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 Политика Украины
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Все про:Бутусов Юрий (1292) Славянск (2590)

 Сегодня день освобождения Славянска - одной из первых больших украинских побед, - журналист. ФОТО

Три года тому назад, 5 июля 2014 года, город Славянск был освобожден от пророссийских террористов.

Об этом на своей странице в Facebook пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Смотрите также: Память экипажа сбитого боевиками в 2014 году Ан-30Б почтили под Славянском: "Он уходил от села, "лег" на правое крыло, чтобы не упасть на поселок". ВИДЕО

"Сегодня - день освобождения Славянска - одной из первых больших украинских побед! Сегодня три года назад был последний бой на 5-м блок-посту, когда группа бойцов 25-й бригады под командованием Андрея Ткачука и запорожского "Беркута" под командованием Александра Панченко уничтожили бронегруппу отряда наемников Гиркина, враг оставил Славянск. Три года назад в том бою погиб десантник Роман Мендель - последний украинский воин, павший в боях за освобождение Славянска", - напомнил журналист.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Мне было противно смотреть на них. Я отвернулась и услышала: "Че? Страшно? Обосралась?", - жители Славянска рассказали об оккупации и восстановлении города. ВИДЕО

"К сожалению, отход главных сил Гиркина привел к укреплению врага в оккупированном Донецке и атакам отряда Гиркина на окруженные в секторе "Д" украинские части. Но не вина украинских воинов, освободивших Славянск, что главные силы Гиркина сумели отойти по открытой дороге без единого удара с воздуха и с земли, и его отряд не был уничтожен полностью. Наши бойцы и офицеры под Славянском сделали все, что было в их силах, иначе бы Гиркин не драпал, но, увы, не все решения зависели от них..." - отметил Бутусов.

"Первыми в центр Славянск проникли добровольцы-разведчики батальона Нацгвардии имени Кульчицкого Иван Журавлев и Василий Ковальчук. Журавлев и Ковальчук доложили об отходе боевиков и затем завели колонну главных сил в город на головном БТРе. А потом вместе с бесстрашным пресс-офицером Минобороны Владом Волошиным втроем поднялись на крышу горисполкома Славянска - бывшего штаба наемников, и подняли над ним украинский флаг, ставший символом первой украинской победы (слева направо - Волошин, Ковальчук, Журавлев)!" - резюмировал Бутусов.


Сегодня день освобождения Славянска - одной из первых больших украинских побед, - журналист 01
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маленького! маленького мальчика! в одних трусиках! а маму его на танке по всему городу катали. тьфу ты, тягали....
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не. впрягли в бэтэр и заставили буксировать вокруг мальчика.
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не маму, а папу апалченца убили проклятые кровожадные рептилоиды. А мальчик не просто в трусиках и маечке а с рузькаизичной челюстью был.
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очень хорошо помню как важные и бравые освободители поначалу всех шмонали и проверяли документы. и как потом исказились ипальники и херои притихли после первой пистюлины в конце августа 14-го. а народ им сразу под ноги плевать стал
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Stuart Pearce - ну да Голубану... Позорный день - дали уйти по договорняку Гиркину (уходил 3 дня) и занять Донецк...Сожгли для прикрытия пару машин и БТР.... Никто так и не ответил за это...
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скорее всего "порох" решил договориться как-то, чтобы без крови, а гондон иваныч дыркинд его кинул
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Угу, і просрав всю броню та БК, через шо сєпари між собою потім гризлися, офігенний "договорняк".
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Голубан - это цветочки. Обратите внимание на описание Бутусовым - Славянск взял запорожский беркут. Ох, видать скоро мы прочтем как беркутня на Майдане отстояла демократию в Украине. От всяких циничных бэндер. Все к этому идет, к сожалению
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Stuart Pearce - если бы Бутусов написал - бывшего Беркута (были и там, кто воевал за Украину)...., а так и по смыслу не правильно конечно... Беркут к тому времени был уже расформирован... и вообще зачем на это было акцентировать внимание? Пощечина горькой памяти..
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может я пропустил, а хотелось бы прочесть, как уходила банда Гиркина из окруженного Славянска?
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я без претензий, понимаю, что война - не шахматы и не преферанс, просто интересуюсь, как было. Вчера прочел, как наш блокпост на направлении к Краматорску отбил нападение. А другие?
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просто - терористи сіли в авто і поїхали в даунецьк. ніхто навіть і не намагався їх зупинити.
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в колоне боевиков из Славянска в Донецк уходили и женщины и дети, может родня, а может для прикрытия. считаешь если мы хунта, то должны были расхерячить эту колону?
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А тот самый Ю. Бутусов утверждает, что в колонне боевиков никаких гражданских не было, и предоставил видео в доказательство:http://donbass.ua/news/region/2016/07/08/pochemu-vooruzhennyh-do-zubov-boevikov-girkina-vypustili-iz-slavjanska-butusov.html
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честно говоря не знаю как Бутусов смог разглядеть по этому видео кто был в машинах, а вот по разговору с летчиком Су-25, который сопровождал колону, то он видел в колоне "множество гражданских"
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Я ничего не буду утверждать. С этим - к Бутусову.
Лучше дай мне ссылку на лётчика, ибо этого я не читал ещё.
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отож... так и уходила колонной в сопровождении ГАИ ...
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Теж не розумію,чому цю банду не знищили-все ж бачили і все знали?
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Та как всегда в традициях кацапни, прикрывшись женами и детьми.
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Вот здесь написано:https://censor.net.ua/resonance/342688/osvobojdenie_slavyanska_5_iyulya_2014_goda
В том числе и о том, как один из украинских командиров заявил по радиосвязи в адрес Муженко о том, что тот - предатель Украины.
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Хорошая дата. И статью можно было назвать "Как Славянск не стал Мокшанс"
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// понаставляли на звільнених територіях потенційних зрадників з бувших регіоналів і дивуєтеся чому не все населення деокупованих населених пунктів щасливе з Україною
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Рососийского КАЛОеда - мАЛЬЦЕВА не пустили в Украину!!!...

Слава Украине! ...
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Воспитанный на идеях Переслегина Гиркин-Стрелков - самый лучший подарок судьбы для Украины. Поймите меня правильно, в той ситуации весны 14года дело могли поручить и кадровому спецу. Но из страха и тупости дали карт-бланш Гиркину. Этот "эстет Войны" совершил все ошибки стараясь не пропустить ни одной. Победа и поражение - грани одного зеркала. Вклад ГИРКИНА в нашу победу неоспорим и заслуживает всяческого выпячивания даже через край.
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Героям Слава... и слава жителям украинского города, которые поддерживали нашу армию и боролись с оккупантами...
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Zjalj, cjto strelkov hirkin uspel geroicjeski ubezjatj, ocjenj zjalj - no nado priznatj, bezjal on nalozjiv sjtani i ocjenj geroicjeski - po kustam, po kanavam.
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5-ого числа были освобождены еще несколько соседних городов: Краматорск, Дружковка, Константиновка. Почему о них в статье ни слова?
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Nu tak tam skazanno - pervij gorod, pervaja Ukrainskaja pobeda, ostoljnije potom, tak vsegda proizhodjat.
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Новость ниже о погибшем воине. Героям слава.
Но я о другом. Там пишут, что бойцы попали в засаду и был тяжелый бой. Хотя их поддерживали танки. Но если засада, значит КТОТО предупредил боевиков? Ведь операция готовилась заранее.
Мне кажеться, что надо журналистам подробнее давать материал.
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Это я о том что вылавливать в армии предателей надо.
До сих пор нет фамилий в СМИ кто из генералов возлагал венки 9 мая к памятнику Ватутина. Они должны быть уволены. Ведь о кровавом форсировании Днепра знают даже обыватели, а генералы должны были осудить и подавно.
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русо-террористо войска заняли Логвиново, его освобождала сводная группа 30ки и "Донбасса"
естественно там была засада и бой. причем тут "предупредил"?
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Давай по порядку.
Сначала нужно знать, что Логвиново было сдано по приказу свыше, а не взято противником в результате боя. Материал здесь:http://censor.net.ua/resonance/373487/sdacha_logvinovo_9_fevralya_2015_goda_povorotnyyi_moment_debaltsevskoyi_operatsii
После этого танкисты капитана Мороза уничтожили взвод бурятских танков и вернули Логвиново. После этого танкисты прождали весь день, когда к ним направят подкрепление, чтобы удержать посёлок и обеспечить деблокаду основной магистрали.
Они её так и не дождались и начали отход.https://censor.net.ua/resonance/327245/aleksandr_moroz_1ya_tankovaya_brigada_tri_moih_bulata_sojgli_tri_t72_v_logvinovo_v_odnom_boyu
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Я так понял это герои,которые спокойно выпустили Гиркинда...
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Эти ребята не дали гиркину уйти. Там уши генштаба и и выше торчат. Спроси у тех кто на Карачуне и на аэродроме стоял. Они знают истину. Спасибо ВАМ ребята !
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Кстати фамилий договорившийся тоже нет.ИСТОРИЯ ВСЕ РАССТАВИТ НА СВОИ МЕСТА. Жаль только не вернуть погибших воинов изза предательства штабных ( иловайск, дебальцево, аэропорт, десантники и др)
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Как только боевики Гиркина ушли и он? Знаем Славянск, по трассе к Донецку вполне удобно чесать артиллерией и авиацию применять, не говоря уже что тогда говорили, что город в кольце. Короче ребята отработали по захвату города хорошо, а все же пропустили?
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який нафіг день звільнення Словянська ? память у всіх коротка чи що ? гиркін зі своєю шантрапою сам той Словянськ покинув і безперешкодно поїхав на донецьк.
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Гиркин выехал из Славянска на обычной копейке жигулёнке довезли его до Донецка с колонной гражданских машин поэтому огонь по ним не открывали, а другая группа пошла на прорыв на бронетехнике её сожги украинские войска, ну так по крайней мере сами эти боевики и писали.
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Не хочу огонь вызывать на себя, но получилось как-то мутно - Славянск оставили орки, а Донецк заняли. В Славянске никто не сопротивлялся, а Донецк занимать никто не мешал.
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Как ни грустно, но сколько ватьі там по углам скрЕпит зубами не радуясь что не пришел русский мир
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Первая и последняя. Эта власть проспала часть территорий сепарам сговором и предательством. Никогда народ не простит это Парашенко и его шавкам.
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Фига себе победа! Обменяли 100 тысячный Славянск на миллионник Донецк! Колонну Гиркина выпустили со Славянска а те Донецк захватили. Так ГДЕ ПОБЕДА? Что Славянск на Донецк поменяли? Это поражение и крупное
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День освобождения Славянска и потери Донецка.
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У ботів нова методичка - взяли Слав'янськ і здали Донецьк. Фуйня на пісному маслі.
1. Донецьк вже давно був непідконтрольний.
2. Йти у мільйонне місто не взявши навколишні Горлівку, Слав'янськ, Краматорськ, Іловайськ... це самогубство.
3. Недостатність складу ЗСУ, більшість вчорашні мобілізовані (1, 2 хвилі).
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Увы.....Смотрел репортаж из Славянска...
На праздник пришло меньше ста человек....
Там ваты процентов 90%....
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"Люди встречали по-разному. Было несколько каких-то женщин, которые кричали: «Фашисты, бандеровцы!», - но в основном местное население доброжелательно интересовалось, когда будут давать тушёнку."
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Первыми в город зашли бойцы 140-го центра, 8-го и 3-го отдельных полков специального назначения, шесть групп на шести «Уралах» и двух БТР, один из которых был передан Харьковским политехом. Мы попросили рассказать о том, как это было, двух участников операции.
Полковник Игорь Вечирко (тогда заместитель командира 8-го полка СпН).
- Мы стояли за городом, в полях, по направлению на Красный Лиман. Ранним утром выдвинулись в город несколько «Уралов», БТР и инкассаторские бронемашины. Продвигались через оставленные блокпосты противника, задержавшись на баррикаде за озерами - дорога была перекрыта бетонными блоками, которые пришлось растаскивать.
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НАСЧЕТ БОЕПРИПАСОВ
Из занятых зданий вытащили очень, очень много боеприпасов. Какое-то училище, техникум местный, был вообще под завязку завален. Впоследствии, когда это всё вывозили, людей в «Уралы» сажать было некуда: всё забили грузом. И это при том, что вывозили-то несколько дней. Какая-то, судя по цехам, швейная фабрика, зашли в подвал - там тоже мины…
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Огромное количество российских боеприпасов - российские цинки 1990-х годов выпуска. Штук 50 российских ПЗРК. Всё это там же и сфотографировали. Даже не знаю, как они туда всё это навезли при перекрытой железной дороге. Подозреваю, что очень активно таскали через Семёновку и Северодонецк или со стороны Краматорска и по полям.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСегодня день освобождения Славянска - одной из первых больших украинских побед, - журналист. ФОТО
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