EN|RU|UK
Темы дня: Кибератака в Украине Убийство Шаповала Дело Гужвы Дело Розенблата и Полякова Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Суд над Насировым Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова
 Происшествия, Фоторепортаж
  462  7
Материалы по теме:
Все про:обстрел (6578) Лысенко (1062) Антитеррористическая операция (17073)

 Вчера в зоне АТО наблюдалось рекордно низкое количество обстрелов со стороны боевиков. Потерь среди украинских воинов нет, - Лысенко. КАРТА

За прошедшие сутки в районе проведения АТО наблюдалась рекордно низкое количество случаев нарушения режима тишины со стороны боевиков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил на традиционном брифинге 5 июля спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"Вчера в результате боевых действий потерь среди украинских военнослужащих нет. За прошедшие сутки в районе проведения антитеррористической операции наблюдалась рекордно низкое количество случаев нарушения режима тишины со стороны российско-оккупационных войск", - сообщил он.

Вчера в зоне АТО наблюдалось рекордно низкое количество обстрелов со стороны боевиков. Потерь среди украинских воинов нет, - Лысенко 01

Кроме того он отметил, что а прошедшие сутки, также не было зафиксировано ни одного случая применения противником тяжелого оружия (минометов и артиллерии), запрещенной минского договоренностями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Миссия ОБСЕ зафиксировала 230 взрывов на Донбассе 3 июля

Как сообщалось ранее, за прошедшие сутки оккупанты 15 раз открывали огонь по позициям украинских защитников.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ну шо ж, ждем гумконвой... Поистощились запасы-то.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Обстрелов нет. Самое время проводить АТО!!!
Это страна АБСУРДА!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ничего удивительного. Хуйло готовится ехать на G20. Боится что его не то что за стол не посадят а и за руки и ноги выбросят на улицу...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Гуманитарный конвой подтянеться с РФ,тогда посмотрите.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Оперативная сводка за 5 июля 1943 года
Утреннее сообщение 5 июля
В течение ночи на 5 июля на фронте ничего существенного не произошло.
Вечернее сообщение 5 июля
С утра 5 июля наши войска на Орловско-Курском и Белгородском направлениях веди упорные бои с перешедшими в наступление крупными силами пехоты и танков противника, поддержанными большим количеством авиации. Все атаки противника отбиты с большими для него потерями и лишь в отдельных местах небольшим отрядам немцев удалось незначительно вклиниться в нашу оборону.
По предварительным данным, нашими войсками на Орловско-Курском и Белгородском направлениях за день боёв подбито и уничтожено 586 немецких танков, в воздушных боях и зенитной артиллерией сбито 203 самолёта противника. Бои продолжаются.
 показать весь комментарий
Ответить
 
G20 Пукин выклянчил встречу с Трампом и теперь примерный мальчик?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПроисшествияВчера в зоне АТО наблюдалось рекордно низкое количество обстрелов со стороны боевиков. Потерь среди украинских воинов нет, - Лысенко. КАРТА
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти