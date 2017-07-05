 Налоговики в Черновицкой области задержали партию сигарет на сумму более 1,5 млн грн, которую планировалось незаконно перевезти в Румынию. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
В ходе операций "Акциз-2017" и "Рубеж-2017" было установлено, что по территории области осуществляется незаконная перевозка партии сигарет. В лесополосе около одного из сел был остановлен автомобиль Mercedes Benz Sprinter под управлением гражданина Украины.
В результате осмотра транспортного средства было обнаружено и изъято 50,5 тысячи пачек сигарет без марок акцизного налога. Данные сигареты, стоимостью более 1,5 миллиона гривен, планировалось перевезти в Румынию вне таможенного контроля.
В настоящее время продолжается проверка.
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