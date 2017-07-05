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 Преподаватель медицинского колледжа задержана на взятке $4 тысячи в Ривном. ФОТОрепортаж

В Ривном сотрудники управления защиты экономики областного управления Национальной полиции совместно с военной прокуратурой Ривненского гарнизона Западного региона задержали на взятке в 4 тысячи долларов США преподавателя медицинского колледжа.

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.

По ее словам, преподаватель требовала указанную сумму от гражданки за поступление в колледж.

"Преподаватель была задержана "на горячем" у себя в квартире после получения всей суммы взятки. В настоящее время проводится санкционированный обыск", - рассказала Калиновская.

Она отметила, что данные мероприятия проводятся в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК.

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Преподаватель медицинского колледжа задержана на взятке $4 тысячи в Ривном 01

Преподаватель медицинского колледжа задержана на взятке $4 тысячи в Ривном 02

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Преподаватель медицинского колледжа задержана на взятке $4 тысячи в Ривном 03

Преподаватель медицинского колледжа задержана на взятке $4 тысячи в Ривном 04

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Реформами в Украине и не пахнет ! Правительство - в отставку ! Четвертый год на месте топчемся.
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можно узнать, кто с правителей взял этот хабарь?
И главное какой вы видите эту реформу? Сажать, вешать или просто оф. платной медицину сделать?
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Дело не в том,кто взял. А почему созданы условия для этого.Точнее ,по какой причине они не ликвидированы за три года.Срок немалый.
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Потому что медицина это бизнес, прибыльный, а мы имеем совковую пародию, которая не жизнеспособна в кап. системе. Там ходили, ходят и будут ходить деньги. Если государство не хочет что бы они ходили легально, они будут ходить не легально, но не ходить, они не могут!
Причина? Мы с вами и популизм. Мы (в большинстве своем) хотим халявы, и нам, ее обещают. Сказать правду, а уж тем более правильно поступить при таких желаниях общества, означает для политика вынести себе смертный приговор.
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Ты просто не понимаешь,что существуют люди,которым не страшно сказать правду.Им нужно только прийти к власти.
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Ну, все как у нас. мед.коледж = четыре косаря зеленых. И че вы мне тут все терли, что у вас не так, что у вас таких денег нет, у вас медицина бесплатная? Как она может быть бесплатное, если только поступить на медсестру четыре косаря?
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Це треба ще знайти такого дурня,щоб заплатив 4 000зелених за коледж при тому,що можна проходити тестування зразу в кілька установ.
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Это уже иной вопрос. Не заплатишь при поступлении, заплатишь потом. Это украинское образование!
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Мої вчилися в медунівері і ми не заплатили ні копійки.Бо ВЧИЛИСЯ!На бюджетному.Всі як подуріли-самі несуть і шукають,кому дати на лапу за все підряд.
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а потом пришел Ленин?

Слушай, "язык без костей", мед.фак/медунивер и т.д., даже во времена Совка, был для Бого избранных.
Ну и кем они бесплатно выпустились? Фтизиатрами в сельскую местность? Или хирургами, гинекологами?
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Ну,то уже перебор,за такие бабки можно купить диплом врача ... :D жадность фраера сгубила
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Смешно. Походу вы не в курсе сколько стоит поступить на мед.фак. В УжНУ, есть предметы, где поголовно все, платники, бесплатники по 200 баксов на экзамене сдают. К концу обучения, эти 4-ре куска смешными выглядят. Потому у нас и учатся в Словакии, Мадярщине, Австрии и Польше, потому что дешевле!
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Как чему? Жить в Украине! Вы думаете "белым воронам" легко?
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чому би "пріпадаватілю" не відрубати руку і показово це не протранслювати по всіх ТВ каналах??? а також тому хто давав...
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наверное потому что нам нужны мед.коледжи и ВУЗы? После такого видео вы сами будете их учить?
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після такого відео чергова гнида призадумаеться брати чи не брати .давати чи не давати?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПреподаватель медицинского колледжа задержана на взятке $4 тысячи в Ривном. ФОТОрепортаж
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