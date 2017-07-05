 Экспертиза опознала добровольца Владимира Самойленко, погибшего в 2015 году. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на onpress.info.
Как сообщается, 12 февраля 2015 года сводный отряд попытался отбить у российско-террористических войск стратегически важное село Логвиново. Кроме армейцев участие в операции приняли и бойцы батальона "Донбасс". С наскока при поддержке танков бойцам 30-й мехбригады и добровольцам удалось войти в село. Однако в ходе продвижения группа попала в засаду и приняла тяжелейший бой.
Выбирались нацгвардейцы оттуда, разделившись на две группы: первая выходила вместе с пленными, а вторая ее прикрывала. Именно она и была почти полностью уничтожена. В ней погибли пять нацгвардейцев, причем не все тела удалось эвакуировать.
21 февраля российские боевики нашли обгоревшие тела трех погибших воинов "Донбасса" и передали их украинской стороне. Официально гибель 46-летнего стрелка-гранатометчика Владимира Самойленко (позывной Вован) не была подтверждена, хотя были свидетели его гибели.
Все три тела были захоронены в Днепропетровске как "временно неопознанные защитники Украины". Все это время родственники сдавали анализы, однако две экспертизы ДНК не дали положительного результата. Только с третьей попытки в конце июня 2017 года один из погибших был идентифицирован как Владимир Самойленко. В начале июля он будет перезахоронен с воинскими почестями в Киеве.
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