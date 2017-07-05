 На нефтебазе под Одессой произошел пожар. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Думская".
"Минут 30 назад взорвался и сгорел бензовоз ОККО на нефтебазе "Свитанок" (Усатово), и похоже пожар на нефтебазе продолжается", - пишет издание со ссылкой на очевидцев.
По информации издания, пока известно об одном пострадавшем.
Отмечается, что пресс-служба облуправления ГСЧС подтвердила "Думской", что на нефтебазе горит цистерна. Официальной информации о пострадавших пока нет.
668 3
Подрывник моста на Луганщине получил 10 лет с конфискацией имущества. ФОТО(22)
Половина Луцка осталась без электричества из-за пожара(21)
На шахте в Донецкой области произошел пожар: один горняк с ожогами I, II и III степеней госпитализирован, - ГСЧС(22)
Из-за пожара на Буковине погибли двое малолетних детей(6)
ГФС Одесской области выбилась в лидеры по налоговому декларированию(0)
Парень и девушка в Бахмуте получили травмы в результате попытки разобрать запал от гранаты(56)
Масштабный пожар охватил ночью торгово-производственный комплекс в Хмельницком, - ГСЧС. ФОТОрепортаж+ВИДЕО(12)
Ответить
Ответить
Ответить