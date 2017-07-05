 Автомобиль с номерными знаками "ЛНР" замечен в Беларуси. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал в Facebook житель города Владимир Шанцев.
"А вот жигуль с номерными знаками несуществующей страны (столица Луганск), рассекающий по Могилеву. Интересно, как пропустили через границу?" - написал он и опубликовал фото автомобиля.
Напомним, 18 февраля 2017 года Президент России Владимир Путин подписал указ "о признании документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины".
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