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 Экспертиза опознала добровольца Владимира Самойленко, погибшего в 2015 году. ФОТО

С помощью ДНК-экспертизы удалось идентифицировать бойца батальйона Нацгвардии "Донбасс", который погиб в бою под Дебальцево в феврале 2015 года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на onpress.info.

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Как сообщается, 12 февраля 2015 года сводный отряд попытался отбить у российско-террористических войск стратегически важное село Логвиново. Кроме армейцев участие в операции приняли и бойцы батальона "Донбасс". С наскока при поддержке танков бойцам 30-й мехбригады и добровольцам удалось войти в село. Однако в ходе продвижения группа попала в засаду и приняла тяжелейший бой.

Выбирались нацгвардейцы оттуда, разделившись на две группы: первая выходила вместе с пленными, а вторая ее прикрывала. Именно она и была почти полностью уничтожена. В ней погибли пять нацгвардейцев, причем не все тела удалось эвакуировать.

21 февраля российские боевики нашли обгоревшие тела трех погибших воинов "Донбасса" и передали их украинской стороне. Официально гибель 46-летнего стрелка-гранатометчика Владимира Самойленко (позывной Вован) не была подтверждена, хотя были свидетели его гибели.

Все три тела были захоронены в Днепропетровске как "временно неопознанные защитники Украины". Все это время родственники сдавали анализы, однако две экспертизы ДНК не дали положительного результата. Только с третьей попытки в конце июня 2017 года один из погибших был идентифицирован как Владимир Самойленко. В начале июля он будет перезахоронен с воинскими почестями в Киеве.

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Экспертиза опознала добровольца Владимира Самойленко, погибшего в 2015 году 01Экспертиза опознала добровольца Владимира Самойленко, погибшего в 2015 году 02
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Цензор.НЕТФотоОбществоЭкспертиза опознала добровольца Владимира Самойленко, погибшего в 2015 году. ФОТО
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