EN|RU|UK
Темы дня: Кибератака в Украине Убийство Шаповала Дело Гужвы Дело Розенблата и Полякова Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Суд над Насировым Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова
 Общество, Фоторепортаж, За рубежом
  1174  10
Все про:Австралия (237) УПА (638) юбилей (193) Вятрович (111)

 Последний воин УПА в Австралии поздравляет Украину с 75-й годовщиной создания повстанческой армии, - Вятрович. ФОТО

Председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович встретился с последним, эмигрировавшим в Австралию воином УПА.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: 110-летие Шухевича отметили в селе на Львовщине, где он принял последний бой. ФОТОрепортаж

"Встретился с последним воином УПА в Австралии. Владимир Костка "Чумак", роевой в сотне "Бурлаки", воевал на Закерзонье. В 1947 перешел рейдом на Запад, в 1949 переехал в Австралию.

Повстанец передает поздравление Украине с 75-й годовщиной создания УПА", - написал он.

Последний воин УПА в Австралии поздравляет Украину с 75-й годовщиной создания повстанческой армии, - Вятрович 01Последний воин УПА в Австралии поздравляет Украину с 75-й годовщиной создания повстанческой армии, - Вятрович 02
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Спасибо за поздравление борцам за свободу Украины!
Здоровья Вам, уважаемый!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТФотоОбществоПоследний воин УПА в Австралии поздравляет Украину с 75-й годовщиной создания повстанческой армии, - Вятрович. ФОТО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти