 Последний воин УПА в Австралии поздравляет Украину с 75-й годовщиной создания повстанческой армии, - Вятрович. ФОТО

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Встретился с последним воином УПА в Австралии. Владимир Костка "Чумак", роевой в сотне "Бурлаки", воевал на Закерзонье. В 1947 перешел рейдом на Запад, в 1949 переехал в Австралию.
Повстанец передает поздравление Украине с 75-й годовщиной создания УПА", - написал он.
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