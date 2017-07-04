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 Дело бывшего крымского прокурора Няньчура, перешедшего на сторону оккупантов, передано в суд, - ГПУ. ФОТО

Прокуратура Автономной Республики Крым передала в суд обвинительное заключение в отношении бывшего прокурора Крымского региона по надзору за соблюдением законов в военной сфере, государственного советника юстиции 3-го класса Сергея Няньчура.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет пресс-секретарь Генпрокуратуры Лариса Сарган на Facebook.

"Указанное лицо в 2014 году, нарушив присягу Украине, перешло на службу в незаконно созданный орган "Военная прокуратура Черноморского флота Российской Федерации" на должность "первого заместителя военного прокурора Черноморского флота Российской Федерации" с присвоения звания генерал-майора юстиции", - информирует она.

По ее словам, находясь на указанной должности, Няньчур подал иск в суд в интересах Министерства обороны РФ в отношении имущества Министерства обороны Украины. Это позволило в дальнейшем признать право собственности на указанное имущество за Министерством обороны РФ.

Ньньчур обвиняется по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса (государственная измена).

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Дело бывшего крымского прокурора Няньчура, перешедшего на сторону оккупантов, передано в суд, - ГПУ 01Дело бывшего крымского прокурора Няньчура, перешедшего на сторону оккупантов, передано в суд, - ГПУ 02

(Фото со страницы Лариса Сарган)
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Цензор.НЕТФотоОбществоДело бывшего крымского прокурора Няньчура, перешедшего на сторону оккупантов, передано в суд, - ГПУ. ФОТО
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