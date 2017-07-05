 Прапорщик 72 ОМБр Максим Керничный погиб в бою возле Каменки. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу бригады.
Сообщается, что в блиндаж, в котором находился боец, попал снаряд из танка Т-72.
"На военной службе Максим Сергеевич с 1996 года. Работал в Жмеринском ГВК, служил в 456 БрТА в Гавришовке. Был командирован в зону АТО, где служил в 12 ОМПБ "Киев" 72 ОМБр и погиб 29 июня во время танкового обстрела противником наших позиций и близлежащих населенных пунктов.
У Героя остались родители, жена и несовершеннолетний сын. Прощание с Максимом Керничным и похороны состоялись 2 июля в пос. Жмеринка Винницкой области. В память о подвиге Героя мэр города объявил траур 1 и 2 июля", - говорится в сообщении.
Пресс-служба бригады также опубликовала фото погибшего бойца и последствия трех дней танковых обстрелов - разбитые деревья, сожженные дома в соседней деревне, разрушенный блиндаж.
Прапорщик 72 ОМБр Максим Керничный
Разрушенный вражеским танком блиндаж
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