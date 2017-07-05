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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:СНБО (3241) Турчинов (3260) Мингарелли (97) кибербезопасность (172)

 Турчинов обсудил с Мингарелли совместное противодействие киберугрозам. ФОТОрепортаж

Состоялась встреча Секретаря СНБО Александра Турчинова с Главой Представительства Европейского Союза в Украине Хьюгом Мингарелли. Во время встречи обсуждались вопросы реформирования сектора безопасности и обороны Украины и сотрудничество с ЕС по противодействию киберагрессии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы СНБО.

В частности, стороны обсудили последнюю мощную кибератаку на информационные ресурсы Украины и вопросы сотрудничества Украины и ЕС в противодействии киберугрозам.

"Сотрудничество в этом вопросе для нас чрезвычайно актуально, так как кибернетическая война является одной из опасных составляющих гибридной агрессии РФ против нашего государства", - сказал Турчинов, добавив, что последняя атака была мощной и направленной против информационных ресурсов госструктур, банковского сектора, субъектов критической инфраструктуры и субъектов экономического поля Украины.

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Собеседники также обсудили законопроекты о Национальной безопасности Украины "Об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета Украины над временно оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей", подготовленные Аппаратом СНБО.

Турчинов отметил, что несмотря на гибридную войну, которую ведет Россия против Украины, "мы не останавливаем процесс укрепления нашей обороноспособности и реформирования сектора безопасности и обороны Украины в соответствии со стандартами НАТО".

Мингарелли подчеркнул, что для ЕС является принципиальным вопрос поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины. "Мы поддерживаем реформы, происходящие в Украине, и готовы к активному сотрудничеству в противодействии киберугрозам, представляющим общую опасность для наших стран".

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Напомним, 27-29 июня серверы многих государственных учреждений и коммерческих структур в Украине подверглись масштабной кибератаке. Вирус Petya.А зашифровывает все файлы на компьютере и требует выкуп за их расшифровку.

СБУ заявила о причастности к кибератаке спецслужб РФ.



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Турчинов должен обсуждать со своим адвокатом стратегию защиты за сданный Крым и за коррупцию !!!
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хорошее фото - Мингарелли смотрит на дебила в псевдовоенномякобыфренче и думает - "Он по жизни такой дебил или притворяется?"
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По этим фото видно, что два ничего не значащих НОЛЯ встретились и изображают из себя важные величины.



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На кого это рассчитано? Они думают люди дебилы?
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то то я гляжу Мингарелли уже страшно...сидит и думает - "И этим дебилам мы даем столько денег"
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будущему диктатору идет полувоенный френч.
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Статистика малює сумну картину щодо населення України, яке катастрофічно зменшуєтьсяЗгідно з останніми даними Держстату, смертність сильно перевищує народжуваність. Так, за чотири місяці поточного року (січень-квітень) в Україні народилося на 85 тисяч осіб менше, ніж померло.Всього за ці місяці в країні народилось 116 907 тисяч немовлят, а померло 202 тисячі 294 людини. Крім того, за цей період в Україні померло 878 дітей у віці до року.Позитивний показник приросту населення спостерігається тільки в столиці. Кількість новонароджених в Києві на 580 осіб перевищила кількість померлих. В інших же регіонах України цей показник є негативним.Лідирують за темпами вимирання густонаселені області південного сходу України. Найгірша ситуація на Дніпропетровщині - за чотири місяці цього року негативна різниця між померлими і народженими там склала 9018 чоловік. Далі йдуть Харківська (-7281) і Донецька області (-6990).В першу десятку з найбільш негативним приростом населення увійшли Запорізька, Полтавська, Київська, Чернігівська, Черкаська, Вінницька і Одеська області.За даними Держкомстату, всього в Україні на даний момент проживає 42,54 млн осіб. А це свідчить про те, що за роки незалежності населення України зменшилося аж на 10 млн. Проаналізувавши динаміку, можна побачити, що кожні 5 років, починаючи з 1995 року, населення нашої країни скорочувалася приблизно на 2 мільйони чоловік.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныТурчинов обсудил с Мингарелли совместное противодействие киберугрозам. ФОТОрепортаж
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