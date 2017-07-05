 Спецназ КОРД в Днепре задержал боевика "ДНР". ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице Корпуса оперативно-внезапного действия Нацполиции Украины в Facebook.
Как отмечается, задержанный почти полтора года воевал на стороне "ДНР" против украинских военных на Донбассе и сумел значительно подняться по "служебной лестнице" в полковой разведке террористов.
"Мастер спорта по стрельбе, в свои 44 года он имеет неплохую физическую выправку", - рассказал один из участников спецоперации о боевике.
"Учитывая все нюансы, которые могли возникнуть при задержании, старший группы КОРД принял решение не штурмовать квартиру стрелка, а дать ему шанс сдаться", - сказал он и добавил, что задержание состоялось без эксцессов.
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Это что беркутня поймала нового своего сотрудника?
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Боже как, как можно быть такими dolboyoбами
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Не исключена агентурная составляющая
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