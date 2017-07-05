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 Автомобиль с номерными знаками "ЛНР" замечен в Беларуси. ФОТО

В белорусском Могилеве появился автомобиль с номерами самопровозглашенной "Луганской народной республики".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал в Facebook житель города Владимир Шанцев.

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"А вот жигуль с номерными знаками несуществующей страны (столица Луганск), рассекающий по Могилеву. Интересно, как пропустили через границу?" - написал он и опубликовал фото автомобиля.

Автомобиль с номерными знаками ЛНР замечен в Беларуси 01

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Напомним, 18 февраля 2017 года Президент России Владимир Путин подписал указ "о признании документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины".
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Эта "копейка" не развалится только потому что ее птицы засрали.....но номера лугандоно ..это чмо..ее владелец прицепило...а заработать на автомобиль не смогло....
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даже украсть или отжать не смогло, учитывая то что там твориться.
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шоу для ваты... не ведитесь, а увидели делайте фото только с битыми стёклами и поцарапанную
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По ушам он ездил. Он вассал куйла и без его отмашки пернуть побоится. Он во всю торгует как с окупированным Крымом так и с ЛНРом.
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насцледника готовит? До коли будя правыть лукашенко?......До Коли.......
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Ужо пару колей не дожило до светлого завтра. Один был Удей, второй - Кусей.
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А по чём видно, что это Беларусь. Вчера в твиттере это авто было в Ростове.
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На наше рст зайдіть. Там таких машин валом.
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Заехал сначала в засрашку, а дальше в Беларусь. Но интересно как беларуские погранцы его пропустили. С лишнехромосомными все ясно и так.
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.....у нас нет погранцов на границе с Мордером.......Через Украино-Белорусскую не пропустили бы однозначно, значит заехаЛо с Расши.......хотя фейком пованивает......
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У нас в Хмельницком таких тачик лютых на наших номерах дохера и ще трошки. класные делал тачки совок. Вечные.
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Картопельку и молочко на ранковый рынок на Камьянэцькый перейизд возить машина огонь.
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Кто скажет, почему он до сих пор ездит? Или в Могилёве все сторонники кацапии?
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нет, но с Расшей нет кордона.....заезжает всякое якое.......да и Могилёвщина такое кацапское дно....
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Тут вопрос не "как пропустили?", а "как доехала?"
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Какой ЛНР посмотрите на фото... LPR , вы шо слепые?
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