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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:контрабанда (1940) налоговая милиция (1459) Румыния (491) сигареты (650) ГФС (2989)

 Налоговики в Черновицкой области задержали партию сигарет на сумму более 1,5 млн грн, которую планировалось незаконно перевезти в Румынию. ФОТОрепортаж

В Черновицкой области сотрудники налоговой милиции совместно с прокуратурой и пограничниками задержали партию сигарет, стоимостью более полутора миллиона гривен, которую планировалось незаконно доставить в Румынию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В ходе операций "Акциз-2017" и "Рубеж-2017" было установлено, что по территории области осуществляется незаконная перевозка партии сигарет. В лесополосе около одного из сел был остановлен автомобиль Mercedes Benz Sprinter под управлением гражданина Украины.

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В результате осмотра транспортного средства было обнаружено и изъято 50,5 тысячи пачек сигарет без марок акцизного налога. Данные сигареты, стоимостью более 1,5 миллиона гривен, планировалось перевезти в Румынию вне таможенного контроля.


Налоговики в Черновицкой области задержали партию сигарет на сумму более 1,5 млн грн, которую планировалось незаконно перевезти в Румынию 01

Налоговики в Черновицкой области задержали партию сигарет на сумму более 1,5 млн грн, которую планировалось незаконно перевезти в Румынию 02

Налоговики в Черновицкой области задержали партию сигарет на сумму более 1,5 млн грн, которую планировалось незаконно перевезти в Румынию 03

В настоящее время продолжается проверка.
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A1а я думаю, отеедова у меня в ларьке по 14-50 марвел и золотой козел с маркой дюти фри....куда вы бляди днваете это...публичного с
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Дай вольную не будет нарушения трава еще есть
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНалоговики в Черновицкой области задержали партию сигарет на сумму более 1,5 млн грн, которую планировалось незаконно перевезти в Румынию. ФОТОрепортаж
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