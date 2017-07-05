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 Спецназ КОРД в Днепре задержал боевика "ДНР". ФОТО

Бойцы КОРДа Днепра совместно с работниками уголовного розыска местной полиции задержали мастера спорта по стрельбе и по совместительству боевика незаконного вооруженного формирования "ДНР". Курировали спецоперацией специалисты Службы безопасности Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице Корпуса оперативно-внезапного действия Нацполиции Украины в Facebook.

Как отмечается, задержанный почти полтора года воевал на стороне "ДНР" против украинских военных на Донбассе и сумел значительно подняться по "служебной лестнице" в полковой разведке террористов.

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"Мастер спорта по стрельбе, в свои 44 года он имеет неплохую физическую выправку", - рассказал один из участников спецоперации о боевике.

"Учитывая все нюансы, которые могли возникнуть при задержании, старший группы КОРД принял решение не штурмовать квартиру стрелка, а дать ему шанс сдаться", - сказал он и добавил, что задержание состоялось без эксцессов.

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Спецназ КОРД в Днепре задержал боевика ДНР 01Спецназ КОРД в Днепре задержал боевика ДНР 02
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кордъ это беркут -беркутъ, слава беркуту?
Это что беркутня поймала нового своего сотрудника?
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Конкурента
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только у него нету носков по тысяче гривень и красивых пластмассовых касок.
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Корбан то поопасней типок был. Там 500 рыл на задержание послали
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Типичная Абизяна, воевал 1.5 года, возможно убивал и мог быть убит, что бы ... уехать жить в Днепр к хунте!!!
Боже как, как можно быть такими dolboyoбами
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Конечно стрелял по нашим. Мастера по стрельбе, спортсмена держали бы просто в штабе? Вряд ли.
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Что в Днепре делало это тело?
Не исключена агентурная составляющая
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тут 50\50, могло просто нажраться руцкагамира, хотя конечно такой черт может и диверсии готовить, ваша правда.
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Скорее, наелся уже рюзге мира, пожить захотел. А оно эвона как...
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почему? наоборот хитрый руснявый прихвостень. Как говорят хочешь спрятать - положи на видное место. Тем более что в Днепре много его подельников сейчас в новой полиции - очьень важьно работают. Может он как раз собирался устраиваться к ним в кордъ.
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и чтоб каждый сепар заматал себе ну ухо - выловят всех живых сепарюг и их пособников, суда не избежать
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Нехай Петро ще більше КПП повідкриває на лінії розмежування, щоб їм зручніше було шастати. Добре, що впіймали. А скільки ще невпійманих?
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За бредни сцаря хуйла не згнил в земле згниет в тюрьме.
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его даже не засудят т.к. он попадает в категорию тамжынашилюди - переместители грузов. И вообще по версии шыкаладного сбу его ждут дома.
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Да и стоял то он только на блок-посту с палкой
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и иногда работал на кухне, кормил русню и варил ей перловую кашу на стекломое.
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щас покается напишет повинную и отпустят на условку.
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Чому не показують облич цієї мразоти? Приізвище Імя, адресу!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСпецназ КОРД в Днепре задержал боевика "ДНР". ФОТО
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