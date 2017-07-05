 Преподаватель медицинского колледжа задержана на взятке $4 тысячи в Ривном. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.
По ее словам, преподаватель требовала указанную сумму от гражданки за поступление в колледж.
"Преподаватель была задержана "на горячем" у себя в квартире после получения всей суммы взятки. В настоящее время проводится санкционированный обыск", - рассказала Калиновская.
Она отметила, что данные мероприятия проводятся в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК.
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И главное какой вы видите эту реформу? Сажать, вешать или просто оф. платной медицину сделать?
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Причина? Мы с вами и популизм. Мы (в большинстве своем) хотим халявы, и нам, ее обещают. Сказать правду, а уж тем более правильно поступить при таких желаниях общества, означает для политика вынести себе смертный приговор.
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Слушай, "язык без костей", мед.фак/медунивер и т.д., даже во времена Совка, был для Бого избранных.
Ну и кем они бесплатно выпустились? Фтизиатрами в сельскую местность? Или хирургами, гинекологами?
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