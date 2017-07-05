 Поезд протаранил автомобиль в Запорожской области - погибло три человека, - ГСЧС. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Запорожской области в среду.
"5 июня в 13:15 от дежурного Приднепровской "Укрзализныци" поступило сообщение о том, что в 12:52 в Мелитопольском районе, на перегоне между станциями "Акимовка" и "Тащенак" (1236 км) на регулируемом необустроенном железнодорожном переезде произошло ДТП. Пассажирский поезд №232 сообщением "Геническ-Ивано-Франковск" столкнулся с легковым автомобилем "Cherry Kimo". В результате ДТП в автомобиле погибли 3 человека, из них один ребенок", - говорится в сообщении.
Лица, возраст и место проживания погибших устанавливаются.
В настоящее время движение железнодорожного транспорта на этом направлении остановлено. Сейчас на месте происшествия работают спасатели.
Как видно по фотографиям с места происшествия, автомобиль получил удар от электровоза в левый бок, его кузов смят, но остался в горизонтальном положении поперек рельсового полотна. На электровозе ЧС2 видимых повреждений нет, как и признаков схождения с рельсов.
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