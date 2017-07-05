 Турчинов обсудил с Мингарелли совместное противодействие киберугрозам. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы СНБО.
В частности, стороны обсудили последнюю мощную кибератаку на информационные ресурсы Украины и вопросы сотрудничества Украины и ЕС в противодействии киберугрозам.
"Сотрудничество в этом вопросе для нас чрезвычайно актуально, так как кибернетическая война является одной из опасных составляющих гибридной агрессии РФ против нашего государства", - сказал Турчинов, добавив, что последняя атака была мощной и направленной против информационных ресурсов госструктур, банковского сектора, субъектов критической инфраструктуры и субъектов экономического поля Украины.
Собеседники также обсудили законопроекты о Национальной безопасности Украины "Об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета Украины над временно оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей", подготовленные Аппаратом СНБО.
Турчинов отметил, что несмотря на гибридную войну, которую ведет Россия против Украины, "мы не останавливаем процесс укрепления нашей обороноспособности и реформирования сектора безопасности и обороны Украины в соответствии со стандартами НАТО".
Мингарелли подчеркнул, что для ЕС является принципиальным вопрос поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины. "Мы поддерживаем реформы, происходящие в Украине, и готовы к активному сотрудничеству в противодействии киберугрозам, представляющим общую опасность для наших стран".
Напомним, 27-29 июня серверы многих государственных учреждений и коммерческих структур в Украине подверглись масштабной кибератаке. Вирус Petya.А зашифровывает все файлы на компьютере и требует выкуп за их расшифровку.
СБУ заявила о причастности к кибератаке спецслужб РФ.
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