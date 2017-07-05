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 На нефтебазе под Одессой произошел пожар. ФОТО

Пожар произошел на нефтебазе "Свитанок", расположенной в трех километрах от Одессы в поселке Усатово. По словам очевидцев, там взорвался бензовоз.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Думская".

"Минут 30 назад взорвался и сгорел бензовоз ОККО на нефтебазе "Свитанок" (Усатово), и похоже пожар на нефтебазе продолжается", - пишет издание со ссылкой на очевидцев.

На нефтебазе под Одессой произошел пожар 01

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По информации издания, пока известно об одном пострадавшем.

Отмечается, что пресс-служба облуправления ГСЧС подтвердила "Думской", что на нефтебазе горит цистерна. Официальной информации о пострадавших пока нет.

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