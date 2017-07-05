 Вчера в зоне АТО наблюдалось рекордно низкое количество обстрелов со стороны боевиков. Потерь среди украинских воинов нет, - Лысенко. КАРТА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил на традиционном брифинге 5 июля спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.
"Вчера в результате боевых действий потерь среди украинских военнослужащих нет. За прошедшие сутки в районе проведения антитеррористической операции наблюдалась рекордно низкое количество случаев нарушения режима тишины со стороны российско-оккупационных войск", - сообщил он.
Как сообщалось ранее, за прошедшие сутки оккупанты 15 раз открывали огонь по позициям украинских защитников.
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Это страна АБСУРДА!!!
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Утреннее сообщение 5 июля
В течение ночи на 5 июля на фронте ничего существенного не произошло.
Вечернее сообщение 5 июля
С утра 5 июля наши войска на Орловско-Курском и Белгородском направлениях веди упорные бои с перешедшими в наступление крупными силами пехоты и танков противника, поддержанными большим количеством авиации. Все атаки противника отбиты с большими для него потерями и лишь в отдельных местах небольшим отрядам немцев удалось незначительно вклиниться в нашу оборону.
По предварительным данным, нашими войсками на Орловско-Курском и Белгородском направлениях за день боёв подбито и уничтожено 586 немецких танков, в воздушных боях и зенитной артиллерией сбито 203 самолёта противника. Бои продолжаются.
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