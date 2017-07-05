 Сегодня день освобождения Славянска - одной из первых больших украинских побед, - журналист. ФОТО

Об этом на своей странице в Facebook пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Сегодня - день освобождения Славянска - одной из первых больших украинских побед! Сегодня три года назад был последний бой на 5-м блок-посту, когда группа бойцов 25-й бригады под командованием Андрея Ткачука и запорожского "Беркута" под командованием Александра Панченко уничтожили бронегруппу отряда наемников Гиркина, враг оставил Славянск. Три года назад в том бою погиб десантник Роман Мендель - последний украинский воин, павший в боях за освобождение Славянска", - напомнил журналист.
"К сожалению, отход главных сил Гиркина привел к укреплению врага в оккупированном Донецке и атакам отряда Гиркина на окруженные в секторе "Д" украинские части. Но не вина украинских воинов, освободивших Славянск, что главные силы Гиркина сумели отойти по открытой дороге без единого удара с воздуха и с земли, и его отряд не был уничтожен полностью. Наши бойцы и офицеры под Славянском сделали все, что было в их силах, иначе бы Гиркин не драпал, но, увы, не все решения зависели от них..." - отметил Бутусов.
"Первыми в центр Славянск проникли добровольцы-разведчики батальона Нацгвардии имени Кульчицкого Иван Журавлев и Василий Ковальчук. Журавлев и Ковальчук доложили об отходе боевиков и затем завели колонну главных сил в город на головном БТРе. А потом вместе с бесстрашным пресс-офицером Минобороны Владом Волошиным втроем поднялись на крышу горисполкома Славянска - бывшего штаба наемников, и подняли над ним украинский флаг, ставший символом первой украинской победы (слева направо - Волошин, Ковальчук, Журавлев)!" - резюмировал Бутусов.
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Лучше дай мне ссылку на лётчика, ибо этого я не читал ещё.
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СПЕЦНАЗ В СЛАВЯНСКЕ: КАК УКРАИНА ВЕРНУЛАСЬ В ГОРОД
СЛАВЯНСК. ПОБЕГ ГИРКИНЦЕВ
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В том числе и о том, как один из украинских командиров заявил по радиосвязи в адрес Муженко о том, что тот - предатель Украины.
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Слава Украине! ...
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Но я о другом. Там пишут, что бойцы попали в засаду и был тяжелый бой. Хотя их поддерживали танки. Но если засада, значит КТОТО предупредил боевиков? Ведь операция готовилась заранее.
Мне кажеться, что надо журналистам подробнее давать материал.
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До сих пор нет фамилий в СМИ кто из генералов возлагал венки 9 мая к памятнику Ватутина. Они должны быть уволены. Ведь о кровавом форсировании Днепра знают даже обыватели, а генералы должны были осудить и подавно.
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естественно там была засада и бой. причем тут "предупредил"?
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Сначала нужно знать, что Логвиново было сдано по приказу свыше, а не взято противником в результате боя. Материал здесь:http://censor.net.ua/resonance/373487/sdacha_logvinovo_9_fevralya_2015_goda_povorotnyyi_moment_debaltsevskoyi_operatsii
После этого танкисты капитана Мороза уничтожили взвод бурятских танков и вернули Логвиново. После этого танкисты прождали весь день, когда к ним направят подкрепление, чтобы удержать посёлок и обеспечить деблокаду основной магистрали.
Они её так и не дождались и начали отход.https://censor.net.ua/resonance/327245/aleksandr_moroz_1ya_tankovaya_brigada_tri_moih_bulata_sojgli_tri_t72_v_logvinovo_v_odnom_boyu
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1. Донецьк вже давно був непідконтрольний.
2. Йти у мільйонне місто не взявши навколишні Горлівку, Слав'янськ, Краматорськ, Іловайськ... це самогубство.
3. Недостатність складу ЗСУ, більшість вчорашні мобілізовані (1, 2 хвилі).
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На праздник пришло меньше ста человек....
Там ваты процентов 90%....
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Полковник Игорь Вечирко (тогда заместитель командира 8-го полка СпН).
- Мы стояли за городом, в полях, по направлению на Красный Лиман. Ранним утром выдвинулись в город несколько «Уралов», БТР и инкассаторские бронемашины. Продвигались через оставленные блокпосты противника, задержавшись на баррикаде за озерами - дорога была перекрыта бетонными блоками, которые пришлось растаскивать.
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Из занятых зданий вытащили очень, очень много боеприпасов. Какое-то училище, техникум местный, был вообще под завязку завален. Впоследствии, когда это всё вывозили, людей в «Уралы» сажать было некуда: всё забили грузом. И это при том, что вывозили-то несколько дней. Какая-то, судя по цехам, швейная фабрика, зашли в подвал - там тоже мины…
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