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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Лукашенко планирует в ближайшее время посетить Украину, - Ирина Геращенко. ФОТО

Ирина Геращенко переговорила с президентом Беларуси Лукашенко на полях ПА ОБСЕ.

Об этом сообщила в Фейсбуке первый вице-спикер Верховной Рады, участник мирных переговоров в Минске Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"На полях ПА ОБСЕ - короткий разговор с президентом Беларуси. Лукашенко сказал, что планирует в ближайшее время посетить Украину и обсудить весь спектр двусторонних отношений. Я, в свою очередь, рассказала, что только что закончилась работа Минских групп, украинская сторона делает все, чтобы был прогресс, в первую очередь в сфере безопасности и гуманитарном блоке, но пока, к сожалению, нет результатов и что больше всего нам болит вопрос безопасности на Донбассе и заложников", - рассказала она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Минская группа - не лавочка по освобождению всех убийц", - донецкие боевики потребовали отпустить сотрудников "Беркута", стрелявших по Майдану, - Ирина Геращенко


Лукашенко планирует в ближайшее время посетить Украину, - Ирина Геращенко 01
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Да пусть запускает, он все равно шестерка пуйловская и ничего не решает. Главное глаз да глаз.
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а ему пуйло разрешил? Все-таки соратник по учениям на границе с Украиной
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)(уйло троянского коня в нам закидывает.на йух он здесь всрался таракан грёбаный. пускай к учениям антинатовской каалиции готовится и аннексии кацапами своей бульбашии
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Украинцы всегда славились гостеприимством. Надеюсь, вы проявите свои лучшие качества при встрече нашего Президента.
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А як же.Растелим ему ковровое бомбометание
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А ваш младший президент тоже будет или подхуйловник сам приедет?
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Планирует... посетит... наверно и поужинают славно...
И что...
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныЛукашенко планирует в ближайшее время посетить Украину, - Ирина Геращенко. ФОТО
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