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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:контрабанда (1940) оружие (3999) СБУ (14557)

 СБУ ликвидировала сеть по сбыту огнестрельного оружия. ФОТОрепортаж

Контрразведчики и следователи Службы безопасности Украины ликвидировали сеть по контрабанде и сбыту огнестрельного оружия и боеприпасов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Сообщается, что члены преступной группировки, в состав которого входили жители пяти регионов Украины, противозаконно завозили в страну оружие в разобранном виде, скрывая ее среди крупногабаритных грузов коммерческих перевозчиков. Клиентов злоумышленники искали через Интернет на специализированных форумах. Оружие отправлялось заказчику частями или в собранном виде с использованием почтовых сервисов.

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"Оперативники спецслужбы задокументировали ряд фактов незаконного сбыта дельцами боевых пистолетов "Глок", "Кольт" и "Браунинг". Также правоохранители задержали организатора группировки, который пытался отправить клиенту оружие по почте.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Нехорошо торговать оружием", - полиция и СБУ задержали злоумышленников, наладивших поставки оружия из зоны АТО. ВИДЕО

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Отмечается также, что сотрудники СБ Украины провели более 20 обысков по местам проживания членов преступной группировки в Киевской, Харьковской, Одесской, Львовской и Днепропетровской областях.

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"Во время обысков изъято автоматическое оружие, пистолеты "Глок" и "Браунинг", винтовка "Мосина" со снайперским прицелом, корпуса гранат Ф-1, боевые патроны, армейские ножи, глушители, магазины к пистолетам, запчасти к огнестрельному оружию. А также неучтенная наличность - 110 000 долларов США, 180 000 гривен и семь тысяч евро. Организатору преступной группы уже сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Судом ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Следствие продолжается", - добавили в пресс-службе СБУ.

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Фото: пресс-служба СБУ
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Блин, знал бы тоже купил - отстреливаться от всяких Пашинских...
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Полетела пыль в глаза. А Шаповала уже не вернуть.
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