожалению, нет результатов и что больше всего нам болит вопрос безопасности на Донбассе и заложников", - рассказала она.
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